Alexandria vrea să restricționeze „păcănelele”. Unde ar mai putea funcționa și ce jocuri de noroc ar rămâne permise

Primăria municipiului Alexandria propune noi restricții pentru sălile de jocuri de noroc, inclusiv interzicerea aparatelor de tip slot-machine în anumite zone ale orașului. Proiectul prevede însă că agențiile de pariuri sportive și jocurile loto tradiționale ar putea funcționa în continuare pe întreg teritoriul municipiului, inclusiv în zonele vizate de unele interdicții.

Alexandria vrea să restricționeze „păcănelele”. Foto: Istock

Locuitorii din Alexandria sunt invitați vineri, 23 octombrie, la o dezbatere publică organizată la sediul primăriei, unde va fi discutat proiectul de hotărâre privind reglementarea activităților de jocuri de noroc. Potrivit informațiilor transmise de administrația locală și citate de Agerpres, noile reguli ar urma să intre în vigoare la 1 ianuarie 2027, dacă proiectul va fi adoptat.

Una dintre măsurile propuse vizează aparatele de tip slot-machine și jocurile de video-loterie (VLT) operate de Loteria Română. Acestea nu ar mai putea funcționa pe tronsonul pietonal al străzii Libertății, între străzile București și Ion Creangă, și nici la parterul blocurilor sau în spațiile alipite acestora.

Proiectul stabilește și o distanță minimă de 100 de metri între locațiile în care se desfășoară activități de jocuri de noroc și unitățile de învățământ. Regula ar urma să se aplice în cazul școlilor primare și gimnaziale, liceelor și colegiilor.

Distanța ar fi calculată pe cel mai scurt traseu pietonal legal accesibil publicului, de la poarta folosită de elevi până la intrarea destinată clienților în spațiul în care funcționează activitatea de jocuri de noroc.

Deși proiectul prevede restricții pentru anumite categorii de jocuri de noroc, nu toate activitățile ar fi afectate în același mod.

Conform documentului propus de administrația locală, pariurile sportive și jocurile loto tradiționale organizate de Loteria Română ar putea fi desfășurate în continuare pe întreg teritoriul municipiului, inclusiv în zonele în care se aplică interdicțiile de amplasare menționate în proiect.

Totodată, toți operatorii economici din domeniu, inclusiv cei ai Loteriei Române, ar urma să fie obligați să obțină o autorizație locală de funcționare, în conformitate cu regulamentul stabilit de municipalitate.

Proiectul mai prevede că autorizația locală nu va fi acordată operatorilor sancționați contravențional pentru că au permis accesul minorilor în săli de jocuri de noroc, agenții de pariuri sportive sau săli de loto tradiționale.

Dacă va fi aprobat, proiectul ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2027. De la aceeași dată, administrația locală propune abrogarea Hotărârii Consiliului Local nr. 82 din 31 martie 2026.

Până la 23 octombrie 2026, persoanele interesate pot transmite propuneri, sugestii și opinii cu privire la proiect la Compartimentul Cancelarie și Registratură din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.

Restricțiile locale privind aparatele de tip slot-machine au generat deja dispute între administrațiile municipale și Loteria Română.

Compania a transmis plângeri prealabile primăriilor care au interzis funcționarea acestor aparate în anumite spații, demers care poate preceda acționarea autorităților locale în instanță.

Primarul municipiului Ploiești a criticat public această inițiativă, susținând că există o contradicție între posibilitatea acordată comunităților de a decide asupra amplasării aparatelor și acțiunile unei companii de stat împotriva acestor hotărâri.

Loteria Română este o companie cu capital integral de stat, aflată în subordinea Ministerului Economiei.

La nivel național, piața legală a jocurilor de noroc a trecut printr-o perioadă de restrângere, pe fondul modificărilor legislative și al măsurilor adoptate de autorități.

Datele prezentate în materialul citat de Știrile ProTV indică o reducere a numărului aparatelor de tip slot-machine autorizate, de la aproximativ 86.000 în 2023 la circa 26.000 în prezent.

Președintele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), Vlad Soare, a declarat că numărul organizatorilor de jocuri de noroc a ajuns la aproximativ 100, iar segmentul aparatelor de tip slot-machine a înregistrat o reducere importantă a operatorilor autorizați.

Oficialul a mai anunțat că peste 800 de site-uri de jocuri de noroc fără licență au fost adăugate pe lista neagră a ONJN, pe lângă alte aproximativ 300 de platforme incluse anterior.

În pofida restricțiilor, veniturile declarate din jocuri de noroc au continuat să crească. Pentru anul trecut au fost raportate aproape 28 de miliarde de lei, cu aproximativ 2,6 miliarde de lei peste nivelul din 2024. Totodată, încasările statului din impozitarea acestor venituri au depășit 1,1 miliarde de lei, în creștere cu peste 200 de milioane de lei, potrivit datelor fiscale citate în materialul inițial.