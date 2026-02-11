Caz de rabie la un câine în Iaşi. Animalul, care devenise agresiv, a murit după ce a fost ridicat de hingheri

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a declanşat o anchetă epidemiologică după depistarea unui caz de rabie la câine într-un cartier din municipiul Iaşi, urmând a fi identificate persoanele care au avut contact cu animalul.

Un caz de rabie a fost confirmat la un câine într-un complex de blocuri din cartierul Tătăraşi-Iași. Câinele a fost ridicat de lucrătorii Salubris în urma unei sesizări a unui cetăţean, care a remarcat comportamentul agresiv, scrie News.

Câinele a murit ulterior după ce a fost izolat la adăpost, iar cadavrul a fost adus la Laboratorul Sanitar Veterinar din cadrul Direcţiei Sanitar Veterinare Iaşi, unde în urma analizelor a fost diagnosticată rabia.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a demarat ancheta epidemiologică privind cazul de rabie la câine din Iaşi, pentru depistarea persoanelor care au avut contact, direct sau indirect, cu patrupedul.

Salubris SA şi Poliţia Locală Iaşi vor inventaria câinii fără stăpân din zona în care a apărut cazul de rabie.

Prefectura Iaşi a anunţat miercuri un plan de măsuri pentru eradicarea focarului de rabie.

Astfel, s-a stabilit o zonă de protecţie la nivelul municipiului Iaşi (cartierele Ciric, Moara de Vânt, Tătăraşi, Aviaţiei şi Metalurgiei), precum şi o zonă de supraveghere aferentă localităţilor adiacente, respectiv Holboca, Dancu, Ţuţora şi Aroneanu.

În aceste zone, Direcţia Sanitar Veterinară şi Siguranţă Alimentară va face ancheta epidemiologică şi va asigura, prin medicii veterinari, inspecţia animalelor receptive la rabie din zona de protecţie, care au fost muşcate sau zgâriate.

Totodată, se va administra vaccinul antirabic la toţi câinii fără stăpân care nu au fost vaccinaţi antirabic până la această dată. Circulaţia câinilor şi pisicilor este limitată până la închiderea focarului bolii.

De asemenea, cei care se ocupă de fondurile de vânătoare Golăieşti, Victoria, Ţuţora şi Corneşti vor organiza vânători pentru speciile şacal şi vulpe, în baza unui grafic care va fi aprobat în Centrul Local de Combatere a Bolilor.

Prefectura Iaşi atenţionează populaţia să vaccineze antirabic câiini şi pisicile, dar şi să evite contactul cu câinii fără stăpân. În cazul în care se produce o leziune (zgârietură, muşcătură) ca urmare a contactului cu un câine sau o pisică, este obligatorie prezentarea la Centrul Antirabic Iaşi din cadrul Spitalului de Boli Infecţioase Sf. Parascheva, pentru evaluare şi eventual vaccinare antirabică.