 „Portofelul digital de sănătate”, blocat din prima zi. Experimentul Adevărul a eșuat încă de la înregistrarea pe platforma e-Sănătatea Mea | adevarul.ro
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Video „Portofelul digital de sănătate”, blocat din prima zi. Experimentul Adevărul a eșuat încă de la înregistrarea pe platforma e-Sănătatea Mea

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Lansată cu promisiunea unui acces simplu la istoricul medical și serviciile decontate, platforma e-Sănătatea Mea s-a lovit încă din prima zi de probleme tehnice. Utilizatorii reclamă erori la autentificare și înregistrare, iar experimentul „Adevărul” s-a blocat la verificarea identității prin ROeID.

platforma e-sanatatea mea
Platforma e-Sănătatea Mea este indisponibilă pentru mulți utilizatori încă de la lansare Foto: Adevărul

Pentru a verifica problemele semnalate de utilizatori, „Adevărul” a testat platforma, însă experimentul s-a blocat încă din primele etape ale înregistrării prin ROeID. Mai întâi, site-ul e-Sănătatea Mea nu a putut fi accesat din cauza unei erori de server.

eroare bad gateway e-sanatatea mea
Eroare la intrarea pe site-ul e-Sănătatea Mea Foto: Adevărul

Ulterior, experimentul s-a blocat definitiv la înregistrarea în aplicația ROeID, care genera în mod repetat o eroare în etapa de verificare biometrică a identității prin camera frontală.

În general, erorile apar în diverse momente ale procesului de înregistrare, pentru majoritatea utilizatorilor. Astfel, nu este vorba despre o simplă defecțiune a sistemului informatic, ci despre probleme care se manifestă pe tot parcursul procedurii.

Mai exact, utilizatorii de pe Reddit au identificat următoarele probleme distincte în cadrul propriului proces de înregistrare:

  • „Doar ce am intrat prin ROeID, totul ok. Primesc pe e-mail că trebuie făcută nu știu ce actualizare a datelor pe portal, intru, apoi primesc „Cloudflare proxy eroare 502 bad gateway” raportată de backend. Iar istoricul nu îmi apare complet, în special cel de asigurare.”
  • „Merge de rupe, dau să mă conectez cu ROeID, validez în aplicație și când mă întorc pe site vrea să schimb parola pentru ROeID. O schimb și intru într-o buclă în care fiecare logare îmi cere să schimb parola. Excelent.”
  • „Nu merge. Am cont, văd rețetele emise în trecut, dar altceva nu apare. Furnizori sunt înrolați numai din Bihor. 11 toți. O mizerie anunțată cu surle și trâmbițe.”
  • „M-am logat prin ROeID, portalul arata bine estetic(surprinzator), primesc mail ca trebuie schimbata parola - bad host gateway error(tipic). Idee buna, hai sa o implementam si ca lumea”
  • „Conectare cu ROeID... Dau să intru pe ROeID să activez din nou aplicația (am schimbat buletinul, și aparent la cel nou nu a vrut de 3 ori să îmi valideze datele) și îmi apare eroare de fiecare dată…”
  • „Nu merge, intră în buclă la verificarea prin selfie. Vedem v2 peste ceva vreme.”

Promisiunile CNAS privind platforma

Amintim că, Casa Națională de Asigurări de Sănătate a lansat marți, 1 septembrie, platforma națională „E-Sănătatea Mea”, cu promisiunea că va oferi un punct unic de acces pentru pacienții care doresc să își consulte istoricul medical, să vizualizeze decontările și să interacționeze electronic cu sistemul de asigurări de sănătate. 

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Pe hârtie, platforma, care include 12 module funcționale, este gândită ca un instrument alternativ pentru utilizarea serviciilor medicale, iar utilizarea sa este opțională. 

Președintele CNAS, Horațiu-Remus Moldovan, a descris noua platformă drept un „portofel digital de sănătate” al pacientului, în care informațiile dispersate anterior în diferite componente ale sistemului pot fi consultate centralizat. 

În cadrul lansării, acesta s-a lăudat că platforma este destinată tuturor celor aproximativ 20 de milioane de potențiali utilizatori și a subliniat că utilizarea ei este simplă, fiind accesibilă oricărei persoane care știe să folosească cel puțin aplicația WhatsApp. 

„Este creată ca un instrument alternativ, ca un instrument la îndemâna celor care știu să folosească cel puțin WhatsApp-ul. Cine știe să folosească WhatsApp-ul va ști să folosească ‘E-Sănătatea Mea’. Știu că o să mă întrebați despre bunica, străbunica de la țară care nu are acces la internet. Desigur, va putea să meargă la doctorul de familie sau poate să apeleze la nepot sau la nepoată, la vecini, care din propriile platforme pot să o programeze și pe bunica pentru o consultație, sau rămâne metoda clasică prin telefon. PIAS, această nouă platformă informatică, va fi ceea ce trebuie și nu vom repeta greșelile trecutului”, a declarat Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS. 

Printre cele 12 module ale platformei se numără „Pachetul meu”, care conține istoricul medical al pacientului, modulul de rețete medicale cu istoricul eliberării acestora, modulul „Starea Mea” și modulul cu istoricul decontărilor, unde pacientul poate vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat prin CNAS. De asemenea, platforma include un modul informativ intitulat „Nu ești singur”, care oferă răspunsuri la întrebările frecvente ale pacienților, precum și un modul destinat furnizorilor de servicii medicale. 

O noutate importantă introdusă de platformă este disponibilitatea formularelor medicale în format digital. Pacienții vor putea primi de la medicul de familie bilete de trimitere care nu vor mai fi eliberate pe hârtie, ci vor fi disponibile direct în portalul „E-Sănătatea Mea”. Președintele CNAS a explicat că pacienții pot descărca sau vizualiza aceste documente, iar medicii specialiști le vor accesa prin noul sistem informatic.

„Pentru prima dată pacientul găsește într-un loc toate serviciile de care poate beneficia. De la 1 septembrie pacientul va putea să beneficieze de formulare medicale digitale. Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal ‘E-Sănătatea Mea’. Ele sunt aici, le poate descărca sau le poate vizualiza. În momentul în care se va prezenta la medicul din ambulatoriu de specialitate nu îi va arăta nimic, pentru că acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere”, a explicat Horațiu-Remus Moldovan, președintele CNAS.

Pacienții ar trebui să poată utiliza platforma și pentru a face programări la medici, în baza trimiterilor primite de la medicul de familie. Aceștia pot selecta specialitatea, județul, localitatea și intervalul de timp dorit, iar platforma afișează furnizorii de servicii medicale din ambulatoriul de specialitate aflați în contract cu casa de asigurări care au locuri disponibile. Căutarea poate fi realizată pentru întreaga țară, oferind posibilitatea alegerii altor județe sau localități în cazul în care nu sunt disponibile locuri în zona dorită. 

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