Luni, 26 Ianuarie 2026
Adevărul
Video Un lanț de benzinării din România a instalat defibrilatoare în 80 de stații: „Accesul rapid la dispozitiv oferă o şansă la supravieţuire”

Publicat:

Rompetrol, în parteneriat cu Fundația pentru SMURD, a finalizat instalarea de defibrilatoare semiautomate în 80 de stații de distribuție carburanți din țară, precum și în mai multe spații publice din județele Constanța și Prahova. Dispozitivele, menite să crească șansele de supraviețuire în caz de stop cardiac, sunt amplasate în zone intens circulate, pe drumuri naționale, autostrăzi și în spații publice frecventate.

Dispozitivele sunt amplasate în zone intens circulate. FOTO: captură video YouTube
Dispozitivele sunt amplasate în zone intens circulate. FOTO: captură video YouTube

„Pentru Rompetrol, siguranţa angajaţilor, clienţilor şi comunităţilor rămâne o direcţie prioritară. Staţiile Rompetrol sunt vizitate zilnic de zeci de mii de persoane, iar amplasarea defibrilatoarelor în aceste spaţii creează un avantaj major în situaţiile critice. Fundaţia pentru SMURD este partenerul nostru de 16 ani, iar alături de ei ne-am angajat să contribuim la consolidarea sistemului naţional de urgenţă şi creşterea siguranţei publice”, a declarat Zhanibek Nugertayev, director general Rompetrol Downstream, potrivit comunicatului publicat de Rompetrol.

Angajații din rețeaua de stații au beneficiat de instruire specializată pentru utilizarea defibrilatoarelor și acordarea primului ajutor, astfel încât intervenția să poată avea loc în primele minute critice, până la sosirea echipajelor medicale.

„Contribuţia Rompetrol la acest proiect întăreşte reţeaua de intervenţie din primele minute critice şi arată că implicarea mediului privat poate aduce beneficii cu impact direct şi imediat. Fiecare minut câştigat înainte de sosirea echipajelor medicale este esenţial, având un impact direct asupra prognosticului victimei, iar accesul rapid la un astfel de dispozitiv oferă comunităţii o şansă la supravieţuire”, a subliniat Raed Arafat, președintele Fundației pentru SMURD.

În județul Prahova, proiectul a fost realizat în parteneriat cu Primăria Ploiești, unde au fost montate defibrilatoare semiautomate în șase spații publice intens frecventate, precum instituții, piețe și zone de agrement.

Alte cinci echipamente similare au fost instalate în județul Constanța, contribuind la extinderea rețelei de intervenție rapidă.

Localizarea tuturor defibrilatoarelor poate fi consultată pe harta dedicată din aplicația Departamentului pentru Situații de Urgență și pe platforma FiiPregatit.ro.

