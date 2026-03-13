search
Video Incident bizar cu un robot umanoid, escortat de polițiști după ce ar fi urmărit o femeie pe stradă. Ce căuta, de fapt, mașinăria în spatele victimei

0
0
Publicat:

Un robot umanoid a fost escortat de polițiști în orașul chinez Macau, cunoscut și sub numele de „Las Vegas-ul Asiei”, după ce ar fi speriat o femeie în vârstă de 70 de ani, care a ajuns ulterior la spital.

Doi polițiști care îl escortează pe robot de la fața locului. FOTO: captură video
Doi polițiști care îl escortează pe robot de la fața locului. FOTO: captură video

Conform poliției, incidentul s-a produs în apropierea unui complex rezidențial din zona Patane, Macau, China. Femeia se plimba pe stradă în jurul orei 21:00 și se uita pe telefon, când a observat brusc că în spatele ei se afla un robot umanoid, model Unitree G1, potrivit relatărilor din presa locală, citate de Macau Post și South China Morning Post.

Într-un videoclip distribuit pe rețelele sociale, femeia poate fi văzută certând robotul în timp ce mai mulți trecători privesc scena. Potrivit relatărilor, ea s-a plâns că robotul a speriat-o.

„Îmi faci inima să bată mai repede! Aveți atâtea lucruri de făcut, de ce vă ocupați cu așa ceva? Sunteți nebuni?”, a strigat femeia, potrivit Macau Post.

În timpul discuției, robotul ridică ambele brațe, într-un gest care a părut pentru unii ca o încercare de a se „apăra” sau de a-și cere scuze.

Ulterior, în imagini apar doi polițiști care îl escortează pe robot de la fața locului. Unul dintre agenți chiar îl atinge pe „umăr”. Momentul poate fi urmărit mai jos.

Sursă video: X 

Conform autorităților, robotul aparținea unui centru educațional din Macau și era folosit pentru activități promoționale. Aparatul a fost returnat operatorului său, un bărbat de 50 de ani, căruia polițiștii i-au recomandat să fie mai atent atunci când utilizează robotul în spații publice.

Cum explică incidentul proprietarul robotului 

Un reprezentant al centrului educațional a declarat pentru postul public TDM că incidentul s-ar fi produs în timp ce robotul părăsea zona. Femeia s-ar fi oprit în mijlocul trotuarului pentru a-și verifica telefonul, iar robotul, neputând să o ocolească, a rămas în spatele ei. Când aceasta s-a întors și a văzut robotul luminat în spatele său, s-ar fi speriat, mai ales având în vedere ora târzie.

Deși nu a existat contact fizic și nimeni nu a fost rănit, femeia le-a spus polițiștilor că se simte rău și a cerut să fie dusă la spital. După investigații și tratament, ea a fost externată și a declarat că nu va depune plângere.

Mulți utilizatori din mediul online au glumit că poliția a „arestat” robotul. Alții au deschis o dezbatere despre siguranța și etica utilizării roboților în spații publice, mai ales în contextul în care modelul Unitree G1 este tot mai des folosit în China pentru demonstrații tehnologice.

