Bărbat din Suceava, arestat după ce a sechestrat o minoră dispărută din Brașov. Tânărul avea ordin de protecție provizoriu

O minoră din Feldioara, Brașov, a fost găsită de polițiști în Suceava, în locuința unui tânăr de 24 de ani, unde ar fi fost sechestrată. Bărbatul avea emis un ordin de protecție provizoriu și a fost arestat preventiv

Poliţiştii braşoveni au fost sesizaţi, în 28 august, că adolescenta din Feldioara, în vârstă de 14 ani, a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. După cercetări care au durat o săptămână, în 4 septembrie, minora a fost depistată în locuinţa tânărului din Suceava, unde ar fi fost sechestrată de acesta, transmite Agerpres.

Cercetările poliţiştilor au fost îngreunate de faptul că, la plecare, adolescenta îşi lăsase acasă telefonul mobil, neputând fi astfel localizată.

„Au fost dispuse activităţi de căutare în zonele frecventate şi în arealul acestora, precum şi de dare în atenţie, inclusiv pe raza judeţului Suceava, unde minora a mai fost identificată în trecut.

Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, un tânăr, în vârsta de 24 de ani, din municipiul Suceava, pe care minora l-ar fi cunoscut în trecut şi împotriva căruia era emis un ordin de protecţie provizoriu valabil, cu obligaţia de a purta un dispozitiv electronic de supraveghere, ar fi interacţionat cu minora la domiciliul său, deşi avea obligaţia de a nu se apropia de aceasta, interzicându-i ulterior să părăsească imobilul”, a precizat IPJ Braşov.

În 4 septembrie, în urma activităţilor de cooperare derulate între poliţiştii braşoveni şi cei din Suceava, aceştia din urmă s-au deplasat la locuinţa tânărului, unde au găsit adolescenta din Braşov.

„În urma materialului probator administrat, poliţiştii braşoveni au dispus reţinerea bărbatului (...). Ulterior, acesta a fost prezentat de către procurorul de caz în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi, care a emis pe numele acestuia un mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile”, a mai precizat IPJ Braşov.

Suceveanul este, acum, cercetat pentru încălcarea ordinului de protecţie, lipsire de libertate în mod ilegal şi lovire sau alte violenţe.