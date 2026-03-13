O cântăreață și-ar fi băgat coada în familia unui mare sportiv. Starul, pus să plătească milioane de dolari

Unul dintre cei mai mari baschetbaliști ai lumii, Luka Doncic, a anunțat că relația cu logodnica sa, cu care se cunoștea încă de când avea 12 ani, a ajuns la final. Sportivul și Anamaria Goltes, de 10 ani iubita oficială a sportivului, încep bătălia pentru custodia celor două fiice ale lor, primul pas fiind făcut de fotomodelul sloven, care a cerut deja pensie alimentară pentru acestea. Vestea l-a dărâmat pe jucătorul de 27 de ani, mai ales că acesta s-a ocupat mereu financiar de copiii săi „fără limite” și nu intenționa să-și schimbe comportamentul nici după despărțire.

Starul celor de la Los Angeles Lakers a confirmat ruptura: „Îmi iubesc fiicele mai mult decât orice și fac tot ce pot ca ele să fie cu mine în Statele Unite pe tot parcursul sezonului, dar acest lucru pur și simplu nu a fost posibil, așa că am luat recent dificila decizie de a pune capăt logodnei mele. Tot ce fac este pentru fericirea fiicelor mele și voi lupta mereu să fiu alături de ele și să le ofer cea mai bună viață posibilă”, a declarat Luka Doncic, sloven de origine sârbă, citat de presa din țara vecină.

Anamaria Goltes a depus o cerere pentru pensie alimentară, lucru care l-a dezamăgit pe fostul ei partener. Un judecător va stabili cuantumul acesteia și cel mai probabil va fi vorba de zeci de milioane de dolari, având în vedere că baschetbalistul din NBA abia și-a extins contractul cu Lakers pentru încă 3 ani pentru suma de 165 de milioane de dolari.

O cântăreață din Serbia și-ar fi băgat coada

Cei doi erau iubiți de 10 ani, iar în 2023 se logodiseră. Presa internațională a speculat că ruptura s-a produs din cauza unei relații extraconjugale a sportivului cu o cântăreață din Serbia, Andela Ignjatovic (24 de ani), cunoscută sub numele „Breskvica”. Aceasta a negat: „Am fost foarte șocată de titlu. Nu-mi pasă, i-au plăcut niște poze așa că oamenii au sărit, înțeleg asta, dar asta... Titlul `Breskvica e de vină pentru divorț!` m-a șocat.

Mă leagă de toată lumea, cred că asta e. Acesta este al doilea jucător de baschet pentru mine, primul a fost Bogdanovic. La naiba! Îmi place că ne batem joc unii de alții aici... Sper că vor ști pentru că a devenit deja prea mult, de când am văzut câți oameni... Nimic din toate astea nu e adevărat”, a infirmat zvonurile „Breskvica”.