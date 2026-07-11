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Ce trebuie să faci dacă intră un liliac în casă

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Un liliac intrat în casă poate provoca panică, însă specialiștii spun că, în cele mai multe cazuri, animalul este la fel de speriat ca oamenii. Liliecii nu atacă oamenii și nu se prind în păr, așa cum spune unul dintre cele mai răspândite mituri.

Un liliac agățat de un copac
Mușcătura de liliac poate transmite rabia. Foto arhivă

Totuși, ei sunt animale sălbatice și nu trebuie manipulați cu mâna goală, deoarece o mușcătură poate transmite rabia, chiar dacă astfel de cazuri sunt foarte rare. 

Ce faci dacă ți-a intrat un liliac în casă

Dacă observi un liliac în locuință, primul lucru este să îți păstrezi calmul. În majoritatea situațiilor, animalul a intrat accidental pe o fereastră sau o ușă deschisă, urmărind insectele de care se hrănește.

Specialiștii recomandă să deschizi larg fereastra sau ușa spre exterior, să stingi luminile din încăpere și să părăsești camera pentru câteva minute. Liliacul își va găsi, de regulă, singur drumul afară, potrivit unei publicații de specialitate.

Dacă animalul nu reușește să iasă și s-a așezat pe o perdea, pe un perete sau pe mobilă, nu îl atinge cu mâna. Dacă este absolut necesar să îl muți, folosește mănuși groase și o cutie de carton, apoi eliberează-l afară, într-un loc sigur. Dacă este rănit sau pare incapabil să zboare, contactează o organizație specializată în protecția liliecilor.

Liliecii nu se prind în păr, dar mușcătura e foarte periculoasă

Una dintre cele mai cunoscute legende spune că liliecii se agață de părul oamenilor. Biologii spun însă că acest lucru este un mit. Liliecii folosesc ecolocația pentru a se orienta cu mare precizie și evită obstacolele, inclusiv oamenii. 

Asta nu înseamnă însă că pot fi manipulați fără riscuri. Fiind animale sălbatice, un liliac speriat poate mușca dacă este prins sau atins.

Rabia este o boală virală extrem de gravă, iar transmiterea se poate face prin mușcătura unui animal infectat. Deși doar un număr foarte mic de lilieci sunt purtători ai virusului, orice mușcătură trebuie tratată ca o urgență medicală.

Ce faci dacă te-a mușcat un liliac

Dacă ai fost mușcat sau zgâriat de un liliac, spală imediat rana timp de câteva minute cu apă și săpun, apoi dezinfecteaz-o.

După acordarea primului ajutor, mergi de urgență la camera de gardă sau la un medic infecționist. Acesta va decide dacă este necesar tratamentul post-expunere și vaccinarea antirabică. Rabia este aproape întotdeauna fatală după apariția simptomelor, însă poate fi prevenită dacă tratamentul este început la timp, potrivit DSP.

Dacă este posibil și fără a te expune altor riscuri, încearcă să reții locul în care se află animalul sau anunță autoritățile, deoarece acesta poate fi examinat de specialiști. 

Liliacul este specie protejată. Ce faci dacă ai găsit unul în curte sau afară

Toate speciile de lilieci din România sunt protejate prin legislația națională și europeană. Asta înseamnă că nu pot fi omorâte, capturate sau mutate după bunul plac. 

Dacă găsești un liliac în curte, pe trotuar sau în apropierea casei, nu îl atinge cu mâna goală. Dacă pare sănătos și nu este rănit, este posibil să își revină și să plece singur după lăsarea întunericului.

În schimb, dacă animalul este rănit, nu poate zbura sau este prins într-o plasă ori într-un alt obiect, cea mai bună soluție este să contactezi o organizație specializată în salvarea liliecilor sau autoritățile de mediu. Specialiștii pot interveni fără a pune în pericol nici animalul, nici oamenii. 

Liliecii sunt printre cei mai importanți aliați ai oamenilor în combaterea insectelor. Un singur exemplar poate consuma mii de insecte într-o singură noapte, contribuind la controlul natural al populațiilor de țânțari și al altor dăunători. Din acest motiv, protejarea lor este considerată esențială pentru echilibrul ecosistemelor. 

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