O fată de 13 ani, dată dispărută, a fost găsită la „iubitul” său, de 36 de ani. „Au reieșit date relevante cu privire la infracțiunea de viol”

O adolescentă în vârstă de 13 ani, dată dispărută după ce a fugit de acasă în data de 16 august 2025, a fost găsită în locuința unui bărbat de 36 de ani, pe care îl cunoscuse pe o rețea socială, potrivit Observator. Bărbatul a fost arestat pentru 30 de zile.

Fata începuse, în online, o relație amoroasă cu bărbatul, iar săptămâna trecută, minora a fugit la el. A fost găsită a doua zi.

Ce spun poliţiştii

„În urma activităților complexe desfășurate pentru localizarea minorei, polițiștii IPJ Covasna au reușit, în după amiaza zilei de 17 august 2025, să o depisteze pe aceasta, într-o localitate din județul Covasna. Din verificările efectuate de polițiștii Secției Rurale 1 Sfântu Gheorghe cu privire la dispariție, s-a stabilit că plecarea minorei ar fi avut caracter voluntar, în urma unor discuții avute în mediul online cu un bărbat de 36 de ani. De asemenea, din cercetări au reieșit date relevante cu privire la comiterea infracțiunii de viol săvârșit asupra unui minor”, arată, miercuri, Poliția Covasna.

Bărbatului de 36 de ani, bănuit de viol săvârșit asupra unui minor, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cercetările continuă sub îndrumarea unui procuror, în cadrul unui dosar penal.

Amintim că, în urmă cu doi ani, un bărbat de 58 de ani din judeţul Teleorman a fost arestat pentru că a oferit bani unei minore de 13 ani pentru a întreţine raporturi sexuale cu ea. Legătura s-a derulat timp de două luni.

Un tânăr de 22 de ani din Vâlcea a fost reţinut în urmă cu trei ani de poliţişti, după ce tatăl unei fete de 13 ani a reclamat dispariţia copilei. Fata plecase voluntar la tânăr.