„Astea sunt vremurile”. 208.000 de euro pentru un apartament în sudul Capitalei. Cum văd românii explozia prețurilor la locuințe

Un român care și-a cumpărat printr-un credit pe 30 de ani un apartament cu trei camere în sudul Capitalei, pentru care a plătit 208.000 de euro, a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare după ce și-a prezentat noua achiziție.

Un român s-a mândrit că a cheltuit 208.000 de euro pentru noua sa locuință. Foto: Reddit

Un apartament cu trei camere cumpărat cu 208.000 de euro în sudul Bucureștiului a stârnit o dezbatere aprinsă pe rețelele de socializare. Prețul locuinței i-a surprins pe mulți români. Astea sunt vremurile”, a precizat noul proprietar.

Mulți români s-au arătat uimiți de suma plătită pentru locuință, amintind că achiziționarea unei case devine tot mai dificilă. Alții au comparat prețurile din București cu cele din alte capitale europene sau au relatat cât de mult s-au scumpit locuințele în România.

Mesajul românului a fost simplu. „Am primit cheile, București, 208k, 4,79%”, a scris acesta într-o postare pe platforma Reddit. A oferit apoi câteva detalii despre noua sa locuință. Apartamentul cu trei camere se află într-un ansamblu rezidențial din apropierea Parcului Tudor Arghezi, are 79 de metri pătrați fără balcoane și aproape 90 de metri pătrați dacă acestea sunt incluse, iar în prețul de 208.000 de euro intră și un loc de parcare subteran.

Proprietarul a precizat că speră să achite creditul mai devreme de termenul de 30 de ani și a remarcat că locuințele dintr-un bloc vecin, aflat încă în construcție, erau deja cu 10–15% mai scumpe.

Apartament de 208.000 de euro în sudul Capitalei

Un alt român a arătat că prețul de 208.000 de euro nu mai este neobișnuit nici pentru apartamentele vechi din zone mai centrale ale Bucureștiului.

„Ai fi surprins, dar dacă luai în inelul ultracentral, prețul ăla îl puteai da ușor pe un apartament cu trei camere în bloc comunist. Am căutat și eu anul trecut un apartament de trei-patru camere și am participat la niște ofertări unde trei camere în blocuri din anii ’80, fără îmbunătățiri sau cu îmbunătățiri de bază, s-au dat cu peste 190.000 de euro: Aviației, Unirii, Centrul Civic, Decebal, Alba Iulia. Dacă aveau îmbunătățiri și centrală termică, săreau bine de 220.000 de euro”, a relatat acesta.

El a adăugat că a refuzat să plătească asemenea sume.

„Nu m-a lăsat sufletul să dau atât și până la urmă m-am dus două stații de metrou mai departe și am luat, în banii ăia, patru camere, renovat total, lângă parc și metrou”, a adăugat acesta.

„200.000 pentru Berceni e nebunie curată”

Alți români au descris prețul de peste 200.000 de euro ca fiind exagerat pentru zona în care se află apartamentul, chiar dacă unii au apreciat ansamblul rezidențial.

„Este cel mai frumos residence pe care l-am văzut vreodată, însă este extrem de departe de orice. 200.000 mi se pare insane (n.r. nebunesc) pentru zonă”, a comentat un român.

Un alt utilizator a fost și mai categoric.

„200.000 pentru Berceni e nebunie curată. Îți iei casă în comuna Berceni. Enorm! Prea departe de orice”, a comentat acesta.

Proprietarul apartamentului a recunoscut că prețul este ridicat, dar a pus situația pe seama pieței actuale.

„Perfect de acord, dar astea sunt vremurile”, a precizat acesta.

Casă la periferie sau apartament în București?

Un alt român a afirmat că ar prefera să locuiască în chirie decât să plătească timp de 30 de ani pentru un apartament de peste 200.000 de euro. El a comparat suma cu cei 180.000 de euro pe care un prieten i-ar fi plătit pentru o casă cu patru camere, 120 de metri pătrați utili și 500 de metri pătrați de teren, în Dragomirești.

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„Cu cât mai repede vom înțelege că trendul este excluderea clasei de mijloc de la a fi proprietari, cu atât mai ușor nu o să ne mai mirăm de prețuri. În Vest, majoritatea sunt chiriași pentru că a început mult mai devreme fenomenul. Așa va fi și aici”, a susținut un alt participant la discuție.

Un utilizator din Bulgaria s-a declarat surprins de suprafața apartamentului raportată la preț, afirmând că în Sofia ar fi imposibil să găsească într-un bloc nou o locuință de peste 70 de metri pătrați pentru aceeași sumă.

Alți participanți la discuție au susținut că, pentru 208.000 de euro, ar fi preferat să cumpere un teren și să construiască o casă în apropierea Bucureștiului.

„Și să faci naveta trei ore în fiecare zi? Traficul este îngrozitor, pentru că mulți au avut aceeași idee”, a replicat un utilizator.

Proprietarul apartamentului a precizat că luase în calcul varianta cumpărării unui teren, dar a renunțat din același motiv.

„Am căutat o vreme un teren. Dar da, naveta este o nebunie”, afirmă noul proprietar.

Proprietarul speră însă să achite creditul anticipat, în aproximativ 15 ani, chiar dacă împrumutul a fost contractat pe 30 de ani.

Cum arată piața din București față de alte capitale europene

Discuția a apărut pe comunitatea Reddit „First Time Home Buyer”, dedicată celor care își cumpără pentru prima dată o locuință. Aici, utilizatorii publică imagini cu cheile noilor case sau apartamente și oferă detalii despre prețurile plătite, suprafețe și creditele contractate.

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La Praga, un cuplu a relatat că a plătit 460.000 de euro pentru un apartament de 83 de metri pătrați, în timp ce un alt cumpărător a achitat 350.000 de euro pentru prima sa locuință.

La Atena, un apartament de 101 metri pătrați, cu trei dormitoare și un balcon de 30 de metri pătrați, a fost cumpărat cu 200.000 de euro. La Lisabona, un alt utilizator a anunțat că a plătit 270.000 de euro pentru prima sa locuință, iar un cumpărător care a ales să se mute la aproximativ 50 de minute de capitala Portugaliei a achitat 195.000 de euro.

În suburbia Berlinului, o locuință de 72 de metri pătrați a fost cumpărată cu 175.000 de euro, proprietarul precizând însă că drumul până în capitala Germaniei poate ajunge la o oră și jumătate în condiții de trafic aglomerat.

La Viena, un alt utilizator a relatat că a plătit 525.000 de euro pentru un apartament cu patru camere, balcon și bucătărie separată, aflat într-o zonă centrală, locuința având însă nevoie de renovare. Creditul avea o dobândă de 4,2%. Un alt apartament cumpărat în capitala Austriei a costat 395.000 de euro și avea două balcoane și o terasă privată pe acoperiș.

Tot pe această comunitate, un român anunța în mai 2026 că și-a cumpărat în București un apartament de 62 de metri pătrați cu 95.000 de euro, iar în iulie un alt cuplu relata că a plătit 79.000 de euro pentru un apartament cu patru camere și 62 de metri pătrați, în zona Apusului.