Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Adevărul
Aparatură care resuscitează automat pacientul. Noile autospeciale cu dotări de top vor ajunge la echipajele SMURD. Cum funcționează dispozitivele

Publicat:

Noi dispozitive necesare echipajelor de prim-ajutor vor intra în dotarea ISU Olt până la sfârșitul acestui an. Aparatura care permite inclusiv compresii toracice automate intră în dotarea noilor ambulanțe SMURD.

Trei ambulanțe noi tip B2, dotate cu aparatură peste cea aflată în uz la acest moment, vor intra în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt până la sfârșitul acestui an. Autospecialele au fost achiziționate în cadrul programului „Dezvoltare durabilă 2021–2027”, finanțat prin PNRR și derulat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Prima ambulanță a fost deja recepționată și va fi operaționalizată în cadrul Detașamentului de Pompieri Slatina. În cursul acestei săptămâni urmează să fie livrată și a doua ambulanță, care va dota Detașamentul de Pompieri Caracal, iar a treia ambulanță va intra în dotarea Stației de Pompieri Scornicești, a precizat prim-adjunctul inspectorului șef, col. Alin Petrișan, în cadrul conferinței de presă organizate cu această ocazie. În prezent, în dotarea ISU Olt există zece ambulanțe SMURD de tip B2, achiziționate tot în cadrul unui proiect european, în perioada 2018-2019, șapte fiind încadrate cu echipaje de prim ajutor, iar trei aflate în rezerva operativă și asigurând misiunile atunci când ambulanțele aflate în intervenție sunt planificate la revizii sau reparații.

Noile ambulanțe sunt construite pe o platformă Volkswagen Crafter, 4×4, cu motorizare diesel de 2,0 litri – 177 de cai putere. „Masa maximă autorizată a ambulanței este de 3880 kg, ceea ce impune ca șoferul să dețină permis de conducere categoria C. Vehiculele au o rezervă de greutate de 250 kg, utilă pentru materiale suplimentare față de dotarea standard și sunt gândite pentru a transporta în siguranță atât echipajul complet, cât și pacientul”, a explicat șeful Serviciului logistic, col. Cornel Gogolan.

Cinci noi dispozitive, care nu intră în dotarea standard

Cele trei ambulanțe au, pe lângă dotările medicale standard - defibrilator semiautomat, oxigenoterapie, aspirator de secreții, trusă de resuscitare, monitor de funcții vitale, tărgi, scaun rulant pliabil, saltele vacuum, guler cervical și alte dispozitive necesare acordării primului ajutor calificat -, cinci noi echipamente moderne care cresc calitatea intervențiilor.

Aparatul, montat și reglat corect, va face singur compresiile toracice FOTO: Alina Mitran
Aparatul, montat și reglat corect, va face singur compresiile toracice FOTO: Alina Mitran

Generatorul de ozon (nebulizator) permite igienizarea rapidă a compartimentului medical.

Ne ajută să dezinfectăm ambulanța într-un timp relativ scurt, fără efort suplimentar. Se pornește după ce autospeciala este închisă etanș, are programe prestabilite, nimeni nu mai intră în autospecială decât în momentul în care acest dispozitiv își încheie întregul proces de dezinfecție al autospecialei. Ulterior poate să fie alocată din nou la caz”, a explicat plutonier adjutant șef Cătălin Stănciuleasa, asistent medical principal.

Dispozitivul automat pentru compresii toracice, pe de altă parte, poate chiar înlocui un membru al echipajului în timpul resuscitării, compresiile toracice fiind efectuate automat de aparat, după selectarea parametrilor în funcție de caracteristicile pacientului. În timp ce aparatul execută automat compresiile toracice, membrii echipajului pot efectua ventilație sau aspirație, după caz.

Dispozitivul are setat protocolul de resuscitare - 30 de compresii cu două ventilații pentru adult – motiv pentru care tu poți să ventilezi, să faci abord venos sau alte operațiuni. Ulterior, dacă avem de a face cu un copil, se schimbă protocolul de resuscitare - toate sunt introduse în memoria dispozitivului - și printr-o simplă apăsare de buton vom trece pe modul resuscitare cardio-pulmonară copil. Se reglează în funcție de necesități”, a arătat Stănciuleasa.

Trei ambulanțe noi în garajul ISU Olt până la sfârșitul anului FOTO: Alian Mitran
Trei ambulanțe noi în garajul ISU Olt până la sfârșitul anului FOTO: Alian Mitran

Dacă nu este montat corect pe pacient, aparatul nu funcționează.

Noile ambulanțe sunt dotate și cu body-cam, un sistem de transmitere și înregistrare video pe care echipajul îl folosește atât pentru a ține legătura video cu dispeceratul în care se află medicul coordonator (echipajele de pe ambulanțele de tip B2 nu sunt încadrate cu medic), cât și pentru siguranța echipajului.

Tot din dotările suplimentare face parte și detectorul de gaze. „Este un alt dispozitiv introdus pe autospecialele noi. Acest dispozitiv este salvator de vieți omenești. Foarte bine știm toți ce se întâmplă dacă pătrunzi într-o cameră unde vom găsi substanțe periculoase. Acest dispozitiv nu face decât să te avertizeze că acolo este un pericol, să nu intrăm acolo. Accesul îl va face echipajul de căutare salvare, care va fi echipat cu aparat de respirat și după ce este scoasă victima într-un mediu sigur, atunci putem să intervenim noi, ca salvatori”, a precizat Stănciuleasa.

Reprezentanții ISU Olt au prezentat în detaliu noile dotări FOTO: Alina Mitran
Reprezentanții ISU Olt au prezentat în detaliu noile dotări FOTO: Alina Mitran

Un alt aparat aflat la îndemâna echipajului SMURD este aparatul care măsoară nivelul de alcool în sânge. Se folosește similar cu un aparat de măsurat glicemia (glucometru). Testarea se face strict pentru a exclude alte probleme medicale în cazul pacientului. „Nu trebuie să catalogăm pacientul care are o tulburare de comportament, care este cu halenă etanolică, automat ca fiind un consumator de băuturi alcoolice, ci noi trebuie să excludem. Să avem grijă să nu fie o comă hipoglicemică, să nu fie un accident vascular, să nu aibă alte probleme de sănătate. Evident, măsurând alcoolemia, măsurând nivelul de glucoză, coroborând toate aspectele acestea cu afecțiunile medicale, putem să punem un diagnostic prezumptiv”, a mai adăugat as. Cătălin Stănciuleasa.

Slatina

