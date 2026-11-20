Un caz care amintește de filmul „Moartea domnului Lăzărescu” a fost relatat de o femeie care susține că și-a dus soțul în patru spitale din București, fără ca medicii să descopere cauza durerilor cumplite de care acesta suferă. „Vai de România noastră! În această țară, se pare că trebuie să ai pile ca să fii tratat ca un om!”, a spus aceasta.

Hol spital Foto: PEXELS

Femeia a relatat experiența prin care trece alături de soțul său. De aproximativ o lună, bărbatul se confruntă cu dureri puternice în piept, de-a lungul coastelor și în zona spatelui, care îi afectează inclusiv capacitatea de a se mișca și de a respira normal.

Aceasta susține că a cerut ajutor în mai multe unități medicale din Capitală, însă investigațiile ar fi fost aproape identice, fără să ofere un răspuns privind cauza suferinței soțului său.

„Vai de România noastră! În această țară, se pare că trebuie să ai pile ca să fii tratat ca un om! Nu am crezut niciodată că voi ajunge să scriu o asemenea postare, dar ceea ce trăim de o lună de zile m-a adus în punctul în care simt că trebuie să vorbesc. Poate că vocea mea va fi auzită, poate că cineva va înțelege prin ce trecem și, poate, lucrurile se vor schimba”, a transmis Dalila Corbeanu.

Patru spitale din București, aceleași investigații

Potrivit femeii, soțul său a ajuns la patru spitale din București. În postare, aceasta enumeră Spitalul Elias, Spitalul Clinic de Urgență Floreasca și Spitalul Universitar de Urgență București, fără să precizeze numele celei de-a patra unități medicale.

Dalila Corbeanu afirmă că, în toate cele patru spitale, bărbatului i-au fost făcute aceleași investigații: radiografie, analize de sânge și electrocardiogramă (EKG).

„Știți ce s-a întâmplat în toate cele patru spitale? Aceleași investigații: radiografie, analize de sânge și EKG. Atât! Nicio investigație suplimentară care să ajute la identificarea cauzei acestor dureri cumplite”, a reclamat femeia.

Aceasta descrie o stare de suferință care îi afectează soțului aproape toate activitățile obișnuite. „Soțul meu are dureri îngrozitoare în piept, de-a lungul coastelor și în tot spatele. Nu poate să respire normal, nu poate să se miște, nu poate să mănânce, nu poate să tușească și abia se poate întoarce de pe o parte pe alta. Simte că ceva se rupe în pieptul lui, iar durerile sunt atât de mari încât nu mai știe ce să facă”, a povestit aceasta.

Femeia spune că bărbatul a încercat mai multe medicamente pentru calmarea durerilor, însă fără rezultate. „Am ajuns să ia medicamente pentru durere unul după altul: Nurofen, Algocalmin, Ketonal și tot felul de creme, însă fără rezultate. Durerea persistă și este insuportabilă”, a scris Dalila Corbeanu.

„Am rugat să i se facă un CT, un RMN sau o ecografie cardiacă”

Soția pacientului susține că le-a explicat medicilor că bărbatul fusese deja consultat în alte spitale și că primise aproape același tratament. Din acest motiv, ar fi cerut investigații suplimentare, care să ajute la stabilirea unui diagnostic.

„De fiecare dată am explicat medicilor că am mai fost la alte spitale, că i s-au făcut aceleași investigații și că a primit aproape același tratament. Am rugat să i se facă un CT, un RMN sau o ecografie cardiacă, pentru a putea descoperi, în sfârșit, de unde provin aceste dureri”, a relatat femeia.

Aceasta acuză că solicitările sale ar fi fost întâmpinate cu ironii și replici pe care le-a considerat umilitoare.

„În loc să primim ajutor, am primit ironii, replici nepotrivite și atitudini umilitoare. Ni s-a spus, pe un ton batjocoritor, dacă am venit noi să le dăm lecții medicilor și să-i învățăm ce au de făcut. Nu, domnilor! Nu am venit să vă învățăm meseria! Am venit pentru că soțul meu suferă, pentru că are dureri cumplite și pentru că ne dorim să aflăm ce are! Am venit să cerem ajutor, nu să fim luați peste picior!”, a scris aceasta.

Femeia afirmă că a solicitat și internarea soțului, pentru ca acesta să poată fi supus unor investigații suplimentare, însă cererea ar fi fost respinsă.

„Am cerut internarea cu lacrimi în ochi. Am rugat să fie ținut în spital pentru investigații suplimentare. Răspunsul? Că nu este necesar! «Nu aveți nimic, domnule! Sunteți bine!» Cum poți să-i spui unui om că este bine când de o lună de zile nu se poate mișca fără să simtă dureri îngrozitoare? Cum poți să-l trimiți acasă fără să cauți mai departe cauza suferinței lui?”, a întrebat aceasta.

Familia a plătit un CT la o clinică privată

După vizitele în spitalele de stat, familia a decis să facă o investigație computerizată (CT) contra cost, la Ponderas-Regina Maria, în speranța că astfel va putea afla ce provoacă durerile bărbatului.

„Într-un final, după ce am trecut prin patru spitale de stat, am fost nevoiți să facem un CT cu plată, la Ponderas-Regina Maria. Pentru că, aparent, atunci când ai nevoie de investigații suplimentare, trebuie să scoți bani din buzunar, chiar dacă toată viața ai contribuit la sistemul public de sănătate”, a transmis femeia.

Aceasta a precizat că are 41 de ani, iar soțul său 43 de ani și că, până acum, nu ar fi solicitat privilegii din partea sistemului medical.

„În toți acești ani nu am cerut niciodată o internare, o rețetă gratuită sau vreun privilegiu. Plătim contribuții la sănătate, ni se opresc bani din salarii lună de lună și avem pretenția, absolut firească, să fim tratați cu respect și să primim îngrijirea medicală de care avem nevoie. Nu cerem favoruri! Nu cerem tratament preferențial! Cerem doar să fim tratați ca niște oameni! Ce trebuie să facem ca să fim și noi văzuți? Ce trebuie să facem ca să fim ascultați? Trebuie să avem pile, relații și cunoștințe prin spitale ca să primim atenția și îngrijirea de care avem nevoie?”, a întrebat ea.

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Femeia amenință că va sesiza Ministerul Sănătății

Experiența prin care spune că a trecut a determinat-o pe femeie să anunțe că va solicita explicații și va sesiza instituțiile competente dacă rezultatul CT-ului va indica o problemă gravă de sănătate.

„Astăzi am trăit încă o experiență pe care nu o voi uita prea curând. O experiență care m-a făcut să mă întreb cât valorează, de fapt, viața unui om în sistemul nostru medical. Dacă rezultatul CT-ului efectuat cu plată va arăta că soțul meu are o problemă gravă, vă asigur că nu voi lăsa lucrurile așa. Voi căuta toate căile legale pentru a cere explicații și pentru a sesiza instituțiile competente cu privire la modul în care am fost tratați în cele patru spitale. Voi merge până la Ministerul Sănătății, dacă va fi nevoie”, a încheiat femeia.

Reacțiile oamenilor: „Am ajuns să ne fie rușine când suntem bolnavi”

Postarea femeii a adunat numeroase comentarii din partea unor persoane care au povestit experiențe asemănătoare în spitalele din România. Unii au relatat că au trecut prin investigații repetate fără să primească un diagnostic, în timp ce alții au atras atenția că anumite afecțiuni pot avea simptome asemănătoare și că sunt necesare examinări suplimentare.

„Aceleași simptome, dureri groaznice în piept, tuse, dureri în spate care mergeau spre mâna stângă și spre umăr, nu mai puteam să respir deloc și oboseam doar dacă mergeam la bucătărie să-mi iau un pahar de apă. Mi se păreau simptomele unui infarct și am umblat prin spitale și clinici private, fără să-și dea nimeni seama ce am”, a relatat aceasta.

Femeia a povestit că a ajuns în cele din urmă la Spitalul Pantelimon, după ce i s-a făcut rău pe stradă. Acolo, un medic rezident a identificat problema.

„Un rezident, un începător, nu un medic cu experiență a găsit răspunsul la toate problemele. Zeci de drumuri și analize și nimeni nu își dădea seama ce am. Un singur CT pulmonar a rezolvat toate misterele”, a mai scris aceasta.

O altă persoană a criticat dur modul în care sunt tratați pacienții în unele unități medicale și a reclamat lipsa de empatie a personalului.

„Am ajuns să ne fie rușine când suntem bolnavi. De parcă cineva își dorește să fie bolnav și umilit de aceste bestii care și-au ales meseria doar pentru bani și nu pentru a ajuta pe cei care au nevoie. Niște hiene, ticăloși și ordinari. Vor bani, mulți bani, și salarii, și șpagă”, a comentat aceasta.

Au existat și relatări despre situații în care pacienții au fost trimiși de la o specialitate la alta, fără să primească un răspuns clar. Un bărbat a povestit experiența mamei sale, care se confrunta de aproximativ un an cu probleme grave de tensiune arterială.

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„Mama mai bine, același tratament, mai rău, i-a dat un tratament fără să mai întrebe ce afecțiuni mai are sau dacă este alergică. Mama, știind că nu îi este bun tratamentul, cere investigații suplimentare. Este trimisă la particular că nu au aparatură”, a relatat acesta.

Alți pacienți au povestit experiențe asemănătoare

O femeie a relatat că a ajuns de șase ori la Urgențe, fiind trimisă de la o specialitate la alta și plecând acasă cu tratamente diferite, după care starea ei se înrăutățea.

„La fel am pățit și eu, de șase ori în Urgențe, plimbată de la o specialitate la alta, trimisă acasă cu tratamente diferite, după care eram mai rău. Până am ajuns pe mâna unor îngeri, care pot spune că m-au salvat. Am ajuns să ne temem de medici, da!”, a scris aceasta.

O altă femeie a povestit că a ajuns la Spitalul Elias cu dificultăți de respirație și așteptat nouă ore la Urgențe. Potrivit relatării sale, a primit tratament pentru tuse, însă ulterior un pneumolog a identificat cauza simptomelor: crize de astm.

„Eu, pacientă cu diabet tip 1, cu insulină, nu aveam aer să respir. Am fost la Elias și mi-au dat tratament cu sirop Stodal pentru tuse și Nurofen în Urgență, după nouă ore de stat. Am reușit să mă duc la un pneumolog și mi-a dat un fâs Foster, fiindcă eu aveam crize de astm și nu știam”, a povestit aceasta.

„Am mai mulți noduli pe plămâni, de diferite dimensiuni, și apă la plămâni. Acum sunt în spital sub tratament cu antibiotice și durerile au dispărut”, a scris altcineva.

„La unitățile de primiri urgențe ar trebui să ajungă oamenii ale căror vieți sunt sub semnul întrebării. Dacă în urma investigațiilor efectuate nu a existat niciun semn că viața soțului dumneavoastră este în primejdie, investigațiile și consultațiile se efectuează în ambulatoriu”, a explicat o femeie, care a povestit că a reușit să facă un consult și un RMN prin sistemul de asigurări de sănătate, fără să plătească investigația.