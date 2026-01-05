search
Video Raed Arafat, despre efectele vremii severe: 10.000 de persoane sunt fără curent în judeţul Alba şi alte 5.000, în Hunedoara

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Secretarul de stat Raed Arafat, șeful DSU, a făcut, luni după-amiază, mai multe precizări în contextul avertizărilor meteorologice de vreme severă. Aproape 15.000 de persoane din județele Alba și Hunedoara nu au curent electric.

Din fericire, putem să spunem că situaţii foarte grave sau situaţii grave, ca  impact al efectelor meteo, n-au avut loc, situaţia a fost sub control .Dar unele judeţe au fost, totuşi, afectate mai mult, mai ales pe partea de furnizare a curentului electric şi în unele zone din judeţul Alba, a apei”, a transmis Raed Arafat.  

Șeful DSU a comunicat o actualizare a bilanțului penelor de curent: 10.000 de persoane fără curent în județul Alba și 5000 în Hunedoara:

„Deci, pot să dau doar exemplul judeţului Alba, care de la 43.000 iniţial fără curent, acum 15 minute discutând cu inspectorul şef şi în timpul videoconferinţei, suntem la acest moment la 10.000 fără furnizare de curent electric, iar în judeţul Hunedoara ne-au comunicat în timpul videoconferinţei că există în jur la 5.000 de persoane fără curent electric”.

Raed Arafat a precizat că în zonele afectate au fost trimise generatoare de mare capacitate.

„Pe lângă generatoarele puse la dispoziţie de compania de electricitate care furnizează curentul electric în zona respectivă, s-au trimis generatoare de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, din judeţele limitrofe. O parte din ele încă asigură furnizarea curentului electric în unele comune, până la remedierea problemei de întrerupere, şi anume firele electrice care s-au întrerupt, mai ales în zonele muntoase, în zonele de pădure, şi care necesită timp mai mult şi este o activitate îngreunată”, a subliniat Arafat.

„La acest moment, 39 de echipe sunt pe teren în Alba și peste 30 în Hunedoara. (...) Sperăm ca, în cel mai scurt timp, să remediem situaţia şi să nu mai fie nevoie de utilizarea generatoarelor. În acelaşi timp, nu toate zonele care au curentul întrerupt au putut fi conectate la generatoare, din motive tehnice. Nu peste tot s-a putut acest lucru, aşa că luăm încă şi prioritate rezolvarea acestei probleme”, a mai spus șeful DSU.  

Problema apei în Alba - unde au fost peste 8.000 de persoane afectate de întreruperea furnizării - problema a fost rezolvată integral.

Secretarul de stat a atras atenția că avertizările cod Portocaliu și Cod Galben continuă.

„Situația este sub control și nu necesită manevre deosebite”, a transmis Raed Arafat.  

Există risc ca persoanele care pornesc pe drumuri montane să rămână blocate”, a avertizat șeful DSU.

Raed Arafat spune că situația este sub control. FOTO Inquam Photos Octav ganea (2) jpg
Raed Arafat spune că situația este sub control. FOTO Inquam Photos Octav ganea (2) jpg

Potrivit prognozei meteo pentru luni, 5 ianuarie, în zonele montane va ninge, iar în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei vor fi ninsori și lapoviță, care ulterior se vor transforma în ploi și lapoviță, cu risc de polei și ghețuș.

„Drumurile pot deveni alunecoase într-un timp foarte scurt, iar deplasările neesențiale pot aduce riscuri inutile. Dacă nu este absolut necesar, cel mai sigur loc rămâne acasă. Pentru cei care trebuie să plece la drum, prudența este esențială. Verificați starea drumurilor și echipați corespunzător autoturismul”, a transmis IGSU. 

Citește și: Iarnă grea în mai multe zone ale țării: trafic restricționat pe DN 6, ninsori în 14 județe și mii de gospodării fără electricitate în Alba

Știre in curs de actualizare.

Amintim că Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni dimineață avertizări nowcasting de vreme rea pentru aproape întreaga țară. Patru județe se află sub cod portocaliu de ninsori abundente, unde stratul de zăpadă nou depus poate ajunge la 20–30 de centimetri, iar vântul va sufla cu rafale puternice, viscolind ninsoarea și reducând vizibilitatea.

Cea mai mare parte a țării a intrat luni, de la ora 10:00, sub avertizare Cod galben de ninosori, ploi şi lapoviţă, în timp ce zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara este vizată de un Cod portocaliu de ninsori, conform meteorologilor.

ANM a anunțat că până marți, la ora 10:00, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nordul Olteniei și nord-estul Munteniei vor fi ninsori, ploi și lapoviță. La început, vor predomina ninsorile și lapovița, apoi se vor semnala precipitații mixte, care vor favoriza local depuneri de polei și formarea de ghețuș.

Cantitățile de precipitații vor ajunge la 10–20 l/mp, iar local se va depune strat de zăpadă. La munte, stratul de zăpadă va avea grosimi de 10–20 cm, iar în zonele joase, la începutul intervalului, se va forma un strat nou de 3–10 cm.

La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 50–70 km/h, iar la altitudini de peste 1.700 de metri rafalele vor atinge 70–85 km/h. Temporar, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea va fi redusă.

Un Cod portocaliu va fi valabil în intervalul 5 ianuarie, ora 10:00 – 6 ianuarie, ora 10:00, în zona montană a județelor Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj și Hunedoara. Aici, mai ales la altitudini de peste 1.400 de metri, va continua să ningă temporar abundent, iar stratul de zăpadă nou depus va fi de 20–30 cm, echivalentul a 20–30 l/mp.

Meteorologii avertizează că în zona înaltă vor fi rafale de vânt de 80–90 km/h, viscol puternic și vizibilitate foarte redusă.

Luni a avut  loc o nouă reuninune a Comandamentului Energetic de Iarnă, care va evalua situațiile de urgență, în condițiile în care meteorologii au extins codul galben de vânt puternic.

