România, trimisă în judecată de Comisia Europeană. CNAS este acuzată că nu a plătit la timp farmaciile

Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, acuzând statul român că nu respectă termenele legale de plată către farmacii prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Bruxelles-ul susține că întârzierile sunt „sistemice și persistente”.

Comisia Europeană a anunțat miercuri, printr-un comunicat, că a decis să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva României pentru nerespectarea Directivei privind combaterea întârzierii efectuării plăților în tranzacțiile comerciale.

Potrivit Executivului european, România nu s-a asigurat că CNAS achită la timp sumele datorate farmaciilor pentru medicamentele compensate și gratuite eliberate pacienților.

Conform Directivei 2011/7/UE, autoritățile publice care furnizează servicii medicale trebuie să efectueze plățile în cel mult 60 de zile calendaristice. Comisia susține însă că CNAS depășește în mod constant acest termen, iar întârzierile sunt „sistemice și persistente”.

Avertismentele repetate ale Bruxelles-ului

Bruxelles-ul amintește că a declanșat procedura de infringement împotriva României în aprilie 2024, prin transmiterea unei scrisori de punere în întârziere. Ulterior, autoritățile române au primit un aviz motivat în februarie 2025 și un aviz motivat suplimentar în ianuarie 2026.

„Comisia consideră că măsurile adoptate până în prezent de autoritățile române sunt insuficiente”, se arată în comunicatul instituției, motiv pentru care cazul a fost trimis în fața CJUE.

Executivul european avertizează că întârzierile la plată afectează lanțurile de aprovizionare, reduc competitivitatea companiilor și limitează capacitatea acestora de a investi și de a se dezvolta. Combaterea întârzierilor la plată reprezintă una dintre prioritățile Comisiei pentru consolidarea pieței unice europene și sprijinirea întreprinderilor, în special a IMM-urilor.

Cum funcționează sistemul

În România, farmaciile cumpără medicamentele de la producători și distribuitori din fonduri proprii, apoi le eliberează pacienților în cadrul sistemului de asigurări de sănătate. Ulterior, CNAS le rambursează contravaloarea medicamentelor compensate și gratuite.

Practic, farmaciile finanțează în avans aprovizionarea cu medicamente pentru a asigura accesul pacienților la tratamente, urmând să își recupereze ulterior banii de la stat.

Procedura de infringement a fost declanșată după plângerile depuse de asociații care reprezintă peste 500 de farmacii independente. Potrivit celor mai recente date furnizate de autoritățile române Comisiei Europene, farmaciile își primesc banii, în medie, cu între 62 și 79 de zile peste termenul legal de 60 de zile.