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Diana Buzoianu anunță controale mai dese pe litoral și ridicarea șezlongurilor amplasate ilegal: „Dacă nu respectă legea, vor primi amendă”

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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat joi seară, 9 iulie, că se vor intensifica controalele pe litoral și avertizează că operatorii care încalcă legea vor fi amendați, iar șezlongurile și construcțiile amplasate ilegal pe plaje vor fi înlăturate.

FOTO: Inquam photos/George Călin
FOTO: Inquam photos/George Călin

„Partea de legislație nu s-a schimbat absolut deloc. Ce am schimbat noi a fost faptul că operatorii care nu îndeplinesc obligațiile legale care înainte erau trecuți cu vederea, nu erau sub nicio formă sancționați astăzi sunt sancționați. Dacă nu respectă legea, vor primi amendă, vor fi notificați, vor fi ridicate șezlong-urile de pe terenurile publice, unde nu au voie să își pună șezlongurile respective.

Există acest plan urbanistic, care trebuie să fie aprobat. Sunt anumite primării care și-au făcut treaba, au puzurile aprobate și în acele puzuri se prevăd locurile unde se pot face, de exemplu beach bar-uri și acolo legal se pot crea beach-baruri în dimensiunea în care este scris în planul urbanistic”, a afirmat aceasta la Euronews România.

Diana Buzoianu a adăugat că pe plajele unde nu există un plan urbanistic aprobat nu vor putea fi amplasate beach bar-uri sau alte construcții în această vară.

Ministrul a precizat că au fost eliminate construcțiile ilegale și rândurile excesive de șezlonguri, iar operatorii sunt obligați să lase liberă cel puțin 30% din suprafața plajei pentru turiștii care folosesc prosoape. Totodată, din această toamnă va începe plantarea perdelelor forestiere pe litoral.

„Cum se intra de pe ciment, de pe stradă, pe nisip, înainte intrai mergând printr-o perdea forestieră, printr-un părculeț, să zicem așa, care în timp a fost tăiat de operator. Care au vrut să folosească până și ultimul centimetru de nisip și au zis haideți să tăiem și arborii ăștia, ca să avem spațiu și aici să mai construim ceva. Între timp s-au lărgit plajele, acum fiind plajele mult mai mari, oamenii simt nevoia și de umbră, pentru că nu mai există zone, spații de umbră.

Și atunci noi am propus ca începând de anul acesta, într-o etapă de 3 ani de zile, să fie create perdele forestiere, iar pe plajele din România, așa cum existau acum 20 de ani”, a declarat Diana Buzoianu.

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