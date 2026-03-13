search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
Mister în Teheran: Mojtaba Khamenei ar fi în comă, susțin surse iraniene. „Nu are control asupra războiului pentru că nu este aici”

Război în Orientul Mijlociu
Publicat:

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, ar fi pierdut un picior și ar fi suferit leziuni grave la ficat în urma atacurilor SUA-Israel care l-au ucis pe tatăl său, ayatollahul Ali Khamenei, și alți membri ai familiei. Zvonurile circulă că ar fi în comă, în timp ce Donald Trump afirmă că Mojtaba este „probabil în viață”.

O femeie ține un poster cu liderul suprem Mojtaba Khamenei FOTO Profimedia
O femeie ține un poster cu liderul suprem Mojtaba Khamenei FOTO Profimedia

Speculațiile privind starea de sănătate a noului lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-au intensificat pe fondul absenței sale de la evenimente publice și a lipsei unor imagini sau declarații directe după atacurile care i-au ucis tatăl, ayatollahul Ali Khamenei, și alți membri ai familiei, pe 28 februarie, potrivit firstpost.

Potrivit unor surse anonime citate, bărbatul în vârstă de 56 de ani ar fi rănit grav în atacurile aeriene coordonate de forțele SUA și Israel. Mai multe relatări susțin că ar fi suferit amputarea unuia sau ambelor picioare și leziuni interne, inclusiv la ficat sau stomac

Surse citate de publicațiile externe susțin că ar fi în comă, fiind internat la Spitalul Universitar Sina din Teheran, sub supravegherea unor medici precum Mohammad Reza Zafarghandi, ministrul sănătății, și dr. Mohammad Marashi, fratele soției fostului președinte Akbar Hashemi Rafsanjani.

În ciuda acestor zvonuri, oficialii iranieni nu au confirmat niciun detaliu medical despre starea liderului suprem, iar televiziunea de stat a difuzat mesajul său oficial prin intermediul unui prezentator, fără apariție directă.

Mesajul sublinia că Iran nu va renunța la răzbunarea sângelui martirilor și că atacurile împotriva bazelor americane din regiune vor continua, în timp ce relațiile cu țările vecine vor fi menținute „în spirit de prietenie”.

Speculațiile au fost alimentate și de declarațiile internaționale. Președintele american Donald Trump a afirmat că Mojtaba Khamenei este „probabil în viață, dar rănit”, fără a confirma starea de comă sau alte detalii medicale:

Cred că probabil este (în viaţă). Cred că este rănit, dar cred că probabil este în viaţă într-o formă oarecare, ştii.

Unele surse susțin că liderul suprem ar fi inconștient de războiul în desfășurare, de moartea membrilor familiei sale, inclusiv soția și unul dintre copii, și chiar de propria numire ca lider suprem. Comandamentele militare din Iran ar funcționa fără ordine directe de la el, ridicând întrebări privind cine conduce efectiv țara.

Un oficial iranian a declarat pentru The Telegraph: „Nimeni nu știe nimic despre Mojtaba, dacă este viu sau mort, sau cât de grav rănit este. Ni se spune doar că este rănit. Nu are control asupra războiului pentru că nu este aici. Majoritatea comandanților, sau mai corect spus, toți comandanții, nu au nicio informație despre el.”

„El a fost și el acolo și a fost rănit în bombardament. Am auzit că a fost rănit la picioare, mână și braț. Cred că se află în spital pentru că este rănit. Nu cred că se simte confortabil  să susțină un discurs”, a spus ambasadorul Iranului în Cipru, Alireza Salarian. 

Analiza experților indică faptul că lipsa sa din public și transmiterea mesajelor prin intermediari ar putea fi atât o strategie de securitate, pentru a-l proteja pe liderul suprem de posibile alte atacuri. 

