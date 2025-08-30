Alertă în Argeș, după ce o adolescentă de 14 ani a dispărut de acasă de patru zile

O adolescentă de 14 ani din Călinești, județul Argeș, este căutată de polițiști după ce, în urmă cu patru zile, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Primele indicii arată că fata s-ar putea afla în județul Ilfov.

Polițiștii din județul Argeș au organizat o operațiune de căutare după dispariția unei fete de 14 ani, din localitatea Valea Corbului, comuna Călinești. Onică Georgiana Gabriela ar fi plecat de acasă în noaptea de 26 spre 27 august, în jurul orei 03:00, și nu a mai revenit.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Argeș, acesta este un caz atipic, întrucât fata nu este cunoscută cu plecări voluntare anterioare, aşa cum se întâmplă în cazul multora dintre cei care fug de acasă.

„Din verificările efectuate până în prezent rezultă că cea în cauză ar putea fi pe raza județului Ilfov. Polițiștii desfășoară cercetări pentru depistarea minorei, semnalmentele fiind transmise altor unități de poliție, precum și celorlalte structuri cu atribuții de legitimare a persoanelor – jandarmi și polițiști locali”, a transmis IPJ Argeș.

Onică Georgiana Gabriela are 1,65 m înălțime, aproximativ 60 de kilograme, păr lung până la umeri, de culoare castanie, ochi căprui și ten măsliniu. Vestimentația la momentul dispariției nu este cunoscută.

Autoritățile au distribuit fotografia adolescentei şi au făcut apel la persoanele care pot oferi informații despre locul în care se află minora să sune la Serviciul Unic de Urgență 112 sau să contacteze Poliția Orașului Topoloveni.