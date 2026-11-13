 Mai mulți bani pentru medicii care fac gărzi, controale pentru depistarea fraudelor. Anunțurile lui Rogobete | adevarul.ro
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Mai mulți bani pentru medicii care fac gărzi, controale pentru depistarea fraudelor. Anunțurile lui Rogobete

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Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că actualizarea tarifelor pentru gărzile medicilor ar urma să intre în vigoare din ianuarie 2027. Proiectul prevede raportarea plății la salariul aflat în plată în 2026, dar și introducerea unui tarif progresiv pentru medicii care efectuează mai multe gărzi într-o lună. Totodată, ministrul a anunțat controale în 25 de ambulatorii din țară, în urma unor sesizări privind decontarea unor servicii medicale de care pacienții nu au beneficiat.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete. Foto: Adevărul

Plata gărzilor, actualizată din ianuarie 2027

Alexandru Rogobete a declarat că discuțiile privind actualizarea plății gărzilor sunt avansate, inclusiv cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Ministrul a precizat că măsura ar urma să fie aplicată de la începutul anului 2027 și că proiectul include și medicii rezidenți în liniile de gardă plătite.

„Dacă nu rezolvăm problema gărzilor și a tarifelor de gardă pentru medici, cu includerea medicilor rezidenți în liniile de gardă plătite, toate din 2027, vom avea probleme mari în acoperirea gărzilor și în reducerea tensiunii din sistemul de sănătate”, a avertizat Rogobete, invitat vineri seară la Digi24.

Ministrul a explicat că, în prezent, tariful pentru gărzi este calculat la nivelul anului 2018, ceea ce consideră o inechitate. Noua formulă ar urma să raporteze suma la salariul aflat în plată în 2026 și să recompenseze suplimentar medicii care efectuează mai multe gărzi.

„Una este să faci o gardă pe lună, vorbesc de gradul de epuizare, și alta este să faci 5-6-7 gărzi pe lună. Ori, eu consider că este normal, de la a 2-a, de la a 3-a, aici negociem, discutăm, tariful de gardă să fie progresiv mai mare, pentru că gradul de epuizare al persoanei respective este mai mare”, a declarat ministrul Sănătății.

Controale în 25 de ambulatorii, după suspiciuni de decontări fictive

Alexandru Rogobete a anunțat și declanșarea unor controale în 25 de ambulatorii din țară, după ce a primit sesizări de la pacienți și de la reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Verificările vizează atât situațiile în care medicii nu au fost găsiți la program, cât și decontarea unor servicii medicale care nu ar fi fost efectuate.

„Principalele motive de la care am plecat sunt sesizările pe care le-am primit de la foarte mulți pacienți și le mulțumesc pe această cale. Discutăm aici despre zone în care la ora 11:00 în ambulatoriul public nu au fost găsiți medicii conform programărilor, pe de o parte. Și pe de altă parte, multe sesizări care au venit și din partea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și nu doar, prin care pacienții au fost înștiințați despre anumite servicii de care nu au beneficiat”, a explicat ministrul pentru sursa citată.

Acesta a oferit și exemplul unei clinici private de radiologie și imagistică, unde ar fi fost raportate pentru decontare atât de multe investigații computer tomograf, inclusiv examinări full-body, încât volumul declarat ar presupune mai mult de 24 de ore de activitate pe zi.

Vești bune pentru medicii rezidenți. Câți bani ar putea primi pentru gărzile efectuate. Anunțul ministrului Sănătății

„Discutăm despre acele servicii fictive care se decontează pe cardurile de sănătate ale pacienților care nu beneficiază de servicii și vă dau un exemplu, n-o să dau nume, tocmai pentru că acest control este în desfășurare deja - o clinică, un cabinet privat de radiologie și imagistică, în care se decontează imagini de computer tomograf, full body, adică pentru întregul corp, și pentru care ar avea nevoie ca ziua să aibă în loc de 24 de ore 36 ca să deconteze atât de multe servicii pe care ei le declară că le fac cu acel computer tomograf. E doar un exemplu”, a punctat ministrul Sănătății.

Pacienții vor primi SMS sau e-mail când CNP-ul lor este folosit pentru un serviciu medical

O măsură suplimentară anunțată de Alexandru Rogobete vizează introducerea unui sistem de notificare prin care pacienții vor fi informați de fiecare dată când pe CNP-ul lor este înregistrat un serviciu medical.

Notificările ar urma să fie transmise prin SMS, e-mail sau WhatsApp, iar pacienții vor avea la dispoziție și un număr de telefon la care să poată semnala situațiile în care figurează cu servicii medicale de care nu au beneficiat.

„Pacienții vor primi o notificare de fiecare dată când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical. Și în acea notificare, care va fi de tip SMS, de tip e-mail, de tip WhatsApp, adică încercăm să atingem o plajă cât mai largă, vor avea inclusiv un număr ca la bancă, unde poți suna în cazul în care CNP-ul a fost utilizat pentru o decontare de servicii și nu ai beneficiat de acea decontare”, a declarat ministrul.

Rogobete a explicat că noua platformă integrată a asigurărilor de sănătate, dezvoltată de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, permite păstrarea înregistrărilor privind serviciile raportate, ceea ce ar facilita verificarea eventualelor nereguli.

Rapoartele privind fraudele vor ajunge la Parchetul General

Ministrul Sănătății a susținut că digitalizarea sistemului scoate la iveală tot mai multe situații în care sunt raportate servicii medicale fictive. Potrivit acestuia, problemele identificate cel mai frecvent apar în cazul cabinetelor individuale, al laboratoarelor de analize și al serviciilor de imagistică.

Alexandru Rogobete a precizat că, până în prezent, nu a observat aceeași tendință în cazul marilor lanțuri de clinici private sau al spitalelor private de mari dimensiuni.

Toate rapoartele de control în care vor fi identificate nereguli ce depășesc competențele Ministerului Sănătății vor fi transmise Parchetului General.

Ministrul consideră însă că este nevoie și de modificări legislative care să permită recuperarea banilor decontați fraudulos, astfel încât aceștia să revină în bugetul sistemului sanitar.

„Pe mine nu mă încălzește cu nimic, pentru că banii de la bugetul Sănătății i-am pierdut. Și cred că e nevoie de o reglementare ca atunci când apar astfel de situații, banii să fie recuperați în bugetul Sănătății”, a afirmat Alexandru Rogobete.

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