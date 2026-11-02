Cancerul pulmonar, traseul complet de la primele simptome. Investigații fără plafon, diagnostic în 28 de zile și tratament decontat prin CNAS

Pacienții diagnosticați cu cancer pulmonar beneficiază de un traseu complet de îngrijire, de la primele investigații și stabilirea diagnosticului până la tratament, recuperare și îngrijiri paliative, toate decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit unui ghid publicat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS).

Tusea persistentă, dificultățile de respirație, durerile toracice impun prezentarea la medic Foto: Cancer Treatment Centers of America

Pacienții cu cancer pulmonar au la dispoziție un traseu de îngrijire care cuprinde diagnosticarea, tratamentul, monitorizarea și recuperarea.

De regulă, parcursul medical începe la medicul de familie, care evaluează simptomele și istoricul pacientului și îl îndrumă către investigațiile necesare sau către medicul pneumolog.

Investigațiile pentru suspiciune oncologică nu depind de plafonul lunar

Investigațiile recomandate pe biletele de trimitere cu mențiunea „SO” (suspiciune oncologică) sunt decontate în afara valorii de contract a furnizorilor. De aceste investigații beneficiază inclusiv persoanele neasigurate, în condițiile prevăzute de legislație.

Diagnostic complet în 28 de zile

Din 1 iulie 2024, sistemul de asigurări sociale de sănătate decontează pachete standardizate de spitalizare de zi pentru diagnosticarea cancerului pulmonar, evaluarea extinderii bolii și a stării clinico-biologice a pacientului. Se recomandă ca aceste etape să fie parcurse într-un interval de 28 de zile calendaristice, în vederea stabilirii strategiei terapeutice de către comisia multidisciplinară.

Foto: CNAS

Tratament și sprijin pe termen lung

· Pacienții neasigurați beneficiază de asigurare odată cu includerea în Programul național de oncologie, în condițiile legii;

· Spitalizarea continuă se decontează fără limită privind numărul de zile sau de internări, atunci când este necesară medical;

· Investigațiile paraclinice necesare monitorizării afecțiunilor oncologice se efectuează în maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare;

· Testarea genetică pentru anumite forme de cancer pulmonar, inclusiv cancerul pulmonar fără celule mici, este asigurată în cadrul Programului național de oncologie, în condițiile reglementărilor aplicabile;

· Serviciile de recuperare medicală specifice afecțiunilor oncologice sunt decontate pentru maximum 42 de zile pe an;

· Îngrijirile paliative la domiciliu pot fi acordate pentru maximum 180 de zile pe an, iar împreună cu îngrijirile medicale la domiciliu, pentru maximum 300 de zile pe an;

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· Pacienții pot beneficia de servicii de psiho-oncologie, inclusiv la distanță, în limita a patru servicii pe lună, precum și de sprijin psihologic pentru aparținători, în condițiile legii.

Depistarea precoce, o nouă măsură avută în vedere

O măsură aflată în analiză pentru anul 2027 vizează introducerea posibilității recomandării anuale a tomografiei computerizate cu doză redusă de radiații (LDCT) în cadrul consultațiilor preventive pentru persoanele cu risc crescut de cancer pulmonar. Implementarea măsurii depinde însă de modificările legislative necesare.

Foto: CNAS

CNAS încurajează persoanele care prezintă simptome precum tuse persistentă, dificultăți de respirație, dureri toracice sau scădere inexplicabilă în greutate să se adreseze medicului, pentru evaluare și investigații de specialitate.





Foto: CNAS

Ghidul complet al pacientului cu cancer pulmonar este disponibil pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/tratament oncologic”, AICI



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Tot pe site-ul CNAS este disponibilă și lista unităților medicale prin care se derulează Programul național de oncologie, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, sub-secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”, link direct AICI.

Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate este publicată pe site-ul casei respective, în secțiunea „Informații furnizori”, sub-secțiunea „Furnizori de servicii medicale”. Lista completă a site-urilor caselor de asigurări de sănătate este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Despre”, sub-secțiunea „Case de asigurări de sănătate”, link direct AICI.

„O tuse sau o răgușeală persistentă, expectorații cu urme de sânge, slăbirea inexplicabilă, pot fi semne ușor de ignorat ale cancerului pulmonar. Vă îndemnăm să nu amânați controalele preventive. Grija pentru propria sănătate este o prioritate care nu suportă amânare. Programează o consultație chiar săptămâna aceasta!”, recomandă Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al CNAS.