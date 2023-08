Urmările vacanțelor „all inclusive” la români. Ce sfaturi au nutriționiștii pentru cei care se aleg cu kilograme în plus

Tot mai mulți români aleg să dea litoralul românesc pe vacanțele „all Inclusive” din străinătate. De multe ori, aceștia se întorc din concediu cu kilograme în plus, susțin nutriționiștii.

Pentru a evita aceste neplăceri, mai spun specialiștii, există câteva sfaturi de care este bine să ținem cont în momentul în care decidem să mergem în vacanță.

Sucurile și alimentele procesate, un real pericol

Chiar dacă sunt de multe ori avantajoase, vacanțele la all inclusive pot însemna, pentru unele persoane, și kilograme în plus. Tentația alimentelor nesănătoase este foarte mare pe perioada vacanței, susțin nutriționiștii. Astfel, există câteva alimente ce ar fi trebui evitate.

,,Ne-am putea interesa, încă din momentul în care ajungem în vacanță, să vedem care este meniul zilnic pe care ar trebui să îl integrăm. Ar trebui să nu facem abuz dar nu se întâmplă asta. Din cauza tentațiilor, uităm de dieta zilnică și de un program sănătos. Recomand ca în vacanțele all inclusive să încercăm să nu asociem anumite tipuri de alimente, pentru a evita surprusul de kilograme la întoarcerea din vacanță. Sucurile acidulate, mâncărurile foarte procesate, prăjite și dulciurile cu tot felul de creme, de adaosuri, sunt foarte tentante și contribuie la acele kilograme în plus", precizează nutriționistul Mihela Rădeanu, manager al Centrului de Dietetică și Nutriție DietON din Iași.

Cum putem înlocui alimentele nesănătoase

Conform nutriționiștilor, există și variante sănătoase pentru alimentele dăunătoare.

,,În locul sucurilor acidulate am putea să încercăm apa cu lămâie. În locul dulciurilor foarte procesate am putea alege fructele consumate de preferat la începutul mesei. Totodată, am putea alege iaurturi simple, pe care să le combinăm cu fructe dulci, precum banane, măr sau fructe de pădure", adaugă Mihaela Rădeanu.

Totodată, momentul în care revenim din concediu este foarte important, deoarece atunci trebuie să scoatem din alimentație preparatele dăunătoare pe care le-am consumat în concediu.

,,Să nu ne facem iluzii că vom trece la dietă din prima zi după concediu. Organismul are nevoie de o perioadă de acomodare și trebuie să scoatem pe parcurs, din alimentația zilnică, alimentele necorespunzătoare. Astfel, treptat vom renunța la sucurile acidulate, la alcool și la dulciurile foarte procesate. Trebuie să avem un program zilnic, un mod de alimentație sanogen, să îl obținem treptat. Trebuie să încercăm să avem un mod de viață sănătos. Este indicat să consultăm un nutriționist oricând, nu doar înainte sau după concediu. Se poate face acest lucru oricând și chiar e indicat pentru că un nutriționist ne poate indruma pe tot parcursul rutinei noastre zilnice", a încheiat Mihaela Rădeanu.