Andrei Caramitru explică piesa trupei Taxi „Când rinocerii” care a stârnit discuții aprinse în mediul online. „Noi rinocerizam oamenii din școală”

Analistul Andrei Caramitru a oferit o explicație pentru cea mai nouă piesă lansată de trupa Taxi, „Când rinocerii”, care a stârnit discuții aprinse în mediul online.

„E balamuc în online după piesa de la Taxi. Unii aplaudă - hauristii înjură maxim, s-a creat tensiune totală. Așa ca trebuie zic să facem un refresh. De unde vin rinocerii ca metaforă? De la piesa “Rinocerii” de Ionesco, publicată în 1959”, a precizat Andrei Caramitru pe pagina sa de Facebook.

El a explicat că piesa se derulează într-un orășel francez, unde oamenii se transformă treptat în rinoceri, iar „pe măsură ce „epidemia” cuprinde comunitatea printre familii, prieteni, colegi, iubiți - singurul care refuză „convertirea” rămâne Bérenger, un anti-erou confuz la început, dar care capătă conștiință morală pe final”.

„Piesa urmărește cum logica se răstoarnă, limbajul se erodează, minciuna devine adevăr, obedienta și conformismul în nebunie devin obligatorii”, a adăugat Andrei Caramitru.

Potrivit lui, „Rinocerii” este, în lecturile standard, o „alegorie a conformismului de masă și a ascensiunii fascismului/nazismului (inclusiv ecouri din experiența lui Ionesco în România interbelică când legionarismul cuprinsese mințile oamenilor), dar și o meditație despre responsabilitate individuală, logica aparentă vs. absurd, morala și contagiunea ideologică. Bérenger devine figura celui care, deși imperfect, refuză să se alinieze”.

„Acum. Ce e foarte interesant e așa. Textul ăsta e considerat “canon”, super important în școlile din vest pentru a explica copiilor cum radicalizarea și propaganda fac un rău imens. E studiat în liceele din Franța, UK, în programa de IB (bacalaureat internațional), chiar și în SUA în multiple programe”, a mai explicat analistul.

„DAR - NU în România în licee. Nu nu nu ! Deși Ionesco e român 100%! În liceele din România îl studiem pe Sadoveanu însă - un jeg monstruos comunist, studiem texte pășuniste care sunt tocmai anti-libertate individuală - vorbim de nație și popor nu de om - îi învățăm ca răul vine de la oraș de la modernitate satul cu glod e filonul pur. E pe dos complet !!! Noi rinocerizam oamenii din școală! De la început!”, a mai scris el.

El a conchis: „Țara asta nu se va face bine până nu avem texte moderne, adaptate realității, cu care ne educam copii. Nu se va face bine până nu studiem Rinocerii ca text obligatoriu în școli.”

Piesa „Când Rinocerii” a fost lansată de trupa Taxi, iar printre zecile de personalități care apar în videoclip se numără nume mari din lumea teatrului, literaturii, jurnalismului, dar și sportului.

Aceasta a devenit rapid unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimele zile. Videoclipul, construit ca un manifest inspirat de piesa lui Eugen Ionesco, a generat un val de reacții contradictorii: pentru unii e un apel la solidaritate și responsabilitate civică, pentru alții o dovadă de conformism sau chiar un act de propagandă mascată.