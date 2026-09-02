Alertă de rabie în Bacău: Ghidul de urgență în caz de mușcătură sau zgârietură de animal

O mușcătură de animal poate părea o rană banală, însă, în anumite situații, poate ascunde riscul unei infecții cu virusul rabic, o boală gravă care poate fi prevenită dacă se intervine la timp.

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Medlife scrie că rabia este o boală virală fatală, provocată de virusul rabic, găsit în saliva animalelor infectate. Aceasta se poate răspândi la mamifere (apare la om, dar și la animale), dacă sunt zgâriate sau mușcate de un alt animal cu rabie.

Virusul infectează sistemul nervos central (creierul și măduva spinării). Animalele infectate pot răspândi boala prin intermediul salivei, sau prin contact direct cu mucoasa ochiului sau a cavității bucale, ori cu răni deschise.

Rabia cauzează anual între 50.000 şi 70.000 de decese şi, astfel, se plasează pe locul 10 la nivel mondial între maladiile infecţioase mortale.

În contextul în care au fost confirmate mai multe cazuri de rabie în Bacău, autoritățile au prezentat într-o postare pașii pe care trebuie să-i urmăm atunci când am fost mușcat sau zgâriat de un animal:

Să spălăm imediat și temeinic rana cu apă și săpun

Să mergem de urgență la o unitate medicală pentru evaluarea riscului și, dacă este indicat, să începem profilaxia post-expunere.

„Rabia poate fi prevenită dacă se intervine la timp, însă după apariția manifestărilor clinice boala este aproape întotdeauna fatală. Nu ignora o mușcătură. Nu ignora un animal suspect. Nu amâna vaccinarea, identificarea și înregistrarea animalelor.

Protejează-te. Protejează-ți copiii. Protejează-ți animalele. Rabia nu trebuie să ne sperie, dar trebuie să ne facă responsabili. Pentru sesizarea animalelor suspecte de rabie, DSVSA Bacău poate fi contactată la numărul de permanență: 0234 586 233”, transmite ISU Bacău într-o postare.

Săptămâna trecută, autoritățile au transmis că, în județul Bacău, au fost confirmate sau sunt în continuare în curs de confirmare mai multe focare de rabie (turbare) la animale domestice și sălbatice.

„În acest context, a avut loc o ședință a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Bacău, în cadrul căreia au fost analizate și dispuse măsuri pentru prevenirea și limitarea răspândirii rabiei.”

ISU Bacău spune că autoritățile locale trebuie să sprijine vaccinarea și microciparea câinilor și pisicilor din gospodăriile cu venituri reduse, în zonele unde au fost instituite restricții din cauza focarelor de rabie.

Mai concret, consiliile locale trebuie să suporte din bugetul local costurile pentru identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, inclusiv prin achiziționarea a cel puțin 200 de microcipuri.