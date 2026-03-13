search
Vineri, 13 Martie 2026
Panică în Dubai: drone kamikaze au lovit Centrul Financiar Internațional. Un nor dens de fum acoperă clădirile de birouri de lux

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Mai multe clădiri din centrul financiar al Dubaiului au fost avariate, vineri dimineață, după ce resturile unor drone iraniene interceptate au căzut în oraș, potrivit autorităților locale.

Atac iranian în Dubai FOTO: X
Atac iranian în Dubai FOTO: X

Atacul iranian a provocat un nor gros de fum negru, însă nu au fost raportate victime.

Potrivit oficialilor, resturile au căzut în timpul unei operațiuni de interceptare aeriană, iar pagubele sunt considerate minore, scrie daily mail.

În paralel, Arabia Saudită a anunțat distrugerea a 28 de drone care au pătruns pe teritoriul său, în regiuni precum Guvernoratul Al-Kharj și Provincia de Est.

Oficialii saudiți au subliniat că interceptările au fost efectuate rapid și că nu au fost raportate victime.

Violent incident în SUA: atac armat la sinagogă

Totodată, autoritățile americane au percheziționat casa unui bărbat de origine libaneză, acuzat că a condus un camion încărcat cu explozibili către Temple Israel din West Bloomfield Township, Michigan, și a deschis focul. Atacul a vizat și o grădiniță aflată în incinta sinagogii.

Ayman Mohamad Ghazali, 41 de ani, a fost împușcat mortal de un paznic după ce un ofițer de securitate a fost rănit.

Conform primarului suburbiei Dearborn Heights, Ghazali își pierduse mai mulți membri ai familiei, inclusiv nepoata și nepotul, în urma unui atac israelian asupra Libanului.

