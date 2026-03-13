search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prietene la cuțite: o româncă și-a înjunghiat colega alături de care venise la muncă în Germania, după o ceartă cu lovituri de praz

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost arestată în Germania, fiind suspectată că a încercat să își ucidă o prietenă cu care venise la muncă din România. Incidentul a avut loc la o fermă din vestul țării, iar victima, o femeie de 33 de ani, se află în continuare în stare gravă după ce a fost înjunghiată.

Româncă arestată în Germania pentru tentativă de omor FOTO: Arhivă
Româncă arestată în Germania pentru tentativă de omor FOTO: Arhivă

Potrivit publicației BILD, incidentul s-a petrecut miercuri dimineață la o fermă din Nettetal, în landul Renania de Nord-Westfalia, aproape de granița cu Olanda. Cele două femei, ambele din România, lucrau la aceeași fermă și locuiau în barăci destinate muncitorilor sezonieri.

Între ele a izbucnit o ceartă care a degenerat rapid. Conform informațiilor apărute în presa germană, victima ar fi lovit-o pe Natalia V., iar apoi ar fi aruncat spre aceasta un praz din recolta proaspătă. Disputa s-a transformat imediat într-o încăierare.

Martorii susțin că, în timpul conflictului, Natalia V. ar fi pus mâna pe un cuțit de recoltare și ar fi atacat-o pe cealaltă femeie. Lama ar fi fost înfiptă cel puțin o dată adânc în partea superioară a corpului victimei. Femeia s-a prăbușit la pământ, acoperită de sânge.

Victima, la un pas de moarte

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, iar autoritățile au trimis și un elicopter. Paramedicii au găsit-o pe femeie într-o baltă de sânge și au încercat să îi salveze viața.

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. După intervenția chirurgicală, medicii au anunțat că starea ei rămâne critică, însă a început să se stabilizeze abia a doua zi după atac.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească exact ce a dus la escaladarea conflictului. Potrivit BILD, cele două românce ar fi fost cândva prietene apropiate. Ele veniseră împreună din România și locuiau în aceeași baracă din cadrul fermei de legume din regiunea Rinului de Jos.

Arest preventiv și suspiciuni de autoapărare

Natalia V. a fost prezentată în fața unui judecător de la Tribunalul Districtual Krefeld, care a decis joi plasarea sa în arest preventiv, sub acuzația de tentativă de omor din culpă. Instanța a considerat că există riscul ca femeia să fugă din Germania, în condițiile în care copilul ei, în vârstă de un an, se află în România.

Apărarea susține însă că situația ar putea fi interpretată diferit. „Constatările de până acum sugerează că ar fi putut fi un caz de autoapărare”, a declarat avocatul româncei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mai bogați ca la Giurgiu
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât vor primi în mână românii plătiți cu salariul minim după 1 iulie 2026. Suma exactă după creșterea la 4.325 lei brut
playtech.ro
image
Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în județul Olt, pe Drumul Expres DEx12. Un tânăr a intrat din plin într-o mașină care staționa pe marginea drumului
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Încă o rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spațiul aerian din Turcia. Al treilea dispozitiv deja, anunță Ankara
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce afaceri prospere are cu statul român fiul lui Georgescu. Sponsorizări pentru clubul care se află pe terenul primăriei dintr-o zonă exclusivistă din Herăstrău
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?