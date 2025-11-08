search
Pacienții vor avea acces online la istoricul medical și la programările la medic. Noua platformă digitală a Sănătății, disponibilă din decembrie

Publicat:

Pacienții din România vor putea, în curând, să își consulte istoricul medical și să facă programări la medic direct de pe telefon sau laptop, prin intermediul noii Platforme informatice a asigurărilor sociale de sănătate (PIAS), a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Noua platformă vine, pe lângă informatizarea adaptată anului 2025, cu ceva nou: va interacționa cu pacientul. Și asta este o noutate. Platforma va putea fi accesată de pacient atât de pe telefonul mobil, cât și de pe laptop sau alt dispozitiv, cu un cod și o parolă, iar pacientul își va putea vedea istoricul medical. În sfârșit, acel dosar electronic al pacientului va fi disponibil”, a declarat Rogobete la TVR Info.

Ministrul a explicat că pacienții vor putea vedea în platformă vizitele medicale efectuate, costurile fiecărei investigații și sumele decontate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). De asemenea, aceștia vor putea face programări online la medicul de familie sau la ambulatoriu.

Platforma este finanțată prin PNRR, iar proiectul are un buget total de 100 de milioane de euro, din cele 400 de milioane alocate Ministerului Sănătății pentru digitalizare. „În decembrie vom avea prima înfățișare. Se va testa în sisteme pilot, astfel încât să nu afectăm activitatea”, a precizat ministrul.

Transferul datelor din vechiul sistem în cel nou va dura aproximativ șase luni. În viitor, toate documentele medicale – rețete, trimiteri, scrisori medicale – vor fi digitalizate.

„Vă dau un exemplu. Vă duceți la medicul de familie și vă prescrie un antibiotic. Vă duceți la o farmacie pe baza CNP-ului sau a cardului de sănătate sau a buletinului de identitate. Pentru început vom funcționa pe toate cele trei sisteme. Încet, încet ne dorim să mergem în zona cărții de identitate integrate. Farmacistul va vedea în platformă prescripția medicală și vă eliberează antibioticul, fără alt document”, a explicat Alexandru Rogobete.

Potrivit ministrului, obiectivul principal este simplificarea accesului pacienților la servicii medicale și eliminarea birocrației din sistem.

Sănătate

