Un grup de bărbați a reușit să salveze un copil dintr-un taxi care se scufunda într-un canal cu apă rece ca gheața. Imaginile surprinse arată cum trei bărbați acționează împreună pentru a scoate copilul din mașina pe jumătate scufundată. Incidentul s-a petrecut în Dagestan, Rusia.

Unul dintre salvatori s-a întins pe o grindă aflată deasupra canalului, în timp ce un alt bărbat i s-a alăturat în misiunea de salvare. Cei doi au reușit să apuce copilul chiar în momentul în care taxiul era luat de curentul puternic al apei. Micuțul a fost apoi trecut din brațe în brațe, până când un al patrulea salvator, aflat pe mal, l-a prins și l-a pus în siguranță.

La scurt timp, bărbații au reușit să o salveze și pe mama copilului, rămasă blocată în interiorul vehiculului. De asemenea, șoferul a scăpat și el nevătămat.

Imaginile cu intervenția lor au fost intens distribuite pe rețelele de socializare. După incident, au apărut apeluri publice ca salvatorii să fie decorați oficial pentru curajul lor, potrivit The Sun.

Martorii spun că taxiul a derapat de pe șosea și a căzut în canalul cu apă rece. Unul dintre bărbați l-ar fi întrebat pe șofer dacă există un copil în mașină, după care s-a dezbrăcat rapid, pregătindu-se să sară în apă.

Cazul amintește de un alt incident petrecut în Marea Britanie. Atunci, un bărbat de 74 de ani a fost salvat de trei pescari după ce mașina sa a căzut într-un port din Dorset. Rămas blocat în vehiculul care se scufunda, bărbatul a fost scos la timp și dus în siguranță la mal, declarând ulterior că ar fi murit în câteva minute dacă nu ar fi fost ajutat. „Nu le pot mulțumi îndeajuns celor care au sărit în apă să mă salveze. Mi-au salvat viața”, a spus acesta.