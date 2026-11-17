Aproximativ 2,9 milioane de persoane figurează ca neasigurate în evidențele medicilor de familie, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) vrea să găsească soluții pentru extinderea numărului celor care contribuie la sistem. Președintele interimar al instituției, Larisa Mezinu-Bălan, susține că statul trebuie să introducă mecanisme obligatorii de plată a contribuției pentru persoanele active care nu sunt asigurate.

Aproape trei milioane de români nu sunt asigurați medical. Foto: Shutterstock

„Trebuie să extindem baza contributorilor, pentru că astăzi 15% din populație sunt în continuare neasigurați. În egală măsură, avem 23 de categorii scutite de la plata contribuției. Copiii, bătrânii, persoanele cu dizabilități sunt asigurate prin efectul legii. Deci, cei care sunt neasigurați astăzi sunt persoane active, până în vârsta de 60 de ani sunt 99% dintre ei. Noi avem toate aceste date. Statul acesta trebuie să aplice urgent mecanisme obligatorii de plată a contribuției pentru aceste persoane”, a declarat șefa CNAS, potrivit Agerpres.

Aceasta a amintit că, în prezent, persoanele care nu obțin venituri sau realizează venituri nedeclarate pot opta pentru plata voluntară a contribuției la sănătate. În opinia sa, actualul mecanism nu este suficient.

„Legea 95 spune clar: asigurarea socială de sănătate este obligatorie pentru toți cei care au reședință în România, indiferent de cetățenie”, a subliniat Larisa Mezinu-Bălan.

Președintele interimar al CNAS a anunțat că instituția va discuta cu reprezentanții ANAF la finalul lunii noiembrie, pentru a găsi o soluție în cazul persoanelor care locuiesc în străinătate, dar vin periodic în România și beneficiază de servicii medicale prin pachetul minimal.

Potrivit Larisei Mezinu-Bălan, aproape 2,9 milioane de persoane neasigurate apar în evidențele medicilor de familie, însă o parte dintre acestea ar putea să nu mai locuiască efectiv în România.

„Uitându-ne pe listele medicilor de familie, vedem că sunt cam 2,9 milioane de persoane neasigurate înregistrate. Probabil multe dintre aceste persoane sunt persoane care nu mai trăiesc în România sau frecventează România din când în când. Temerea noastră este că o frecventează pe timpul verii, pe timpul vacanțelor și riscul este ca, fiind persoane neasigurate, care au dreptul la pachetul minimal, să îl și utilizeze în UPU, la medicina de familie și așa mai departe”, a explicat aceasta.

Șefa CNAS a precizat că a solicitat ANAF să participe la discuții pentru identificarea unor măsuri concrete.

„Tragem un semnal de alarmă și am rugat ANAF să vină la o discuție, să regândim puțin și să ne repoziționăm pentru a regla această problemă. Am stabilit la sfârșitul lunii să facem o ședință cu toți cei care au capacitatea să vină cu soluții reale”, a adăugat Larisa Mezinu-Bălan.

În ceea ce privește situația financiară a sistemului, președintele interimar al CNAS a afirmat că Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate este sustenabil în acest an și că plățile către furnizorii de servicii medicale, inclusiv farmacii, au fost efectuate la timp.

Mezinu-Bălan a amintit că, în 2025, România s-a confruntat cu riscul unei proceduri de infringement din cauza întârzierilor la plata facturilor către farmacii.

Potrivit acesteia, la finalul anului trecut, pentru prima dată, aproape jumătate din populația României contribuia la asigurările sociale de sănătate. Tot atunci s-a decis ca, în 2026, fondul să nu mai primească subvenții de echilibrare de la bugetul de stat.

„Inclusiv pensionarii plătesc astăzi contribuție la asigurările sociale de sănătate, pentru venitul dincolo de plafonul de 3.000 de lei. (...) Atenție! Expiră la 31 decembrie 2027. Dacă ne dorim sustenabilitate, trebuie să luăm măsuri în continuare și să menținem acest echilibru al fondului”, a transmis șefa CNAS.

Aceasta a atras atenția și asupra creșterii costurilor medicamentelor, pe fondul majorării TVA de la 9% la 11%.

„Toate acestea vin cu impact asupra unui sistem de sănătate care face eforturi să mențină echilibrul și să răspundă nevoii populației”, a precizat Larisa Mezinu-Bălan.