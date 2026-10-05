Trageri cu muniție de război în poligoanele Babadag și Cataloi. Circulația va fi restricționată în zonă

Poligoanele militare din apropierea orașului Babadag și municipiului Tulcea găzduiesc exerciții și trageri cu muniție de război, în această lună. Autoritățile îi avertizează pe localnici și pe cei care tranzitează zonele învecinate să evite perimetrele de siguranță și să nu ridice elemente de muniție sau deșeuri metalice găsite în apropierea poligoanelor.

Circulația în zona poligonului va fi restricționată. Foto: Eugen Mihai

Potrivit Consiliului Județean Tulcea, în Poligonul Babadag au loc trageri în fiecare zi lucrătoare din această lună, între orele 9:00 și 23:59, cu excepția primelor două zile ale celei de-a treia săptămâni.

Pe durata exercițiilor, circulația pe DJ 222, între localitățile Enisala și Sălcioara, va fi restricționată.

Tragerile se vor desfășura în intervale de câte 60 de minute, urmate de pauze de 15 minute, pentru descongestionarea traficului rutier. Pentru situații de urgență, autoritățile precizează că trebuie contactat Centrul Secundar de Pregătire pentru Luptă Babadag, la numărul 0240/562805.

Exerciții militare și la Cataloi

Și în Poligonul de tragere Cataloi, din apropierea municipiului Tulcea, sunt programate în această lună exerciții militare cu muniție de război.

Conform Primăriei Tulcea, tragerile au loc aproape în fiecare zi lucrătoare, în intervalul 8:00-16:00. În ultima zi de vineri a lunii, tragerile de infanterie sunt programate până la ora 20:00.

Autoritățile atrag atenția că accesul civililor în zona militară restricționată sau în zona de siguranță a poligoanelor este interzis pe timpul tragerilor. Interdicția se aplică persoanelor, animalelor, atelajelor și autovehiculelor.

Cei care ajung accidental în aceste zone trebuie să le părăsească imediat și să respecte indicatoarele și instrucțiunile personalului de pază.

O atenție deosebită este acordată obiectelor care pot proveni din activitățile militare. Populația este avertizată să nu ridice, mute sau transporte elemente de muniție ori deșeuri metalice găsite în interiorul sau în apropierea poligoanelor, indiferent de natura acestora.

Respectarea restricțiilor este necesară pentru prevenirea unor accidente în zonele în care se desfășoară trageri cu muniție de război.