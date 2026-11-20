Românii își pot verifica online vechimea în muncă și stagiile de cotizare, fără să mai fie nevoiți să meargă la ghișeele Casei de Pensii. Prin intermediul unui cont pe platforma Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), salariații pot vedea perioadele lucrate, informațiile transmise de angajatori și eventualele lipsuri din evidențele instituției.

Vechimea în muncă poate fi verificată online Foto: arhivă, adevărul

Cum verifici vechimea în muncă pe internet

Pentru a consulta situația profesională, primul pas este crearea unui cont pe portalul oficial al Casei Naționale de Pensii Publice, disponibil la adresa www.cnpp.ro.

După activarea contului, utilizatorii se pot autentifica în spațiul virtual și pot consulta informațiile referitoare la vechimea în muncă și stagiile de cotizare înregistrate în sistem.

Valentina Robu, șefa Casei de Pensii, a explicat că platforma oferă acces atât la datele aferente perioadelor lucrate înainte de aprilie 2001, în cazul carnetelor de muncă certificate, cât și la informațiile raportate după această dată.

„Fiecare din cei care au cont pot să își verifice vechimea. Dacă au înainte de aprilie 2001 cărțile de muncă și au fost certificate, își pot regăsi acea perioadă. Au, de asemenea, partea de vechime realizată după aprilie 2001, așa cum a fost preluată din declarația 112, declarații care se pun la ANAF de către angajatori”, a explicat șefa CNPP, potrivit Antena 3 CNN.

Cum îți faci cont pe platforma Casei de Pensii

Persoanele care nu au încă un cont trebuie să solicite acces pe portalul CNPP, prin completarea formularului de creare a contului.

Cererea trebuie să conțină datele de identificare solicitate de instituție. În funcție de modalitatea de înregistrare aleasă, confirmarea identității se face prin procedura indicată de Casa de Pensii.

Cei care dețin o semnătură electronică calificată pot parcurge procedura de înregistrare online, fără să fie necesară deplasarea la sediul instituției. În celelalte situații, poate fi necesară prezentarea documentelor la casa teritorială de pensii pentru validarea cererii.

După activarea contului, utilizatorii pot consulta gratuit informațiile disponibile în evidențele CNPP, printre care:

stagiile de cotizare înregistrate lunar și anual;

perioadele de activitate profesională de după 1 aprilie 2001;

informațiile transmise de angajatori prin declarațiile fiscale;

datele referitoare la contribuțiile aferente Pilonului II de pensii private.

Cum afli dacă angajatorul ți-a declarat vechimea în muncă

Unul dintre cele mai importante avantaje ale platformei este posibilitatea de a verifica dacă angajatorul a transmis declarațiile necesare pentru înregistrarea activității profesionale.

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Pentru perioadele de după 1 aprilie 2001, informațiile sunt preluate din declarația 112, pe care angajatorii o depun la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).

Astfel, salariații pot urmări lunar dacă perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii și dacă informațiile raportate corespund activității desfășurate.

Șefa CNPP recomandă ca această verificare să nu fie amânată până la momentul pensionării. În cazul în care o persoană a avut mai mulți angajatori, există posibilitatea ca unul dintre aceștia să nu fi transmis declarațiile corespunzătoare.

„Poate să-și verifice lunar dacă angajatorul a respectat și are depusă declarația. Este o chestie foarte importantă. Pentru că foarte mulți verifică acest aspect abia în momentul în care se pensionează și constată că, dacă au avut mai mulți angajatori, posibil ca unul din angajatori să nu fi declarat și atunci trebuie să facă mai multe drumuri, la angajator, dacă mai există, sau să meargă să își reconstituie vechimea”, a precizat Valentina Robu.

Dacă descoperă că anumite perioade lipsesc din evidențe, angajații trebuie să solicite clarificări și să înceapă demersurile pentru corectarea situației. În funcție de caz, pot fi necesare documente de la angajator sau adeverințe eliberate de deținătorii arhivelor.

Cum verifici vechimea în muncă pentru perioadele anterioare anului 2001

Pentru activitatea desfășurată înainte de 1 aprilie 2001, dovada principală a vechimii în muncă este carnetul de muncă.

Dacă datele din document au fost certificate și preluate în evidențele Casei de Pensii, acestea pot fi consultate și online, prin contul personal.

În cazul în care carnetul de muncă a fost pierdut sau anumite perioade nu apar în sistem, persoanele interesate trebuie să obțină documente justificative de la foștii angajatori sau de la instituțiile care dețin arhivele acestora.

Este important ca eventualele neconcordanțe să fie clarificate din timp, pentru a evita dificultățile la întocmirea dosarului de pensionare.

Stagiul de cotizare reprezintă unul dintre criteriile esențiale în stabilirea dreptului la pensie și în calcularea cuantumului acesteia. Perioadele de activitate care nu au fost înregistrate corect pot necesita demersuri suplimentare pentru a fi recunoscute.

Prin verificarea periodică a contului CNPP, salariații pot identifica din timp eventualele probleme și pot solicita documentele necesare pentru corectarea evidențelor.