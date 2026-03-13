search
Peste jumătate dintre tinerii români se declară împotriva avortului, iar o treime locuiesc cu părinții - Studiu Inscop

Publicat:

Un sondaj realizat recent arată că majoritatea tinerilor români consideră că lucrurile în țară merg într-o direcție greșită. Studiul arată că o treime dintre tineri locuiesc în prezent cu părinții sau cu familia extinsă, în timp ce 19,2% stau în chirie. Întrebați de cheltuielile lunare, 35,7% dintre respondenți dau cei mai mulți bani pe mâncare. Un procent covârșitor se declară împotriva avortului, mai exact 58,4% dintre respondenți. Cercetarea mai arată și dificultățile în găsirea unui loc de muncă pentru persoanele cu vârste între 18 și 35 de ani.

56,7% dintre tinerii intervievați au în prezent un loc de muncă. FOTO: Inquam Photos / Octav Ga
Cercetarea a fost realizată de INSCOP Research la solicitarea grupului Greens/EFA din Parlamentul European.

Direcția țării

Potrivit sondajului, doar 25,8% dintre respondenți cred că România se îndreaptă într-o direcție bună, în timp ce 65,2% sunt de părere că lucrurile merg într-o direcție greșită, iar 9% nu au oferit un răspuns.

Optimiști în privința direcției țării sunt mai ales tinerii cu vârste între 18 și 24 de ani, persoanele cu studii superioare, locuitorii din mediul urban și cei cu venituri ridicate. În schimb, pesimismul este mai pronunțat în rândul persoanelor cu educație primară, al locuitorilor din mediul rural și al celor cu venituri reduse.

Acordul față de avort

image

35,5% dintre respondenți spun că susțin dreptul la avort, în timp ce 58,4% se declară împotrivă. Alți 6,1% nu au oferit un răspuns sau au spus că nu știu.

Susținerea pentru avort este mai ridicată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, al persoanelor cu studii superioare, al celor care locuiesc în mediul urban și al celor cu venituri mari. În schimb, opoziția este mai frecventă în rândul persoanelor cu educație primară, al locuitorilor din mediul rural și al celor cu venituri reduse.

Accesul la avort în spitalele publice

29,1% dintre participanții la sondaj consideră că statul ar trebui să garanteze prin lege accesul la avort în spitalele publice. 5,7% se opun unei astfel de măsuri, iar 0,6% nu au exprimat o opinie.

În rândul celor care au declarat că sunt de acord cu avortul, 82,1% sunt de părere că statul ar trebui să asigure prin lege accesul la această procedură în spitalele publice, în timp ce 16,2% nu susțin această idee. 1,8% nu au răspuns.

Sprijinul pentru garantarea prin lege a accesului la avort în spitalele publice este mai ridicat în rândul persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și din orașele mari, precum și al celor cu venituri ridicate. În schimb, opoziția este mai frecventă în rândul persoanelor cu educație primară și al celor cu venituri mai mici.

Alimentele și energia, principalele cheltuieli

Întrebați ce categorie de cheltuieli le afectează cel mai mult bugetul lunar, 35,7% dintre respondenți au indicat alimentele, iar 27,1% energia. Pe locul al treilea se află cheltuielile cu chiria, menționate de 15,5% dintre participanți.

Câți dintre tinerii români susțin schimbarea și câți preferă lucrurile așa cum sunt. Explicațiile lui Remus Ștefureac

Transportul a fost indicat de 5,6% dintre tineri drept cea mai apăsătoare cheltuială, sănătatea de 4,8%, iar educația de 2,7%. Aproximativ 2,5% au declarat că nicio categorie nu le afectează semnificativ bugetul lunar.

Peste o treime dintre tineri stau cu părinții

Studiul arată că 36,6% dintre tineri locuiesc în prezent cu părinții sau cu familia extinsă, în timp ce 19,2% stau în chirie. Alte 3% dintre persoane locuiesc la o gazdă, 1,2% într-o locuință socială, iar 1% într-un cămin studențesc sau internat.

Deținere locuință personală

În același timp, 38,1% dintre respondenți spun că dețin o locuință în proprietate personală, în timp ce 61,8% afirmă că nu au o astfel de proprietate.

Cu toate acestea, aproape 59% dintre tineri cred că în următorii cinci ani vor locui într-o locuință proprie, în timp ce 18,8% estimează că vor sta în continuare în chirie, iar 14,4% cred că vor locui în continuare cu părinții sau familia.

Mai mult de jumătate dintre tineri au un loc de muncă

Potrivit sondajului, 56,7% dintre tinerii intervievați au în prezent un loc de muncă, iar 43,2% nu sunt angajați.

Cei care lucrează sunt în special persoane cu vârste între 25 și 35 de ani, bărbați, persoane cu studii superioare, locuitori din București sau din orașele mari și cei cu venituri ridicate.

În schimb, lipsa unui loc de muncă este mai frecventă în rândul tinerilor sub 25 de ani, al femeilor, al persoanelor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Salariile mici, principalul obstacol

Principalul obstacol în găsirea unui loc de muncă este reprezentat de salariile prea mici, menționat de 43,6% dintre respondenți. Alte dificultăți invocate sunt lipsa experienței sau a vechimii în muncă (25,6%), lipsa oportunităților în zona de domiciliu (8,7%) și numărul redus de locuri de muncă în domeniul dorit (8%).

Rușii îl percep tot mai mult pe Putin drept un lider slab în fața lui Trump, arată cel mai recent sondaj

De asemenea, 4,4% dintre tineri spun că nu găsesc suficiente informații despre locurile de muncă disponibile, iar 3,8% menționează contractele instabile, pe perioadă determinată sau fără beneficii.

Metodologia studiului

Rezultatele studiului „Barometrul Național al Tinerilor” au fost prezentate pe 12 martie 2026 la Teatrul Metropolis din București.

Sondajul a fost realizat în perioada 20 octombrie – 5 noiembrie 2025, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1.100 de persoane cu vârste între 18 și 35 de ani. Eșantionul este reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României din această categorie de vârstă, iar marja maximă de eroare este de ±2,95%, la un nivel de încredere de 95%.

BAROMETRUL Informat.ro – INSCOP Research își propune să aducă în atenția publică teme de interes pentru a stimula conversații naționale despre subiecte diverse și politici publice esențiale pentru prezentul și viitorul României, pornind de la opinia românilor, în parteneriat cu centre de gândire și instituții academice.

