Video Primele declarații ale indianului care a salvat fetița din Craiova, căzută într-un lac înghețat. „Și ea a avut mult curaj”

Vipan Kumar, muncitor în construcții din India, a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova pentru a salva o fetiță de 5 ani. Bărbatul spune că totul s-a întâmplat în câteva clipe și că și copilul a dat dovadă de mult curaj până când amândoi au fost scoși din apă de pompieri.

Vipan Kumar povestește că se afla la plimbare cu un prieten când a văzut fetița căzută în lac. „Eram într-o plimbare, cu un prieten al meu. Am văzut fetița în apă, atunci am sărit imediat. Apa era foarte rece, totul s-a întâmplat foarte repede”, a declarat el pentru Digi24.

Bărbatul spune că nu a avut timp să stea pe gânduri. „Am încercat doar să o scot din apă, doar la asta m-am gândit. Și fetița a avut mult curaj”, a mai spus indianul în vârstă de 47 de ani.

Un gest care ar putea fi răsplătit

Patronul firmei la care lucrează Vipan Kumar a declarat că se gândește ca, după ce bărbatul va ieși din spital, să-i facă un cadou sub forma unei călătorii înapoi în India, pentru a-și putea revedea familia. Kumar are și el o fiică, în vârstă de 8 ani.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că Vipan Kumar are 47 de ani și lucrează ca muncitor necalificat în construcții. „Am decis să propun Consiliului Local Craiova să acordăm titlul de cetățean de onoare, cu toate avantajele care decurg de aici. Sperăm ca gestul lui altruist și de omenie să inspire și pe alții”, a spus primărița.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, edilul a oferit mai multe detalii despre bărbat: „Este cetăţean indian. Vipan Kumar are vârsta de 47 ani şi este în România din data de 22.06.2024. De o lună a devenit angajatul unei firme din comuna Malu Mare, sat Preajba, judeţul Dolj, ca muncitor necalificat în domeniul construcţiilor, urmând să obţină permis de şedere”.

Imagini dramatice surprinse de martori

Între timp, pe rețelele de socializare au apărut mai multe imagini cu intervenția bărbatului, despre care inițial mai mulți oficiali locali au spus că este nepalez. În filmări se vede cum acesta ajunge pe o sanie până aproape de fetiță. În momentul în care a apucat-o de braț, gheața a cedat și a căzut și el în apă.

Sursa video: Facebook/ Craiova My Beautiful City

Bărbatul a ținut apoi copilul în brațe până când au sosit salvatorii, care i-au scos pe amândoi din lac. Cei doi au fost transportați la spital cu șoc hipotermic, însă sunt în stare stabilă.

Potrivit martorilor, fetița se afla în parc cu părinții. La un moment dat, a sărit de pe sanie și a fugit pe gheață până în mijlocul lacului. Gheața s-a spart, iar copilul a căzut în apă. Tatăl ei a sărit imediat să o salveze, dar a rămas blocat în gheață. Incidentul a avut loc sâmbătă și a fost relatat atât de martori, cât și de mai mulți oficiali locali, pe Facebook.