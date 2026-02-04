Video Alertă pe Dunăre: Poluare cu carburanți și ulei după scufundarea unui împingător în zona Giurgiu

Administrația Națională „Apele Române” a anunțat miercuri, 4 februarie 2026, o posibilă poluare cu produse petroliere pe Dunăre, în zona Plajei Vechi Giurgiu, după scufundarea unui împingător pe canalul Plantelor.

Potrivit unui comunicat al instituției, incidentul a fost semnalat la ora 12:00, iar autoritățile locale, prin Garda Națională de Mediu- Comisariatul Județean Giurgiu, au informat imediat Apele Române.

„Astăzi, 4 februarie 2026, ora 12:00, a fost semnalată o posibilă poluare cu produse petroliere (carburant și ulei), cauzată de scufundarea unui împingător în zona Plajei Vechi Giurgiu, pe canalul Plantelor”, au transmis Apele Române.

Administrația Națională Apele Române, prin Apele Române Argeș-Vedea– Sistemul de Gospodărire a Apelor Giurgiu, a fost informată de către reprezentanții Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Giurgiu cu privire la acest incident.

„Echipele Laboratorului de Calitate a Apelor (LCA) Giurgiu, precum și specialiști ai Inspecției Bazinale a Apelor (IBA) din cadrul SGA Giurgiu sunt în deplasare pentru evaluarea situației din teren. Vor fi prelevate probe de apă din mai multe puncte pentru analize specifice”, a transmis Administrația Națională „Apele Române”.

Reprezentanții instituției au adăugat că echipele sunt pregătite să intervină cu toate mijloacele necesare pentru limitarea poluării.

„Suntem pregătiți să folosim materiale absorbante tip spill-sorb și baraje absorbante pentru reținerea produselor petroliere de la suprafața apei. Situația este monitorizată permanent, iar măsurile operative vor fi adaptate în funcție de evoluția din teren și de rezultatele analizelor de laborator”, a transmis instituția.