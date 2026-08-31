Trei iezi ai unei grădini zoologice mobile din SUA au fost depistați cu rabie. Autoritățile caută persoanele care au intrat în contact cu animalele

Cel puțin trei iezi ai unei grădini zoologice pentru copii din statul Carolina de Nord, determinând autoritățile să emită un avertisment pentru persoanele care au vizitat grădina zoologică mobilă de la sfârșitul lunii iulie.

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Departamentul de Sănătate și Servicii Umane din Carolina de Nord (NCDHHS) a anunțat duminică, 30 august, că testele efectuate vineri au confirmat prezența virusului la trei iezi, scrie ABC News.

Un al patrulea ied nu a fost testat, dar autoritățile au presupus că și acesta fusese infectat.

Cei patru iezi infectați au fost eutanasiați, potrivit postului afiliat ABC WSOC din Charlotte, Carolina de Nord.

Animalele aparțineau Farm Adventures, o grădină zoologică mobilă cu animale care a oprit în cel puțin șase comitate din Carolina de Nord începând din 28 iulie.

„Persoanele care ar fi putut fi expuse ar trebui să contacteze departamentul local de sănătate pentru a stabili dacă sunt necesare medicamente pentru prevenirea infectării”, se arată în comunicatul autorităților.

Cel mai probabil, iezii au fost expuși la virusul rabic prin intermediul unei sconcs care a intrat, la sfârșitul lunii iulie, în țarcul închis în care erau ținuți, a precizat NCDHHS.

Se crede că iezii infectați au fost expuși publicului la evenimente organizate în comitatele Mecklenburg, Iredell, Watauga, Burke, Davie și Durham.

„Autoritățile de sănătate publică lucrează împreună cu organizatorii evenimentelor pentru a-i informa pe participanții care ar fi putut intra în contact cu iezii infectați la aceste evenimente”, au transmis autoritățile sanitare ale statului.

Investigația privind iezii infectați continuă, iar autoritățile au avertizat că „informații suplimentare despre posibilele locuri de expunere din cadrul evenimentelor publice vor fi făcute publice atunci când vor fi disponibile”.

Oficialii au precizat că, până în prezent, nimeni nu a raportat că ar fi fost infectat de iezii bolnavi de rabie.

Cazurile de rabie la oameni sunt foarte rare în SUA, unde boala provoacă mai puțin de 10 decese pe an. În Carolina de Nord, ultimul caz uman a fost raportat în 2011. Peste 90% dintre cazurile de rabie sunt depistate la animale sălbatice, în special la sconcs, lilieci, ratoni și vulpi.

Proprietara Farm Adventures, Misty Love, a spus că sconcsul care i-a infectat iezii ar fi pătruns în țarcul acestora printr-o gaură.

„Este devastator. Erau ținuți într-un țarc închis pentru a preveni orice contact cu animalele sălbatice”, a declarat aceasta.

Love a spus că, la câteva săptămâni după expunerea la sconcs, iezii infectați au început să prezinte semne de boală. Ea a precizat că niciunul dintre celelalte animale care fac parte din grădina zoologică mobilă nu a fost infectat și că toate au primit doze de rapel împotriva rabiei.

„Pentru orice părinte care are vreo întrebare, recomand cu tărie să meargă să se vaccineze”, a spus Love.

Grădina zoologică pentru copii a lui Love a fost plasată în carantină, au anunțat autoritățile sanitare.