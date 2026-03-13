Avertisment dur de la Bruxelles: Kaja Kallas susține că „SUA vor să divizeze Europa. Nu le place UE”

Șefa diplomației europene susține că Washingtonul încearcă să slăbească unitatea UE, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre cele două părți ale Atlanticului.

Relațiile dintre Statele Unite și Uniunea Europeană rămân tensionate după mai bine de un an de dispute politice și comerciale. Într-un interviu publicat vineri de Financial Times, șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a declarat că Washingtonul încearcă să divizeze Europa și că nu privește favorabil blocul comunitar.

„Ceea ce cred că este cu adevărat important pentru toată lumea să înțeleagă este că SUA au fost foarte clare: vor să divizeze Europa. Nu le place Uniunea Europeană”, a afirmat Kallas pentru publicația britanică, potrivit Reuters.

Declarațiile vin în contextul în care președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri Uniunea Europeană în cel de-al doilea mandat al său. Liderul de la Casa Albă a impus tarife pentru mai multe state membre și pentru alte economii importante, iar în același timp a relansat ideea anexării Groenlandei – o inițiativă care ar putea afecta serios relațiile din cadrul alianței NATO.

Investigații comerciale împotriva UE și a altor mari economii

În această săptămână, administrația Trump a lansat noi investigații comerciale care vizează Uniunea Europeană și alte țări, printre care China, India, Japonia, Coreea de Sud și Mexic. Washingtonul acuză aceste state de practici comerciale neloiale.

Potrivit anchetei, țările vizate ar putea fi supuse unor noi tarife până în această vară. Decizia vine după ce, luna trecută, Curtea Supremă a SUA a anulat o mare parte din programul tarifar promovat anterior de Donald Trump.

În interviul acordat Financial Times, Kaja Kallas a afirmat că atitudinea Statelor Unite față de Uniunea Europeană seamănă cu tacticile folosite de adversarii blocului comunitar.

Apel la unitate în fața lui Trump

Oficialul european a subliniat că statele membre ar trebui să evite negocierile individuale cu Washingtonul și să acționeze ca un bloc unit.

„Țările UE nu ar trebui să caute să negocieze cu Trump bilateral, ci să se ocupe de el împreună, pentru că suntem puteri egale atunci când acționăm împreună”, a declarat Kallas.

În același timp, șefa diplomației europene a recunoscut că, în domeniul apărării, Europa rămâne dependentă de Statele Unite.

„Trebuie să cumpărăm din America, pentru că nu avem activele, posibilitățile sau capacitățile de care avem nevoie”, a spus ea, subliniind totodată că Uniunea Europeană ar trebui să investească mai mult în propria industrie de apărare.