Administrația Trump a subestimat impactul războiului din Iran asupra Strâmtorii Ormuz

Oficialii americani din domeniul securității naționale au subestimat disponibilitatea Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz drept represalii la atacul militar al SUA, au declarat pentru CNN surse la curent cu subiectul.

Oficialii citați au dezvăluit că, în fazele de planificare a operațiunii actuale, Pentagonul și Consiliul Național de Securitate (NSC) nu au luat suficient în calcul cel mai negru scenariu: blocarea acestei căi navigabile critice, care ar putea perturba transporturile globale de petrol și atrage ample consecințe economice.

Deși secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, și secretarul Energiei, Chris Wright, au participat la discuțiile de planificare, analizele și predicțiile agențiilor lor — considerate în mod tradițional elemente centrale ale deciziilor de securitate națională — au fost tratate drept considerații secundare. Sursele au precizat că preferința președintelui Donald Trump de a se consulta cu cerc restrâns de consilieri a avut efectul de a marginaliza dezbaterea interinstituțională privind consecințele economice ale unei eventuale închideri a strâmtorii.

Oficialii recunosc în prezent că ar putea trece săptămâni până când eforturile SUA de a stabiliza situația vor avea efect. Printre măsurile luate în considerare se numără escorte navale cu risc ridicat pentru transportoarele de petrol prin strâmtoare, pe care Pentagonul le consideră însă momentan mult prea periculoase.

Turbulențe pe piața energetică

Diplomați, foști oficiali americani și directori din industrie s-au declarat nedumeriți de situație, potrivit surselor. Liderii industriei de transport maritim au solicitat în mod repetat escorte ale Marinei SUA pentru navele comerciale, dar Marina a refuzat, invocând riscuri mult prea ridicate reprezentate de drone, rachete și mine iraniene.

Bessent a declarat pentru Sky News că escorte vor începe „cât de curând va fi militar posibil”, recunoscând că protejarea traficului comercial rămâne o prioritate majoră.

„Planificarea a prevăzut întotdeauna posibilitatea ca Marina SUA - sau poate o coaliție internațională - să escorteze transportoarele de petrol prin strâmtoare”, a spus el, adăugând că momentul oportun depinde de neutralizarea capacităților ofensive ale Iranului.

Lacune în planificare

Principalii oficiali ai administrației Trump, vorbind în recente briefinguri clasificate, au admis că nu au anticipat închiderea strâmtorii de către Iran. Sursele au spus că administrația a considerat că Iranul ar fi afectat într-o măsură mai mare decât pe SUA printr-o astfel de acțiune, bazându-se parțial pe amenințările anterioare în acest sens care nu s-au concretizat după loviturile americane asupra facilităților nucleare iraniene.

„Ideea că Strâmtoarea Hormuz ar putea fi închisă a fost un principiu de bază al politicii de securitate națională a SUA timp de decenii”, a spus un fost oficial care a servit atât în administrații republicane, cât și democratice.

Casa Albă, însă, a apărat planificarea. Purtătoarea de cuvânt Anna Kelly a declarat joi: „Printr-un proces de planificare detaliat, întreaga administrație este și a fost pregătită pentru orice acțiune potențială a regimului terorist iranian”, subliniind că orice perturbări energetice vor fi temporare.

Provocări militare

Cu noul lider suprem iranian Mojtaba Khamenei indicând că strâmtoarea va rămâne închisă ca „instrument de presiune”, opțiunile SUA sunt limitate. Oficialii militari au subliniat riscurile escortării navelor comerciale, indicând traficul dens în canalele înguste vulnerabile la atacuri cu rachete și drone. Potrivit unor surse bine informate, oficialii militari au ținut în ultimele zile conferințe telefonice și ședințe informative zilnice cu reprezentanții sectorului energetic. Situația amintește de anii 1980, când forțele americane au efectuat escorte în timpul războiului Iran-Irak, deși experții notează că capabilitățile moderne ale dronelor iraniene fac amenințarea mult mai periculoasă.

Oficialii afirmă că Marina SUA nu poate trimite nave pentru escorte în timp ce operațiunile ofensive continuă în alte părți ale regiunii. Wright a indicat joi că operațiunile de escortă ar putea fi fezabile mai târziu în această lună, dar a subliniat: „Pur și simplu nu suntem pregătiți.”

Trump a minimalizat public riscurile pentru petroliere și a sugerat că prețurile mai ridicate la petrol ar putea fi benefice pentru SUA, evidențiind prioritizarea obiectivelor geopolitice pe termen lung în fața preocupărilor economice imediate.

„Pentru mine, în calitate de președinte, este mult mai interesant și mai important să împiedic un imperiu malefic, Iranul, să intre în posesia armelor nucleare și să distrugă Orientul Mijlociu și, de fapt, întreaga lume”, a scris Trump.

Măsuri economice în discuție

Oficialii administrației explorează mai multe măsuri de urgență pentru a atenua criza energetică. Trezoreria a ridicat temporar sancțiunile asupra petrolului rus blocat pe mare, iar Casa Albă ia în considerare o excepție temporară de la Legea Jones pentru a facilita transportul maritim intern. Se analizează și relaxarea reglementărilor pentru producătorii americani de benzină în lunile de vară, deși experții avertizează că astfel de măsuri ar reduce doar marginal presiunea prețurilor.

Factorul principal al creșterii prețurilor la benzină este riscul global pentru aprovizionarea cu produse rafinate și țiței, a explicat Clayton Seigle, expert în energie la CSIS.

Pe măsură ce administrația navighează provocările conflictului militar și ale volatilității pieței energetice, oficialii subliniază o abordare etapizată: neutralizarea amenințărilor iraniene, restaurarea treptată a traficului sigur prin strâmtoare și implementarea unor măsuri pentru stabilizarea prețurilor la benzină.