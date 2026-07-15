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Cum va functiona e-Sanatatea Mea, platforma prin care românii vor avea acces online la dosarul medical

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Proiectul privind portalul „e-SănătateaMea”, le va permite pacienților accesul online la istoricul medical, rețetele electronice și programările la medic. Platforma, dezvoltată de CNAS, va deveni operațională în toamna 2026, iar din trimestrul 4 va include un sistem unic de programări. Accesul se face securizat, iar datele sunt protejate. Oficialii consideră că digitalizarea va simplifica interacțiunea cu sistemul de sănătate, va spori transparența și va sprijini gestionarea serviciilor, depășind divergențele politice în beneficiul pacienților. 

pacient internat pe patul de spital
Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil în curând. FOTO: iStock

Noul portal reprezintă o componentă a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate și este dezvoltat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va avea responsabilitatea administrării și menținerii acestuia.

CNAS a precizat că echipa implicată în proiect lucrează intens la finalizarea platformei informatice, iar termenul estimat pentru punerea în funcțiune este sfârșitul verii, cu începerea efectivă a serviciilor în toamna anului 2026.

Potrivit CNAS, platforma va oferi asiguraților acces securizat la informațiile medicale generate în sistem, urmărind să simplifice interacțiunea dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, farmacii și furnizorii de dispozitive medicale. 

În plus, autoritățile estimează că utilizarea mai eficientă a datelor existente va sprijini atât gestionarea serviciilor medicale, cât și elaborarea politicilor publice în domeniul sănătății.

A fost votat proiectul de lege privind e-Sanatatea Mea

Camera Deputaților a adoptat marți, 30 iunie, proiectul de lege privind dezvoltarea portalului „e-SănătateaMea”, o platformă digitală prin care pacienții vor putea accesa online istoricul medical, rețetele electronice și alte servicii din sistemul public de sănătate. 

Actul normativ a fost aprobat cu 279 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 9 abțineri, Senatul adoptând anterior proiectul pe 24 iunie. 

Odată cu finalizarea parcursului legislativ, autoritățile se pregătesc să pună în funcțiune platforma în semestrul al doilea al anului 2026, aceasta urmând să devină operațională în cursul toamnei.

Adoptarea a avut loc cu un număr mare de voturi pentru și fără opinii contrare, ceea ce reflectă susținerea acordată de principalele formațiuni politice acestei inițiative legislative. 

Următoarele etape sunt promulgarea de către președinte și publicarea în Monitorul Oficial, moment după care CNAS va demara implementarea efectivă a portalului la nivel național.

Cum va funcționa platforma digitală din toamna 2026

Portalul „e-SănătateaMea” va fi disponibil pentru toți asigurații din sistemul public de sănătate și va permite accesul la o serie de informații medicale centralizate. Printre acestea se numără istoricul serviciilor medicale de care a beneficiat fiecare pacient, documentele medicale emise în sistem, prescripțiile electronice și informații despre medicamentele și dispozitivele medicale utilizate în tratamente. 

Accesul se va realiza printr-un sistem securizat de autentificare, iar datele vor fi protejate conform reglementărilor în vigoare privind confidențialitatea informațiilor medicale.

O altă funcționalitate inclusă în proiect este un sistem electronic unic pentru programările la medic, care va deveni disponibil începând cu trimestrul al patrulea al anului 2026. Toți furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu CNAS vor avea obligația de a utiliza această platformă pentru gestionarea programărilor, iar înainte de extinderea națională, sistemul va fi testat printr-un proiect-pilot. 

În plus, portalul va oferi servicii electronice menite să faciliteze interacțiunea dintre pacienți și furnizorii de servicii medicale, atât în ceea ce privește consultațiile curente, cât și în gestionarea tratamentelor de lungă durată. 

Pacienții vor putea verifica în timp real rețetele electronice și vor avea acces la informații detaliate despre medicamentele prescrise, ceea ce poate contribui la o mai bună înțelegere a planului terapeutic. De asemenea, platforma va permite vizualizarea documentelor medicale emise în sistem, înlocuind procedeele birocratice tradiționale.

Potrivit CNAS, implementarea portalului urmărește creșterea accesului cetățenilor la propriile date medicale și îmbunătățirea comunicării dintre pacienți și furnizorii de servicii. Utilizarea mai eficientă a informațiilor existente în sistemul informatic al asigurărilor de sănătate ar putea sprijini atât managementul serviciilor medicale, cât și fundamentarea deciziilor la nivel central și local.

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