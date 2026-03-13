Declarații explozive la Belgrad: Vucic susține că Serbia se pregătește pentru un atac din partea Croației, Albaniei și Kosovo

Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a anunțat că Belgradul monitorizează atent cooperarea militară dintre Croația, Albania și Kosovo și se pregătește pentru un posibil atac, deși nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acestor afirmații.

„Ei așteaptă un moment favorabil. Noi ne pregătim pentru atacul lor”, a spus Vucic într-un interviu acordat postului public de radioteleviziune RTS.

Potrivit agenției Anadolu, liderul de la Belgrad se referea la o declarație trilaterală de cooperare în domeniul apărării semnată de Croația, Albania și Kosovo la Tirana, pe 18 martie 2025. Documentul are ca scop consolidarea colaborării în domeniul securității și creșterea interoperabilității forțelor armate ale celor trei state, potrivit Agerpres.

Serbia confirmă că deține rachete supersonice chinezești

Vucic a afirmat că Serbia dispune de armament avansat, inclusiv rachete cu rază lungă de acțiune achiziționate din China.

Declarația vine după ce, la începutul săptămânii, pe rețelele sociale și pe bloguri specializate în apărare au apărut fotografii cu ceea ce par a fi rachete chinezești CM-400AKG montate pe avioane de vânătoare MiG-29 din dotarea forțelor aeriene sârbe.

Președintele sârb a confirmat existența acestui tip de armament, fără a oferi detalii suplimentare.

„Avem lucruri pe care nu le arătăm. Avem un număr important și vom avea și mai multe”, a declarat el la televiziunea națională.

Șeful statului a subliniat că aceste sisteme de armament sunt „extrem de costisitoare” și „extrem de eficiente”.

Experții în domeniul militar consideră că racheta CM-400AKG, prezentată ca o versiune pentru export a modelului chinezesc YJ-12, poate atinge viteze apropiate de cele hipersonice și are o rază de acțiune de până la aproximativ 400 de kilometri.

Serbia, stat candidat la aderarea la Uniunea Europeană, este una dintre puținele țări din Balcanii de Vest care nu face parte din NATO și susține că își consolidează capacitățile militare pentru a-și menține politica de neutralitate.

Cea mai recentă achiziție majoră este contractul pentru 12 avioane de vânătoare Rafale, produse în Franța, în valoare totală de aproximativ 2,7 miliarde de euro.

Apariția imaginilor cu avioane sârbe echipate cu noile rachete a stârnit reacții în statele vecine. Prim-ministrul Croației, Andrej Plenkovic, a anunțat că va informa Alianța Nord-Atlantică, din care țara sa face parte, în legătură cu acest nou tip de armament din arsenalul Serbiei.

Deși Serbia nu este membră NATO, Vucic a afirmat că Belgradul menține relații bune cu Alianța și intenționează să le păstreze.

„Tot ceea ce facem are ca scop apărarea țării noastre”, a insistat președintele sârb.

Declarațiile liderului sârb vin într-un context politic intern tensionat. În ultimii doi ani, Vucic a fost ținta unor proteste masive, printre cele mai mari din ultimele decenii.

Manifestațiile au izbucnit după prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad, la 1 noiembrie 2024, tragedie în urma căreia 15 persoane și-au pierdut viața. Clădirea fusese construită de o companie chineză.

Protestele s-au transformat rapid într-o mișcare amplă antiguvernamentală, cu sute de mii de participanți care au denunțat corupția și au cerut demisia președintelui.