Pericolul ascuns sub soare. Peste 100 de suspiciuni de cancer de piele, după o campanie de screening pe litoral. Medic oncolog: „E un semnal de alarmă”

Soarele poate lăsa urme periculoase pe pielea noastră, iar medicii avertizează că melanomul, cea mai agresivă formă de cancer cutanat, continuă să fie un risc major pentru români. O campanie gratuită de screening, desfășurată pe litoral, a scos la iveală peste 100 de suspiciuni de leziuni precanceroase și cancere de piele. Un semnal de alarmă care arată importanța controalelor dermatologice și a prevenției.

Peste cinci mii de turiști au beneficiat de consultații gratuite, în perioada 11-16 august, în cadrul campaniei de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”.

Medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi au evaluat turiștii aflați pe litoral, în sudul stațiunilor românești, depistând numeroase afecțiuni în stadii incipiente.

Cele mai îngrijorătoare rezultate vin din zona dermatologică: 17 suspiciuni de carcinom bazo-celular, 29 de keratoze actinice, 68 de nevi displazici atipici și 2 suspiciuni de melanom. Toate aceste cazuri au nevoie de investigații suplimentare, monitorizare sau tratament rapid.

Melanomul: cancer rar, dar cu mortalitate mare

„E un semnal de alarmă. Chiar dacă melanomul e considerat o neoplazie, un cancer rar de piele, undeva pe la 5% din numărul total, agresivitatea și mortalitatea în cazul acestui tip de tumoră este foarte mare”, avertizează medicul oncolog, Ioana Luca, medic oncolog, într-un interviu pentru Adevărul.

Datele oficiale arată că anual, în România, sunt depistați în jur de 1.500 de pacienți cu melanom.

„Mi se pare foarte mult și, din păcate, prezentarea la medic în stadiile acestea în care se poate interveni chirurgical, iar intervenția chirurgicală poate îndepărta complet tumora și vindeca, în momentul în care melanomul depășește pielea, lucrurile nu mai sunt la fel de simple, dimpotrivă. Prognosticul va deveni extrem de rezervat și riscul de deces este foarte mare”, explică specialista.

Statistic, 3 din 4 pacienți care mor de cancer de piele, din cauza unui melanom. Gravitatea vine din agresivitatea biologică și din diagnosticul tardiv.

„Cam 1 din 3 pacienți cu melanom sunt diagnosticați în stadii local avansate sau chiar metastazice, ceea ce presupune intervenție chirurgicală, tratament adjuvant pe urmă, respectiv imunoterapie. Complicații mult mai mari”, a completat medicul.

Expunerea la soare și factorii de risc

Principalul vinovat rămâne expunerea excesivă la radiațiile UV.

„Factorul de risc principal este expunerea excesivă la soare. Faptul că stăm o dată și după aceea nu ne expunem cu anii nu crește riscul, în mod semnificativ. Dacă avem o expunere repetată la soare și, odată cu vârsta, an de an, se mai aduce o injurie la nivelul pielii, crește și riscul”, subliniază Dr. Luca.

România se află, de altfel, într-o zonă cu un nivel ridicat al radiațiilor ultraviolete

„Suntem rasă albă, suntem într-o țară în care nivelul de expunere la ultraviolete este destul de crescut. Știu că există o scală, iar noi suntem undeva pe la 8-10, ceea ce este considerat un nivel de risc”, a adăugat ea.

Indicele UV, cel care măsoară intensitatea radiațiilor ultraviolete care ajung la sol este, de obicei, de la 0 la 11+. Nivelurile 8-10 sunt considerate foarte ridicate, iar riscul de arsuri solare apare rapid. Nici factorul genetic nu este de neglijat.

„Dacă știm că în familie avem o rudă de gradul I care a avut melanom se consideră că riscul pacientului este mai mare decât al populației generale.” În plus, medicii atrag atenția și asupra melanomului ocular, mai puțin cunoscut. „Aceste leziuni pot să apară și la nivel ocular. Purtarea ochelarilor cu factor de protecție corectă și la nivel ocular ajută la protecția și reducerea riscului de apariție a leziunilor”, a mai spus Ioana Luca.

Cum ne protejăm la mare

Pentru turiștii aflați pe litoral, sfaturile medicului oncolog sunt cele clasice - expunere la soare doar în anumite intervale orare și folosirea cremei SPF.

„Cu cât suntem mai albi, cu cât pielea noastră are un ton mai deschis, este obligatoriu să folosim creme cu factor de protecție. Trebuie să fie cel puțin 30 și este foarte important să fie reaplicat cel puțin la 2-3 ore, întotdeauna, la fel și după ce intrăm în mare”, ne recomandă medicul.

Pe lângă crema de protecție, alte reguli simple pot salva vieți: statul la umbră, evitarea expunerii după ora 10:30 dimineața și protejarea copiilor mici, extrem de vulnerabili.

Medicii atrag atenția că leziunile nu apar doar la nivelul pielii. Ochii sunt, de asemenea, susceptibili. În acest context, ochelarii de soare devin mult mai mult decât un simplu accesoriu.

„Aceste leziuni pot să apară și la nivel ocular. Purtarea ochelarilor cu factor de protecție corectă și la nivel ocular ajută la protecția și reducerea riscului de apariție”, afirmă specialista.

Când ar trebui să mergem la dermatolog

Un control dermatologic anual ar trebui să fie standard, consideră specialista.

„Eu cred că un consult dermatologic anual ar fi util pentru fiecare dintre noi. Orice modificare să poată fi observată din pripă și, dacă medicul consideră, să fie biopsiată, astfel încât să nu depășim momentul în care această tumoră să poată fi vindecată chirurgical.”

Dr. Luca ne spune și la ce anume trebuie să fim atenți:

„Categoric, nu toate alunițele, toți negii, semne din naștere sunt sau pot deveni melanoame. Dacă există vreuna care poate fi traumatizată frecvent, prin purtarea diferitelor haine, la un moment dat, această traumatizare repetată, cu inflamații cronice, poate să determine apariția melanomului.”

Campania de pe litoral: un succes neașteptat

Medicii implicați au fost impresionați de deschiderea turiștilor de pe litoral față de screening.

„Impactul pe care l-a avut acest program mi s-a părut extraordinar. Nu credeam că un număr atât de mare de oameni se vor duce la consultații”, spune Dr. Ioana Luca.

În opinia sa, astfel de inițiative sunt extrem de utile, mai ales pentru pacienții din zone fără acces facil la cabinetele de dermatologie.

„Am văzut că, de fiecare dată când medicul s-a dus în întâmpinarea pacientului, a fost mult mai eficient decât să așteptăm pacientul să vină în cabinet. Sigur, dacă locuiești în București sau într-un oraș mare, este relativ ușor să ajungi la dermatolog. Pentru pacienții care nu au acces ușor într-un cabinet de dermatologie, aceste campanii țintite exact pe tipurile de neoplazii pentru care screening-ul și prevenția sunt esențiale chiar pot să facă diferența în timp”, a concluzionat specialista.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!”, ajunsă la a cincea ediție, s-a desfășurat între 11 și 16 august 2025, în stațiunile Olimp, Neptun, Venus, Saturn și Mangalia.

În corturi special amenajate pe plajă, medicii dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi au evaluat peste 5.200 de turiști, depistând numeroase afecțiuni în stadii incipiente, inclusiv zeci de suspiciuni de leziuni precanceroase și melanom. Rezultatele campaniei arată cât de importantă este prevenția și diagnosticarea precoce.