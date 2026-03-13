Prietene la cuțite: o româncă și-a înjunghiat colega alături de care venise la muncă în Germania, după o ceartă cu lovituri de praz

O româncă în vârstă de 27 de ani a fost arestată în Germania, fiind suspectată că a încercat să își ucidă o prietenă cu care venise la muncă din România. Incidentul a avut loc la o fermă din vestul țării, iar victima, o femeie de 33 de ani, se află în continuare în stare gravă după ce a fost înjunghiată.

Potrivit publicației BILD, incidentul s-a petrecut miercuri dimineață la o fermă din Nettetal, în landul Renania de Nord-Westfalia, aproape de granița cu Olanda. Cele două femei, ambele din România, lucrau la aceeași fermă și locuiau în barăci destinate muncitorilor sezonieri.

Între ele a izbucnit o ceartă care a degenerat rapid. Conform informațiilor apărute în presa germană, victima ar fi lovit-o pe Natalia V., iar apoi ar fi aruncat spre aceasta un praz din recolta proaspătă. Disputa s-a transformat imediat într-o încăierare.

Martorii susțin că, în timpul conflictului, Natalia V. ar fi pus mâna pe un cuțit de recoltare și ar fi atacat-o pe cealaltă femeie. Lama ar fi fost înfiptă cel puțin o dată adânc în partea superioară a corpului victimei. Femeia s-a prăbușit la pământ, acoperită de sânge.

Victima, la un pas de moarte

La fața locului au intervenit de urgență echipaje medicale, iar autoritățile au trimis și un elicopter. Paramedicii au găsit-o pe femeie într-o baltă de sânge și au încercat să îi salveze viața.

Victima a fost transportată de urgență la spital, unde a fost operată. După intervenția chirurgicală, medicii au anunțat că starea ei rămâne critică, însă a început să se stabilizeze abia a doua zi după atac.

Anchetatorii încearcă în continuare să stabilească exact ce a dus la escaladarea conflictului. Potrivit BILD, cele două românce ar fi fost cândva prietene apropiate. Ele veniseră împreună din România și locuiau în aceeași baracă din cadrul fermei de legume din regiunea Rinului de Jos.

Arest preventiv și suspiciuni de autoapărare

Natalia V. a fost prezentată în fața unui judecător de la Tribunalul Districtual Krefeld, care a decis joi plasarea sa în arest preventiv, sub acuzația de tentativă de omor din culpă. Instanța a considerat că există riscul ca femeia să fugă din Germania, în condițiile în care copilul ei, în vârstă de un an, se află în România.

Apărarea susține însă că situația ar putea fi interpretată diferit. „Constatările de până acum sugerează că ar fi putut fi un caz de autoapărare”, a declarat avocatul româncei.