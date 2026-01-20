search
Marți, 20 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Indianul care a salvat fetița din lacul înghețat, răsplătit de români cu donații: „Iubesc oamenii din România”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cetățeanul indian Vipan Kumar, în vârstă de 47 de ani, a fost externat recent după ce a sărit în apa înghețată a lacului din Parcul Nicolae Romanescu, din Craiova, pentru a salva o fetiță de 5 ani care căzuse accidental. La ieșirea din spital, Kumar a dat dovadă de modestie și le-a mulțumit jurnaliștilor pentru interesul arătat: „Iubesc oamenii din România”, a spus acesta, potrivit unui clip publicat de Plus Oltenia.

FOTO: X
FOTO: X

Gestul său eroic a impresionat întreaga comunitate, iar oamenii s-au mobilizat rapid printr-o campanie de donații, organizată de pagina de Facebook „Craiova My Beautiful City”.

Organizația a transmis că suma strânsă este suficientă pentru a-i putea schimba viața lui Kumar, iar donațiile continuă să vină. „Donațiile voastre continuă chiar și acum. Eu, Kumar și angajatorul lui vă mulțumim din suflet pentru sprijin și implicare”, se arată într-un mesaj publicat pe pagina campaniei.

Viața lui Vipan Kumar în România

Vipan Kumar trăiește singur în România de aproape doi ani și a venit în țară în iunie 2024 pentru a munci și a-și sprijini familia rămasă în India. Viața sa în România a însemnat muncă grea pe șantiere și un drum birocratic complicat pentru a-și păstra dreptul de ședere. Inițial, Kumar a lucrat ca muncitor necalificat în județul Hunedoara, iar din decembrie 2025 este angajat al unei firme de construcții din județul Dolj, aflându-se în prezent în proces de definitivare a actelor de ședere.

Doi eroi în acțiune

Alături de Kumar, la salvarea fetiței a contribuit și Mădălin Popescu, craiovean și economist, care a intrat în lac cu o targă pentru a-l ajuta. Popescu a descris intervenția: a verificat grosimea gheții, s-a urcat pe targă și s-a târât până la fetiță și la Kumar, care deja se aflau în apă. Deși a avut un rol decisiv, Popescu a subliniat meritele lui Kumar: „Indianul a fost hotărâtor. Din câte am aflat ulterior, el intrase cu 10-15 minute înaintea mea. Dacă el nu ar fi ținut-o în brațe până să vin eu și până să vină ceilalți, nu știu ce s-ar fi întâmplat. Mare merit eu nu am, pentru că am stat doar cinci minute. El, în schimb, a stat mult mai mult cu fata”.

Recunoaștere oficială

Gestul lui Vipan Kumar a fost recunoscut de autoritățile locale. Primarul Lia Olguța Vasilescu a anunțat că muncitorul indian va primi titlul de cetățean de onoare al Craiovei, o distincție menită să evidențieze curajul și altruismul său.

„O asemenea tragedie era să avem în aceste zile. Din fericire, mulțumită în primul rând acelui indian, acum toată lumea este bine”, a declarat primarul Olguța Vasilescu, la scurt timp după salvarea fetiței.

Gestul lui Kumar și implicarea comunității au arătat solidaritatea locală și modul în care un act de curaj poate inspira și mobiliza oamenii să sprijine un erou. Donațiile și recunoașterea oficială continuă să vină, iar cetățeanul indian rămâne un simbol al altruismului și curajului în România.

Craiova

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii Moldova
digi24.ro
image
Un bărbat din Bacău a fost înștiințat printr-un act oficial că a murit: „Sunt o apariţie. Un decedat funcţional”
stirileprotv.ro
image
Strasbourg, îngropat de proteste. Mii de fermieri europeni, printre care și 200 de români, cer trimiterea acordului cu Mercosur la Curtea de Justiție
gandul.ro
image
Anunțul meteorologilor: De când se încălzește vremea în România
mediafax.ro
image
„Mai prinde FCSB play-off-ul?”. Mitică Dragomir a făcut profeția și a dezvăluit greșeala uriașă făcută de campioană: „Eu am fost dat afară din cauza asta”
fanatik.ro
image
Donald Trump îndeplinește cel mai mare vis al Rusiei din ultimii 75 de ani. Analiză devastatoare în Wall Street Journal
libertatea.ro
image
Avertismentul șefului Armatei: „Românii trebuie să fie pregătiți pentru susținerea unui efort de război”
digi24.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Fără precedent în istoria Australian Open. Așa a intrat o jucătoare de TOP pe teren
digisport.ro
image
Reprezentantul romilor în coaliția de guvernare: nu e corect să crească taxele pentru romi la fel ca în cazul românilor
stiripesurse.ro
image
Doi români s-au mutat într-un sat cu 56 de locuitori din Spania și au deschis singurul bar din localitate
antena3.ro
image
Trucuri simple pentru reducerea costurilor de încărcare a maşinilor electrice
observatornews.ro
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut la 2 ani de la operația suferită. Fanilor nu le vine să creadă: 'Arată a 80 de ani!'
cancan.ro
image
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
prosport.ro
image
Cine este soţia lui Dorinel Umbrărescu: Mirela i-a fost alături „regelui asfaltului” la fiecare pas
playtech.ro
image
Sorana Cîrstea, reacție emoționantă după ce s-a calificat în turul 2, la Australian Open. Ce mesaj a transmis iubita lui Ion Țiriac jr.
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Presupusa amantă a lui David Beckham a reacționat, după ce Brooklyn și-a renegat familia: "Sunt atât de fericită!"
digisport.ro
image
Legenda care sfidează rațiunea: aceasta ar putea fi dovada că Diavolul există chiar în lumea noastră
stiripesurse.ro
image
Sergiu, tânărul împușcat în Italia a fost înmormântat! Imaginile DURERII cu momentul în care mam... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Cătălin Crișan a ajuns de nerecunoscut, la doi ani după problemele de sănătate! Imaginile care i-au șocat pe fanii artistului: „Eu nu cred că e…”
wowbiz.ro
image
Dana Budeanu l-a ‘UCIS’ pe Valeriu Gheorghiță! Monica Bîrlădeanu este devastată: Cel mai groaznic lucru 
romaniatv.net
image
Premierul Bolojan taie din banii pentru învățământul superior și cercetare. ”Trebuie să facem economii”
mediaflux.ro
image
E vânătoare de „suveniruri”, oamenii pleacă acasă cu ce pot: scaune, plasa porții. Detalii și imagini de la demolarea stadionului Dinamo
gsp.ro
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Boala care a ucis-o pe fiica lui Freedie Mercury la doar 48 de ani
actualitate.net
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”
click.ro
image
Reacția milionarului Cristian Țânțăreanu, după creșterea impozitelor: „Nevasta plătește!” Le bate obrazul politicienilor: „Bolnavii de cancer ar trebui iertați!”
click.ro
image
Minciunele moldovenești de casă. Rețeta tradițională care readuce gustul copilăriei la tine în farfurie
click.ro
Ducii de Sussex cu Regele Charles și Prințul William foto GettyImages jpg
Pretențiile de divă ale lui Meghan Markle. Ce a cerut ca să revină în Marea Britanie
okmagazine.ro
Regina Sofia a Spaniei înmormântare Prințesa Irene foto profimedia 1067365884 (1) jpg
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
Sbonski de Passabon Galeasse a la voile jpg
Cele mai puternice tipuri de nave de război din istorie: din secolul VII î.Hr. până în secolul XVII d.Hr.
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum a ajuns Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pe străzi?! N-are bani nici de mâncare! De ce nu mai reușește să ia legătura cu tatăl ei?! „Ultima dată, m-a blocat…”
image
Cătălin Crișan, de nerecunoscut! E schimbat total după operație. Fanii au rămas fără cuvinte: „Eu nu cred că acest om este Cătălin Crișan”

OK! Magazine

image
Imaginile durerii cu Regina Sofia a Spaniei la înmormântarea Prințesei Irene în Atena! Gestul făcut de fiul ei când a văzut-o că suferă

Click! Pentru femei

image
Sub papucul iubitei? Leonardo DiCaprio, îmbrăcat de iubită la cele mai importante evenimente

Click! Sănătate

image
Trei simptome de cancer care afectează întregul organism sunt des ignorate