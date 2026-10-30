 Închiderea păcănelelor a lăsat statul fără resurse. 750 de milioane de lei în minus la buget din taxele pe jocurile de noroc | adevarul.ro
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Închiderea păcănelelor a lăsat statul fără resurse. 750 de milioane de lei în minus la buget din taxele pe jocurile de noroc

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Statul român a încasat cu 750 de milioane de lei mai puțin decât estimase din taxele pe jocurile de noroc. Datele Ministerului Finanțelor arată un minus important la buget, după schimbarea regulilor de autorizare a operatorilor.

Păcănele
Jocuri de noroc Foto: Adevărul

Încasările din taxele aplicate jocurilor de noroc sunt mult sub nivelul pe care statul îl prevăzuse pentru 2026. Ministerul Finanțelor a anunțat această diferență în proiectul primei rectificări bugetare, publicat joi.

Estimările privind veniturile din taxele pe jocurile de noroc, luate în calcul la construirea bugetului pentru 2026, nu s-au confirmat. Potrivit Ministerului Finanțelor, încasările sunt cu 750 de milioane de lei sub nivelul programat.

Regulile pentru sălile de jocuri de noroc s-au schimbat în 2026

Una dintre schimbările importante pentru industria jocurilor de noroc a fost adoptarea Ordonanței de urgență nr. 7/2026, în luna februarie.

Până atunci, operatorii aveau nevoie doar de licențe și autorizații eliberate la nivel național de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Noua legislație a introdus și obligația obținerii unei autorizații locale pentru desfășurarea activității în spații fizice.

Astfel, consiliile locale pot decide dacă permit funcționarea sălilor de jocuri de noroc, dacă impun anumite condiții sau dacă interzic aceste activități pe teritoriul localității.

Sălile de jocuri care aveau deja autorizații valabile au putut continua să funcționeze până la expirarea acestora. Abia apoi au fost obligate să obțină și aprobarea autorităților locale.

Câte păcănele mai funcționează în România

Mai puțin de jumătate dintre mijloacele de joc înregistrate în evidențele ONJN figurează ca fiind utilizate de operatori. Dintr-un total de 61.721 de aparate, doar 22.412 sunt în exploatare, potrivit registrului public al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, consultat la 30 octombrie 2026.

Aproape la fel de multe, respectiv 21.747, figurează ca scoase din funcțiune. Alte 11.492 au fost restituite proprietarilor, 3.833 au fost vândute, iar 2.237 au fost casate.

Datele arată că doar aproximativ unul din trei mijloace de joc înregistrate în această categorie mai este în funcțiune.

Cele mai multe dintre aparatele de joc în exploatare sunt în continuare păcănelele. În registrul ONJN, 19.297 de aparate de tip slot-machine figurează ca fiind utilizate in prezent.

Mai puține autorizații pentru sălile de jocuri, încasări mai mici din slot-machine

Aplicarea noilor reguli a fost îngreunată de faptul că majoritatea administrațiilor locale nu adoptaseră hotărârile necesare pentru autorizarea jocurilor de noroc.

Doar 90 dintre cele aproximativ 3.100 de unități administrativ-teritoriale din România stabiliseră reguli în acest domeniu. Dintre acestea, 35 au decis să interzică jocurile de noroc, iar 55 au permis funcționarea acestor activități.

Întârzierile în stabilirea regulilor locale au fost însoțite și de o scădere a sumelor datorate pentru autorizarea aparatelor de tip slot-machine. Potrivit Gândul, acestea au coborât de la 485 de milioane de lei în perioada februarie-mai 2025 la 300 de milioane de lei în aceeași perioadă din 2026.

Ministerul Finanțelor nu a detaliat cât din minusul total de 750 de milioane de lei provine din scăderea sumelor încasate pentru autorizarea aparatelor de jocuri de noroc.

Minusul din jocurile de noroc, parte dintr-o scădere mai amplă a veniturilor

Taxele din jocurile de noroc nu sunt singura categorie la care statul a încasat mai puțin decât prevăzuse pentru 2026. Potrivit proiectului de rectificare bugetară, minusul este de 3,68 miliarde de lei la accize și de 1,87 miliarde de lei la veniturile nefiscale.

În plus, statul estimează că va primi cu 4,58 miliarde de lei mai puțin de la Uniunea Europeană pentru decontarea proiectelor.

În schimb, încasările au depășit estimările la TVA, cu 7,18 miliarde de lei, la impozitul pe venit, cu 2,03 miliarde de lei, și la impozitul pe profit, cu 1,19 miliarde de lei.

Per total, Ministerul Finanțelor a redus cu aproximativ 4,7 miliarde de lei estimarea veniturilor bugetului general consolidat. Deficitul bugetar este estimat la 130,3 miliarde de lei, echivalentul a 6,2% din PIB.

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