Cetățeanul indian Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, a fost externat recent după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani care căzuse accidental. La ieșirea din spital, Kumar a dat dovadă de modestie și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul arătat: „Iubesc oamenii din România”, a spus acesta, potrivit unui clip publicat de Plus Oltenia.

Gestul său eroic a impresionat întreaga comunitate, iar oamenii s-au mobilizat rapid printr-o campanie de donații, organizată de pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”.

Organizația a transmis că suma strânsă este suficientă pentru a-i putea schimba viața lui Kumar, iar donațiile continuă să vină. „Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina campaniei.

Viața lui Vipan Kumar în România

Vipan Kumar trăiește singur în România de aproape doi ani și a venit în țară în iunie 2024 pentru a munci și a-și sprijini familia rămasă în India. Viața sa în România a însemnat muncă grea pe șantiere și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere. Inițial, Kumar a lucrat ca muncitor necalificat în județul Hunedoara, iar din decembrie 2025 este angajat al unei firme de construcții din județul Dolj, aflându-se în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere.

Doi eroi în acțiune

Alături de Kumar, la salvarea fetiței a contribuit și Mădălin Popescu, craiovean și economist, care a intrat în lac cu o targă pentru a-l ajuta. Popescu a descris intervenția: a verificat grosimea gheții, s-a urcat pe targă și s-a târât până la fetiță și la Kumar, care deja se aflau în apă. Deși a avut un rol decisiv, Popescu a subliniat meritele lui Kumar: „Indianul a fost hotărâtor. Din câte am aflat ulterior, el intrase cu 10-15 minute înaintea mea. Dacă el nu ar fi ținut-o în brațe până să vin eu și până să vină ceilalți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Mare merit eu nu am, pentru că am stat doar cinci minute. El, în schimb, a stat mult mai mult cu fata”.

Recunoaștere oficială

Gestul lui Vipan Kumar a fost recunoscut de autoritățile locale. Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că muncitorul indian va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei, o distincție menită să evidențieze curajul și altruismul său.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui indian, acum toată lumea este bine”, a declarat primarul Olguța Vasilescu, la scurt timp după salvarea fetiței.

Gestul lui Kumar și implicarea comunității au arătat solidaritatea locală și modul în care un act de curaj poate inspira și mobiliza oamenii să sprijine un erou. Donațiile și recunoașterea oficială continuă să vină, iar cetățeanul indian rămâne un simbol al altruismului și curajului în România.