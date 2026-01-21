Căutări extinse pe Dunăre după dispariția unui marinar. Echipaje din Bulgaria, trimise în sprijin, dar intervenția e îngreunată de ceață și ger

Un marinar a dispărut miercuri dimineață de pe o barjă aflată pe Dunăre, în zona localității Islaz, la kilometrul fluvial 606. Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Teleorman a anunțat suplimentarea forțelor implicate în căutare. La operațiuni participă și echipaje specializate din Bulgaria, misiunea fiind îngreunată de ceața densă și de temperaturile scăzute. Un marinar în vârstă de aproximativ 36 de ani este de negăsit.

Potrivit ISU Teleorman, în teren au fost mobilizate forțe suplimentare pentru verificarea atât a malului românesc, cât și a celui bulgăresc. Poliția Transporturi Navale Turnu Măgurele intervine cu doi polițiști și un autoturism pentru căutări terestre, precum și cu un cadru aflat pe ambarcațiunea Poliției de Frontieră. Poliția de Frontieră Teleorman a trimis, de asemenea, un echipaj cu un autoturism de teren pentru verificarea zonei de pe malul românesc, potrivit Agerpres.

Pentru monitorizarea sectorului de pe teritoriul Bulgariei, autoritățile române au luat legătura cu omologii bulgari, care au trimis echipaje specializate în sprijin.

Totodată, primarul localității Islaz se află la fața locului și sprijină acțiunea cu personal și un vehicul de teren.

Dispariția a fost semnalată de membrii echipajului unei barje, aflat la km 606, în zona localităţii Islaz. Un marinar în vârstă de aproximativ 36 de ani este de negăsit. Inițial, la fața locului au fost trimise o barcă de salvare a Detașamentului Turnu Măgurele, o ambarcațiune a Poliției de Frontieră, o ambulanță, precum și echipele de scafandri ale ISU Teleorman și ISU Giurgiu.

Operațiunile de căutare continuă, însă ceața și gerul puternic fac intervenția extrem de dificilă.