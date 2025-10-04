„Când rinocerii” – piesa trupei Taxi care a polarizat România, între manifest civic și acuzații de propagandă

Piesa „Când rinocerii”, lansată de trupa Taxi alături de 31 de personalități publice, a stârnit discuții aprinse. Unii văd în ea o campanie mascată de susținere politică, alții un manifest civic împotriva extremismului și indiferenței sociale.

Lansarea piesei „Când rinocerii” de către trupa Taxi, la care au participat 31 de personalități publice, a devenit rapid unul dintre cele mai dezbătute subiecte din ultimele zile. Videoclipul, construit ca un manifest inspirat de piesa lui Eugen Ionesco, a generat un val de reacții contradictorii: pentru unii e un apel la solidaritate și responsabilitate civică, pentru alții o dovadă de conformism sau chiar un act de propagandă mascată.

Tabăra pro: „Oamenii buni nu tac”

Susținătorii piesei văd în ea un semnal de alarmă și un imn civic. Sociologul Gelu Duminică spune că nu e un atac politic, ci un mesaj despre solidaritate și empatie: „Nu e un mesaj împotriva cuiva anume, e pentru nevoia de împreună”.

Profesorul Marcel Bartic leagă melodia de momentele de protest din ultimii ani: „Fiecare gest, cuvânt scris sau rostit, ne-au salvat de prăpastia urii și prostiei. Când oamenii buni nu tac, rinocerii amuțesc”. În aceeași linie, Șerban Pitic consideră piesa „excelentă” și o dovadă că vocea oamenilor buni poate opri rinocerizarea.

Jurnalista Magda Grădinaru atrage atenția asupra fragilității societății: „Rinocerizarea este facilă și periculoasă, contagiunea în ură e mai ușor de produs decât a întări partea bună a societății”.

Critici din zona culturală și online

Există însă și voci care contestă modul în care este folosită metafora lui Ionesco. Ștefan Baghiu, lector universitar, avertizează că mesajul e atât de vag încât poate fi revendicat de orice tabără: „Problema metaforei cu rinocerii este că poate fi orice politică. În felul ăsta își anulează politicul”.

Mara Niculescu adaugă că în piesa lui Ionesco rinocerii erau turma conformistă, iar singurul care rezista era Bérenger, un om banal, nu o „vedetă moralizatoare”. Astfel, spune ea, vedetele din clip seamănă mai degrabă cu turma de care Ionesco voia să ne avertizeze.

Un alt internaut ironizează direct intelectualii și personalitățile implicate: „Așa cum sunt aliniați, ca pionierii la tabloul școlii, indică la propriu și la figurat cine poartă solzii marasmului cultural de azi”.

Interpretări politice și anti-sistem

O parte a criticilor văd în videoclip o campanie politică mascată. Bogdan Alexandru Duca scrie că avem de-a face cu o „listă a rușinii” și acuză intelectualii implicați că stigmatizează publicul, în timp ce au susținut anterior decizii care au dus România în criză.

În același registru, un alt user din online interpretează piesa ca pe un atac împotriva celor care cred în suveranitate: „A-ți apăra patria nu e rinocerism. Adevăratul rinocerism este să repeți lozinci progresiste și să îți ataci propriul popor”.

Din zona anti-sistem, un alt user atacă direct personalitățile din clip, pe care le numește „obediente”, considerând că rinocerii sunt chiar cei care se conformează „propagandei oficiale”.

Pe lângă interpretările pro și contra, există și dimensiunea digitală. Zeci de postări aproape identice au apărut pe rețele sociale, ceea ce a ridicat întrebări dacă viralizarea a fost spontană sau coordonată.