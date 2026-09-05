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Tratamentele cu fier injectabil, sub lupa UE după apariția unor complicații osoase severe

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Agenția Europeană a Medicamentului verifică siguranța tuturor tratamentelor injectabile cu fier disponibile în UE, după raportarea unor cazuri severe de scădere a fosfatului din sânge. Unele dintre acestea au fost asociate cu osteomalacie și fracturi.

Tratamentele injectabile cu fier vor fi reevaluate de EMA, din cauza riscurilor.
Tratamentele injectabile cu fier vor fi reevaluate de EMA, din cauza riscurilor. Foto: arhivă

Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) a început o evaluare a siguranței tuturor medicamentelor injectabile care conțin fier și care sunt disponibile în Uniunea Europeană. Decizia vine după raportarea unor cazuri severe de hipofosfatemie, unele dintre ele asociate cu osteomalacie, o afecțiune în care oasele nu se mineralizează corespunzător.

EMA urmează să stabilească dacă măsurile de siguranță aflate deja în vigoare sunt suficiente sau dacă autorizațiile acestor medicamente trebuie modificate.

Tratamentele injectabile cu fier sunt folosite atunci când administrarea orală nu este posibilă sau nu dă rezultate ori atunci când organismul trebuie să își refacă într-un timp scurt rezervele de fier.

Ele sunt utilizate, de exemplu, la pacienți cu insuficiență renală aflați la dializă, înaintea sau după anumite intervenții chirurgicale, la persoane cu insuficiență cardiacă și la femei care au un deficit sever de fier în timpul sau după sarcină. Sunt prescrise și în unele boli care afectează absorbția nutrienților în intestin.

Evaluarea de acum vizează mai multe tipuri de preparate: carboximaltoză ferică, derizomaltoză ferică, gluconat feric, complex hidroxid feric-polimaltoză, dextran de fier și sucroză de fier. În funcție de medicament, administrarea se poate face prin injecție sau perfuzie intravenoasă, intramuscular ori prin aparatul de dializă, se arată pe pagina oficială a instituţiei.

Medicamentele cu fier administrate pe cale orală nu fac parte din această procedură. Potrivit EMA, acestea furnizează cantități mult mai mici de fier într-un anumit interval de timp și, prin urmare, au o probabilitate mai redusă de a provoca hipofosfatemie.

Ce se întâmplă când scade prea mult fosfatul din sânge

Fosfatul este implicat în mai multe procese esențiale ale organismului, inclusiv în formarea și menținerea structurii osoase. Când nivelul său din sânge scade prea mult, apare hipofosfatemia, care poate provoca oboseală, precum și dureri musculare sau osoase.

Dacă deficitul este sever sau persistă o perioadă îndelungată, poate afecta mineralizarea oaselor și poate duce la osteomalacie, afecţiune care se poate manifesta prin dureri osoase și, în unele cazuri, prin fracturi.

Hipofosfatemia și osteomalacia asociată acesteia sunt deja menționate ca reacții adverse în cazul preparatelor injectabile cu carboximaltoză ferică.

EMA precizează că hipofosfatemia este clasificată drept reacție adversă frecventă, ceea ce înseamnă că poate afecta până la una din zece persoane tratate. Pentru osteomalacia asociată hipofosfatemiei, datele disponibile nu permit stabilirea frecvenței.

Cazuri severe chiar și după una sau două administrări

Problema care a determinat noua evaluare europeană a apărut în special în legătură cu preparatele care conțin carboximaltoză ferică. EMA a primit raportări privind cazuri severe de hipofosfatemie, unele dintre ele evoluând către osteomalacie.

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În anumite situații, pacienții au dezvoltat aceste complicații după numai una sau două administrări și nu aveau factori de risc cunoscuți. În alte cazuri, scăderea nivelului de fosfat a fost identificată cu întârziere.

Unul dintre motivele pentru care problema poate trece neobservată este faptul că simptomele hipofosfatemiei seamănă cu cele provocate de deficitul de fier: oboseala și durerile musculare sau osoase pot fi puse pe seama anemiei, iar modificările produse de osteomalacie nu sunt întotdeauna vizibile la radiografie.

Deși semnalele care au dus la declanșarea procedurii au vizat în principal carboximaltoza ferică, EMA a decis să analizeze întreaga categorie de medicamente injectabile cu fier după ce au fost raportate cazuri similare și în cazul altor preparate.

FDA a introdus în SUA cea mai severă avertizare pentru carboximaltoza ferică

Evaluarea EMA a început la câteva zile după ce autoritatea americană pentru medicamente a luat o măsură extremă în cazul unuia dintre aceste tratamente.

La 1 septembrie, Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA) a introdus în informațiile de prescriere o „Boxed Warning”, cea mai puternică avertizare de siguranță folosită de agenție.

Măsura se referă la carboximaltoza ferică injectabilă și la riscul de hipofosfatemie simptomatică.

Riscul era cunoscut de mai mulți ani. FDA a introdus încă din 2020 o avertizare referitoare la hipofosfatemia simptomatică. În 2023, recomandările au fost completate cu monitorizarea nivelului de fosfat la pacienții cu factori de risc și la cei care urmau un nou ciclu de tratament în mai puțin de trei luni. În același an, osteomalacia și fracturile au fost incluse printre posibilele complicații pe termen lung. Avertizarea a fost actualizată din nou în 2025, când au fost adăugați și alți factori de risc.

Cu toate aceste măsuri, o evaluare realizată de FDA în 2026, pe baza mai multor surse de date, a arătat că au continuat să fie raportate cazuri de hipofosfatemie simptomatică şi că au existat pacienți care au ajuns la spital și au avut nevoie de tratament pentru corectarea nivelului de fosfat timp de săptămâni sau chiar luni.

Ce urmează să verifice EMA

Evaluarea este realizată de Comitetul pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilență (PRAC) al EMA, la solicitarea autorității austriece pentru medicamente.

Organismul reunește reprezentanții statelor membre ale UE, precum și ai Islandei, Liechtensteinului și Norvegiei și va adopta o poziție cu privire la eventualele măsuri care trebuie luate.

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Comitetul va analiza riscul de hipofosfatemie și de complicații osoase asociate acesteia pentru toate preparatele injectabile cu fier incluse în procedură. Va fi verificată și eficiența măsurilor existente pentru prevenirea și reducerea acestor riscuri.

PRAC va analiza dacă noile date schimbă raportul dintre beneficiile și riscurile tratamentelor și dacă sunt necesare modificări ale autorizațiilor de punere pe piață.

Faptul că evaluarea a fost începută nu înseamnă, în această etapă, că recomandările privind utilizarea sau siguranța medicamentelor au fost schimbate.

După finalizarea analizei, PRAC va formula recomandări. Pentru că medicamentele vizate sunt autorizate la nivel național în statele europene, acestea vor fi transmise Grupului de coordonare pentru procedurile de recunoaștere mutuală și descentralizată pentru medicamente de uz uman (CMDh).

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