search
Vineri, 13 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump a subestimat impactul războiului din Iran asupra Strâmtorii Ormuz

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Oficialii americani din domeniul securității naționale au subestimat disponibilitatea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz drept represalii la atacul militar al SUA, au declarat pentru CNN surse la curent cu subiectul.

SUA au distrus bărci iraniene care se pregăteau să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz
SUA au distrus bărci iraniene care se pregăteau să amplaseze mine în Strâmtoarea Ormuz

Oficialii citați au dezvăluit că, în fazele de planificare a operațiunii actuale, Pentagonul și Consiliul Național de Securitate (NSC) nu au luat suficient în calcul cel mai negru scenariu: blocarea acestei căi navigabile critice, care ar putea perturba transporturile globale de petrol și atrage ample consecințe economice.

Deși secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, au participat la discuțiile de planificare, analizele și predicțiile agențiilor lor — considerate în mod tradițional elemente centrale ale deciziilor de securitate națională — au fost tratate drept considerații secundare. Sursele au precizat că preferința președintelui Donald Trump de a se consulta cu cerc restrâns de consilieri a avut efectul de a marginaliza dezbaterea interinstituțională privind consecințele economice ale unei eventuale închideri a strâmtorii.

Oficialii recunosc în prezent că ar putea trece săptămâni până când eforturile SUA de a stabiliza situația vor avea efect. Printre măsurile luate în considerare se numără escorte navale cu risc ridicat pentru transportoarele de petrol prin strâmtoare, pe care Pentagonul le consideră însă momentan mult prea periculoase.

Turbulențe pe piața energetică 

Diplomați, foști oficiali americani și directori din industrie s-au declarat nedumeriți de situație, potrivit surselor. Liderii industriei de transport maritim au solicitat în mod repetat escorte ale Marinei SUA pentru navele comerciale, dar Marina a refuzat, invocând riscuri mult prea ridicate reprezentate de drone, rachete și mine iraniene.

Bessent a declarat pentru Sky News că escorte vor începe „cât de curând va fi militar posibil”, recunoscând că protejarea traficului comercial rămâne o prioritate majoră.

„Planificarea a prevăzut întotdeauna posibilitatea ca Marina SUA - sau poate o coaliție internațională - să escorteze transportoarele de petrol prin strâmtoare”, a spus el, adăugând că momentul oportun depinde de neutralizarea capacităților ofensive ale Iranului.

Lacune în planificare

Principalii oficiali ai administrației Trump, vorbind în recente briefinguri clasificate, au admis că nu au anticipat închiderea strâmtorii de către Iran. Sursele au spus că administrația a considerat că Iranul ar fi afectat într-o măsură mai mare decât pe SUA printr-o astfel de acțiune, bazându-se parțial pe amenințările anterioare în acest sens care nu s-au concretizat după loviturile americane asupra facilităților nucleare iraniene.

„Ideea că Strâmtoarea Hormuz ar putea fi închisă a fost un principiu de bază al politicii de securitate națională a SUA timp de decenii”, a spus un fost oficial care a servit atât în administrații republicane, cât și democratice.

Casa Albă, însă, a apărat planificarea. Purtătoarea de cuvânt Anna Kelly a declarat joi: „Printr-un proces de planificare detaliat, întreaga administrație este și a fost pregătită pentru orice acțiune potențială a regimului terorist iranian”, subliniind că orice perturbări energetice vor fi temporare.

Provocări militare

Cu noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei indicând că strâmtoarea va rămâne închisă ca „instrument de presiune”, opțiunile SUA sunt limitate. Oficialii militari au subliniat riscurile escortării navelor comerciale, indicând traficul dens în canalele înguste vulnerabile la atacuri cu rachete și drone. Potrivit unor surse bine informate, oficialii militari au ținut în ultimele zile conferințe telefonice și ședințe informative zilnice cu reprezentanții sectorului energetic. Situația amintește de anii 1980, când forțele americane au efectuat escorte în timpul războiului Iran-Irak, deși experții notează că capabilitățile moderne ale dronelor iraniene fac amenințarea mult mai periculoasă.

Oficialii afirmă că Marina SUA nu poate trimite nave pentru escorte în timp ce operațiunile ofensive continuă în alte părți ale regiunii. Wright a indicat joi că operațiunile de escortă ar putea fi fezabile mai târziu în această lună, dar a subliniat: „Pur și simplu nu suntem pregătiți.”

Trump a minimalizat public riscurile pentru petroliere și a sugerat că prețurile mai ridicate la petrol ar putea fi benefice pentru SUA, evidențiind prioritizarea obiectivelor geopolitice pe termen lung în fața preocupărilor economice imediate.

„Pentru mine, în calitate de președinte, este mult mai interesant și mai important să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să intre în posesia armelor nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, întreaga lume”, a scris Trump.

Măsuri economice în discuție

Oficialii administrației explorează mai multe măsuri de urgență pentru a atenua criza energetică. Trezoreria a ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rus blocat pe mare, iar Casa Albă ia în considerare o excepție temporară de la Legea Jones pentru a facilita transportul maritim intern. Se analizează și relaxarea reglementărilor pentru producătorii americani de benzină în lunile de vară, deși experții avertizează că astfel de măsuri ar reduce doar marginal presiunea prețurilor.

Factorul principal al creșterii prețurilor la benzină este riscul global pentru aprovizionarea cu produse rafinate și țiței, a explicat Clayton Seigle, expert în energie la CSIS.

Pe măsură ce administrația navighează provocările conflictului militar și ale volatilității pieței energetice, oficialii subliniază o abordare etapizată: neutralizarea amenințărilor iraniene, restaurarea treptată a traficului sigur prin strâmtoare și  implementarea unor măsuri pentru stabilizarea prețurilor la benzină.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Misterul dispariției avioanelor militare chineze din jurul Taiwanului
digi24.ro
image
Zelenski a semnat decretul. România este singurul stat vecin căruia Ucraina îi serbează limba. Data aleasă
stirileprotv.ro
image
Ce salariu are un paznic de noapte în 2026, în funcție de orașul din România în care lucrează
gandul.ro
image
The Guardian: Piesa României la Eurovision stârnește controverse. Se cere descalificarea
mediafax.ro
image
Dezvăluiri tari din Giulești. „Drăghia ajunsese șoferul lui Săpunaru, nu fotbalistul Rapidului”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Atenție, români! Dubaiul arestează oamenii care postează fotografii și clipuri de la atacurile iraniene! Ce riscă cine filmează dronele și reacția lui Andrew Tate
libertatea.ro
image
Lia Olguța Vasilescu îi răspunde mamei premierului Ilie Bolojan: „Să vi-l pârăsc pe mititel: i-a jefuit pe craioveni de peste 50 mil.”
digi24.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
"Cea mai frumoasă fată din lume" a primit inelul, la 20 de ani de la fotografia care a uimit o lume întreagă
digisport.ro
image
Situație alarmantă în Europa: buncărele civile sunt în ruină, iar Bruxelles-ul recunoaște că nu poate face nimic
stiripesurse.ro
image
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
antena3.ro
image
Rata inflației a scăzut la 9,31% în luna februarie. Ce s-a scumpit cel mai mult
observatornews.ro
image
ADIO, PENSII! Banii nu mai ajung - Bolojan a făcut anunțul apocaliptic
cancan.ro
image
Pensia medie limită de vârstă este 3.900 lei. Pensionarii din București, cu 1.300 lei mai bogați ca la Giurgiu
newsweek.ro
image
FOTO. Fiica de 19 ani a fostului fotbalist se iubește cu un jucător mai mare cu 8 ani
prosport.ro
image
Cât vor primi în mână românii plătiți cu salariul minim după 1 iulie 2026. Suma exactă după creșterea la 4.325 lei brut
playtech.ro
image
Internaționalul român aflat pe lista lui Mircea Lucescu a pozat cu steagul Ungariei! De la ce a pornit gestul său
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Iranienii ”au întors armele” cu riscul pierderii libertății
digisport.ro
image
Astroloaga care a prezis Covid vine cu o nouă profeție terifiantă: Harta lumii se va schimba foarte brusc! Momentul cheie va fi în câteva luni
stiripesurse.ro
image
Incident șocant în județul Olt, pe Drumul Expres DEx12. Un tânăr a intrat din plin într-o mașină care staționa pe marginea drumului
kanald.ro
image
Povestea cutremurătoare a tânărului de 22 de ani care și-a găsit sfârșitul la Piața Unirii: „M-am gândit la părinții care vor fi sunați”
wowbiz.ro
image
Un nou val de aer polar atacă România. Perturbaţia ciclonică vine cu o inversiune termică, avertizează ANM
romaniatv.net
image
Încă o rachetă lansată din Iran a fost distrusă de NATO în spațiul aerian din Turcia. Al treilea dispozitiv deja, anunță Ankara
mediaflux.ro
image
A lăsat haosul din fotbal pentru o meserie neașteptată! Fostul șef din Superliga spune că nu oricine o poate practica: „Vă explic de ce!”
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Ce afaceri prospere are cu statul român fiul lui Georgescu. Sponsorizări pentru clubul care se află pe terenul primăriei dintr-o zonă exclusivistă din Herăstrău
actualitate.net
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”
click.ro
image
Alina Sorescu, în lacrimi după moartea regretatului Mugurel Vrabete! Cât de apropiați au fost cei doi: „Un om calm, foarte inteligent! Acum vorbește muzica Holograf pentru el!” Solista merge la priveghi!
click.ro
image
Aventura ascunsă a lui Mugurel Vrabete. S-a iubit cu o solistă mai tânără cu 32 de ani decât el
click.ro
Prințesa Farahnaz Pahlavi a Iranului foto Instagram colaj jpg
Prințesa dispărută a Iranului și-a făcut în sfârșit apariția. Cum arată azi singura fiică în viață a Împărătesei Farah, gonită din țară de ayatollahi
okmagazine.ro
Calista Flockhart și Harrison Ford foto Profimedia jpg
La 83 de ani, Harrison Ford vorbește despre un „obicei sexual șocant”: „Bineînțeles că am făcut asta!”
clickpentrufemei.ro
Săpături arheologice în castrul auxiliar de la Călugăreni (© Facebook / Muzeul Județean Mureș)
O cisternă uriașă, descoperită de arheologi în castrul auxiliar roman de la Călugăreni / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop săptămâna 13-19 martie. Patru zodii renasc la început de primăvară și sunt protejate de Dumnezeu
image
Cine îi ajută pe Gabriela Cristea și Tavi Clonda să renoveze conacul din Italia: „Este o casă foarte veche”

OK! Magazine

image
Cenușăreasa de la Palatul Suediei: modelul britanic care a așteptat 30 de ani să se căsătorească cu prințul ei

Click! Pentru femei

image
Horoscop 13–26 martie 2026. Zodia norocoasă a intervalului și schimbările care așteaptă la colț

Click! Sănătate

image
Poţi găsi pisica diferită în 10 secunde?