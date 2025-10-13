Alertă în Suceava: o fată de 11 ani, dată dispărută de părinți. A plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă

O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală spre casă, iar autoritățile cer sprijinul populației pentru găsirea ei.

Poliția din Suceava caută o fată de 11 ani, Șuleru Elena Natalia, din orașul Slăcea, care a dispărut pe 13 octombrie 2025. Minora a plecat de la școala din orașul Liteni spre casă, însă nu a mai ajuns la domiciliu.

Fata măsoară aproximativ 1,5 m, cântărește 42 kg, are tenul alb, ochii albaștri și părul blond, tuns la nivelul umerilor, și nu prezintă semne particulare.

La momentul dispariției, minora purta pantaloni gri evazați, bluză albastru deschis cu mânecă lungă, vestă de fâș neagră și pantofi sport negri. În spate avea un ghiozdan gri cu imprimeu Mickey Mouse.

„În cazul în care dețineți date sau informații cu privire la minoră, vă rugăm să apelați SNUAU 112 sau să vă adresați celui mai apropiat echipaj de poliție”, a transmis ISU Suceava.