search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă în Constanța. Adolescentă de 15 ani căutată după ce s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O elevă de 15 ani din Constanța care a plecat voluntar de acasă, este căutată vineri de autorități după suspiciuni că s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea. Salvatorii verifică inclusiv Canalul Dunăre – Marea Neagră.

Podul de la Agigea FOTO Shutterstock
Podul de la Agigea FOTO Shutterstock

„S-a dat alarma la Constanța, iar salvatorii au fost chemați, după ce o persoană s-ar fi aruncat de pe pod. Intervenția este în plină desfășurare la această oră. Există mai multe supoziții, după ce în zona posibilului act de suicid ar fi fost găsită o geantă sau un rucsac ce aparținea, cel mai probabil, unei persoane de sex feminin. Ar fi fost găsit, de asemenea, un telefon”, a relatat Alexandra Ghețea, corespondent Antena 3 CNN.

Detalii despre minoră Polițiștii din Constanța au transmis că fata de 15 ani plecase vineri dimineața de acasă, către unitatea de învățământ unde urma cursurile, însă nu a mai ajuns la destinație. Potrivit alerta IPJ Constanța

„La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 8.40, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CHIVU ANA MARIA, de 15 ani, din localitatea Movilița. În această dimineață, aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, către o instituție de învățământ din municipiul Constanța, fără a ajunge la destinație. CHIVU ANA MARIA are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond cu roz la vârfuri”, se arată în comunicatul Poliției. 

FOTO: IPJ Constanța
FOTO: IPJ Constanța

Apel către cetățeni Autoritățile solicită sprijinul populației: „Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364.”

Operațiunile de căutare continuă, iar știrea se va actualiza pe măsură ce apar informații noi.

Constanţa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Totul a fost premeditat”. Unchiul băiatului ucis de alți 3 adolescenți în Timiș oferă noi detalii cutremurătoare despre crimă
digi24.ro
image
Un bărbat din Danemarca a vizitat fiecare țară din lume fără să zboare. Cum a reușit și unde s-ar întoarce
stirileprotv.ro
image
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
gandul.ro
image
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
mediafax.ro
image
Ce face Novak Djokovic de 15 ani când ajunge la Australian Open: „Pur și simplu am o legătură”
fanatik.ro
image
Situație dramatică în Ucraina: „Cea mai grea zi din 2022 încoace”
libertatea.ro
image
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
digi24.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
A venit decizia oficială, după ce s-a cerut excluderea Statelor Unite ale Americii: "Din acest motiv"
digisport.ro
image
Mărturisirea care a spart tăcerea în cazul crimei din Timiș. Cum a aflat unchiul victimei, direct de la unul dintre adolescenții vinovați, că băiatul fusese omorât
stiripesurse.ro
image
Un bărbat cardiac a murit după ce farmacia i-a eliberat din greșeală medicamentele pentru diabet ale altui pacient
antena3.ro
image
Bucureştenii ţinuţi în frig şi taxaţi se unesc împotriva Termoenergetica. Compania îi ameninţă cu penalizări
observatornews.ro
image
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
cancan.ro
image
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
prosport.ro
image
Diferenţa dintre expat şi imigrant. Mulţi fac confuzie între termeni
playtech.ro
image
Giovanni Becali, toate detaliile despre transferul lui Olimpiu Moruțan la Rapid: „S-a văzut cu Șucu”. Pe cât a semnat. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Răsturnare de situație: Malcom Edjouma a semnat! Fostul jucător de la FCSB, deturnat peste noapte
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan intră în coliziune directă cu Ilie Bolojan: Se opune măsurii pregătite la Guvern
stiripesurse.ro
image
(P) Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon
kanald.ro
image
Mario, adolescentul ucis în Cenei, și-a presimțit moartea?! Mesajele cutremurătoare pe care le-a postat pe internet înainte de tragedie: „Prietenul de azi, criminalul de mâine”
wowbiz.ro
image
E BOMBA anului în televiziune! Cine îi ia locul lui Măruță?! Se fac aranjamente uriașe la ProTV. Va fi o adevărată surpriză pentru telespectatori!
romaniatv.net
image
Hidroelectrica, anunț important pentru clienți. Accesarea aplicației iHidro, afectată
mediaflux.ro
image
Titi Aur și-a scos la vânzare vila de 800.000 de euro: „5 dormitoare, piscină acoperită, saună, grădină” » În ce oraș din România se află
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Prințesele aventuriere care au distrus Franța. Greșeala fatală comisă de trei femei de mare rang
actualitate.net
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt
click.ro
image
Ești născut în acești ani? În 2026, dorințele tale prind contur, Universul îți oferă daruri neașteptate, capitole vechi se închid definitiv, iar în locul lor apar începuturi noi
click.ro
image
Surpriză neplăcută pentru un român în India. A dat 15 lei pe noapte la un hotel, dar ce a găsit acolo l-a lăsat mut de uimire: „Hai să-ți arăt ce primești la banii aceștia”
click.ro
Kate Middleton, Prințul William foto profimedia 1068330192 jpg
E uitucă, bea prea mult și are un nou bărbat în viața ei. Secretele lui Kate Middleton, dezvăluite în premieră!
okmagazine.ro
William Kate Wales, GettyImages jpg
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții
okmagazine.ro
Jennifer Garner foto Profimedia jpg
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut
clickpentrufemei.ro
Clasă de elevi din anul 1935 (© Muzeul de Etnografie Brașov)
Istoria unei fotografii: Clasă de elevi dintr-o școală brașoveană din anul 1935
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
image
Rețeta de gogoși cu lingura din anul 1900. Nu au drojdie și nici praf de copt

OK! Magazine

image
Cel mai dureros zvon despre Kate și William reapare. Cuplul regal trece prin „provocări” înainte de a 15-a aniversare a nunții

Click! Pentru femei

image
Nu-i ușor să fii mamă! Jennifer Garner vorbește despre presiunea la care a fost supusă după ce a născut

Click! Sănătate

image
Ai aceste lucruri în portofel? Scapă de ele astazi!