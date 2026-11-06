Rică Răducanu dezvăluie ce pensie primește și câți bani a pierdut la jocurile de noroc: „Cred că am pierdut o casă și ceva”

Fostul portar al Rapidului Rică Răducanu, în vârstă de 80 de ani, a dezvăluit că primește o pensie lunară de 2.400 de lei. Acesta a povestit și despre banii câștigați în fotbal și teatru, dar și despre pierderile suferite la jocurile de noroc.

Rică Răducanu a dezvăluit că primește o pensie lunară de 2.400 de lei Foto: Arhivă

Rică Răducanu, fostul portar al echipei Rapid București, a vorbit despre veniturile sale actuale și despre câștigurile din perioada în care era fotbalist și actor. Invitat în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, moderată de Ovidiu Ioanițoaia, acesta a dezvăluit că încasează o pensie de 2.400 de lei pe lună, însă banii sunt ridicați de soția sa.

Fostul sportiv a povestit că nu s-a ocupat niciodată personal de încasarea pensiei și și-a amintit de perioada în care primea bani de la cei care îl chemau la diverse evenimente. Spune că atunci își permitea să facă cinste celor din jur, dar și că jocurile de noroc i-au provocat pierderi importante.

„Pensie am 2.400 de lei. Îi ia nevastă-mea! Eu nu i-am luat niciodată. M-am și certat cu poștașul, că eu n-am semnat niciodată... N-am luat-o eu niciodată! Înainte mă chema lumea și-mi mai dădea 500 - 1.000 de lei... Eram boier! Făceam cinste la gagici, la toată lumea... Mai am și belele mele cu păcănelele! De la nea Viorel Lis am învățat... Cu el mergeam! N-am câștigat niciodată... Cred că am pierdut o casă și ceva”, a povestit Rică Răducanu.

Fostul portar a recunoscut astfel că a pierdut sume importante la jocurile de noroc, unde mergea împreună cu Viorel Lis.

Pe lângă cariera din fotbal, Rică Răducanu a avut și o experiență de aproximativ zece ani pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. În această perioadă, a colaborat cu actori cunoscuți precum Stela Popescu și Alexandru Arșinel. Fostul sportiv susține că activitatea din teatru îi aducea câștiguri mai mari decât cele obținute în perioada în care juca fotbal. Acesta primea 1.000 de lei pentru fiecare seară în care urca pe scenă.

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