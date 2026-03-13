search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Zgomote puternice au provocat panică în Argeș și Vâlcea, iar în unele locuințe geamurile s-au crăpat. Care este explicația autorităților

0
0
Publicat:

Momente de panică pentru locuitorii din județele Argeș și Vâlcea, joi seară, în jurul orei 22:00, după ce două zgomote extrem de puternice s-au auzit în municipiul Curtea de Argeș și în zonele învecinate.

Undele de șoc au fost intense. FOTO: captură video Facebook/Dumitrascu Cosmin
Undele de șoc au fost intense. FOTO: captură video Facebook/Dumitrascu Cosmin

Martorii au relatat că undele de șoc au fost atât de intense încât „s-au zguduit paturile în tot orașul”, iar în unele locuințe geamurile s-au crăpat, relatează presa locală din Argeș. Fenomene similare au fost raportate ulterior și de locuitori din Petroșani.

sunetele asemănătoare unor explozii ar fi fost provocate de exercițiile aeriene supersonice desfășurate în această perioadă de forțele aliate. Aeronave aparținând Forțelor Aeriene Române, Germane, Spaniole și ale Statelor Unite participă la misiuni de antrenament desfășurate pe întreg teritoriul României.

Forțele Aeriene Române au oferit explicații într-un mesaj publicat pe pagina oficială, precizând că, în perioada 9–16 martie 2026, aeronave române și aliate – tehnică dislocată la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu – execută zboruri de antrenament la înălțimi mici, precum și în regim supersonic.

„Zborurile de antrenament se vor desfășura cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi reducerea impactului fonic asupra populaţiei. Aceste exerciţii au scopul de a contribui la îmbunătăţirea capacităţii de reacţie a personalului aeronautic în orice situaţie”, au transmis reprezentanții Forțelor Aeriene.

Presa locală a relatat că cele două bubuituri ar fi fost generate de două avioane de vânătoare Eurofighter 2000 Typhoon. La ora 22:01, acestea ar fi survolat zona Curtea de Argeș la o altitudine de peste 10.000 de metri, depășind bariera sunetului, aproximativ 1.225 km/h.

Fenomenul este cunoscut sub numele de „boom sonic” și apare atunci când o aeronavă zboară cu viteză supersonică, generând unde de șoc care se comprimă și se propagă în atmosferă. Acestea pot produce o undă puternică resimțită pe o rază de aproximativ 20 de kilometri.

Efectele au fost semnalate și în alte localități din Argeș și Vâlcea. Pe rețelele sociale, unii locuitori din Pitești au relatat că, după zgomotele puternice, au simțit un miros neobișnuit în aer, asemănător cu cel de artificii.

„Dacă nu știați cum se aude un BANG SONIC, ei bine l-ați auzit în această seară în județele Argeș și Vâlcea... Nu au fost drone, nu a fost vreun meteor, nu au fost lumini, nimic, .... niște piloți au depășit limita bunului simț, adica 340m/secundă sau 1224km/h, provocând o undă de șoc continuă urmată de bubuituri foarte puternice extrem de asemanatoare unui tunet zdravăn, asta se petrece timp de cateva secunde până când avionul reduce viteza sub pragul de 1200 km/h”, a scris un locanic din Argeș pe Facebook, alături de un videoclip unde se aude sunetul creat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Tragedie la metrou în București. O persoană a murit după ce a fost prinsă sub o garnitură în stația Piața Unirii
stirileprotv.ro
image
Electrocasnicul din bucătărie care consumă într-o secundă cât 100 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Noul mesaj al lui Donald Trump despre Iran: „În calitate de al 47-lea președinte al SUA, îi ucid. Ce mare onoare este să fac asta”
mediafax.ro
image
Paradisul bugetar de la CJ Ilfov, demascat de Curtea de Conturi. Armata de șefi cu salarii majorate ilegal în plină austeritate
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Ce caută un sistem rus de apărare aeriană Buk-M3 în Alabama, SUA
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Totul s-a terminat, după mesajul lui Donald Trump. Casa Albă, fără reacție
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Creșterea vârstei de pensionare la 67 de ani scoate în stradă zeci de mii de oameni în inima UE. Zboruri anulate pe două aeroporturi
antena3.ro
image
Interlopii din clanul Cârpaci au forţat un român să-şi doneze rinichiul. Beneficiar, liderul grupării
observatornews.ro
image
Adevărul despre puii galbeni din comerț. Sunt sau nu vopsiți?
cancan.ro
image
Bugetul, adoptat de guvern. 2.000.000 pensionari cu pensii sub 2.000 lei iau ajutor la pensie. Ce bani se dau?
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
De ce s-au auzit bubuituri în zona de sud a țării. Românii au sunat speriați la 112, crezând că a început războiul
playtech.ro
image
VAR în SuperLiga, la fel ca în top 5 campionate ale Europei! Cât vor plăti cluburile pentru implementarea noului sistem cu camere 4K
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Fără milă! Iranul a venit cu răspunsul, la câteva ore de la anunțul lui Donald Trump care a făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Turcia a fost zguduită de o mișcare seismică de 5,5 grade. Unde s-a produs cutremurul și care sunt pagubele
kanald.ro
image
Unde și când își pot lua fanii rămas-bun de la Mugurel Vrabete. Anunțul făcut de trupa Holograf despre funeralii
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Adio cumpărături online! Poliția Română intervine
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Holograf a dezvăluit cauza morții lui Mugurel Vrabete. Motivul pentru care basistul trupei a încetat din viață: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Obiectele din casă pe care nu ar trebui să le arunci niciodată: „Sunt de neînlocuit”
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele patru zodii care vor avea parte de armonie și fericire în luna aprilie 2026. Însă, alți doi nativi vor avea necazuri
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Meghan Markle, vizită surpriză la spital! Se pregătește ceva special la Palat?

Click! Pentru femei

image
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”

Click! Sănătate

image
Ce este divorţul gri? Se observă la tot mai multe cupluri