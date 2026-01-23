Alertă în Constanța. Adolescentă de 15 ani căutată după ce s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea

O elevă de 15 ani din Constanța care a plecat voluntar de acasă, este căutată vineri de autorități după suspiciuni că s-ar fi aruncat de pe podul de la Agigea. Salvatorii verifică inclusiv Canalul Dunăre – Marea Neagră.

„S-a dat alarma la Constanța, iar salvatorii au fost chemați, după ce o persoană s-ar fi aruncat de pe pod. Intervenția este în plină desfășurare la această oră. Există mai multe supoziții, după ce în zona posibilului act de suicid ar fi fost găsită o geantă sau un rucsac ce aparținea, cel mai probabil, unei persoane de sex feminin. Ar fi fost găsit, de asemenea, un telefon”, a relatat Alexandra Ghețea, corespondent Antena 3 CNN.

Detalii despre minoră Polițiștii din Constanța au transmis că fata de 15 ani plecase vineri dimineața de acasă, către unitatea de învățământ unde urma cursurile, însă nu a mai ajuns la destinație. Potrivit alerta IPJ Constanța

„La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 8.40, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la plecarea voluntară a minorei CHIVU ANA MARIA, de 15 ani, din localitatea Movilița. În această dimineață, aceasta a plecat în mod voluntar de la domiciliu, către o instituție de învățământ din municipiul Constanța, fără a ajunge la destinație. CHIVU ANA MARIA are 1,56 de metri înălțime, ochi albaștri, păr blond cu roz la vârfuri”, se arată în comunicatul Poliției.

Apel către cetățeni Autoritățile solicită sprijinul populației: „Cetăţenii care pot furniza orice informaţii în legătură cu această persoană sunt rugaţi să contacteze numărul unic pentru apeluri de urgență 112 sau Dispeceratul I.P.J. Constanța, tel. 0241.611.364.”

Operațiunile de căutare continuă, iar știrea se va actualiza pe măsură ce apar informații noi.