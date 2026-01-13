O barjă încărcată cu peste 1000 de tone îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, la Zimnicea

O barjă care transporta peste 1000 de tone de îngrășământ de azot s-a scufundat în Dunăre, în zona orașului Zimnicea, județul Teleorman, au confirmat reprezentanții Căpităniei Giurgiu.

Directorul Căpităniei Giurgiu, Florin Oprea, a precizat pentru G4Media că armatorului i-a fost acordat un termen de 10 zile pentru a curăța locul și a elibera zona.

Primarul orașului Zimnicea, Petre Pârvu, a declarat că eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune în pericol orașul.

„Eșuarea barjei Phoenix Jupiter nu pune sub nici o formă în pericol orașul nostru. Barja aparține unui armator român și a eșuat inițial pe 20 decembrie 2025, ajungând în dreptul orașului Zimnicea pe 21 decembrie. Nava este încărcată cu o cantitate de 1133 tone de îngrășăminte chimice. Începând de săptămâna trecută, barja a început să ia apă, iar în prezent este scufundată. Cercetările zilnice arată că nu s-a produs poluarea apelor Dunării. De asemenea, circulația și transportul pe Dunăre nu sunt afectate. Monitorizez personal situația și sunt în contact permanent cu instituțiile statului român,” a transmis primarul.

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” au prelevat probe de apă pentru analize, pentru a verifica eventualele efecte asupra mediului și riscul de poluare.