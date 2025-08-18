search
Luni, 18 August 2025
Adevărul
Mai mulți turiști de pe litoral au fost depistați cu suspiciune de cancer de piele, în cadrul unei campanii de screening

Publicat:

Mai mulți turiști evaluați gratuit pe litoral au fost depistați cu suspiciuni de cancer de piele și leziuni precanceroase, în cadrul unei campanii desfășurate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”.

Campania s-a desfășurat în staţiunile de pe litoral FOTO Arhivă
Campania s-a desfășurat în staţiunile de pe litoral FOTO Arhivă

„În perioada 11-16 august, campania Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti - „Asumă-ţi să fii sănătos!”, prin cei 46 de medici voluntari, a oferit turiştilor aflaţi în staţiunile din sudul litoralului românesc un număr de 5.218 de consultaţii dermatologice, endocrinologice, pediatrice şi, în premieră, anul acesta, consultaţii pneumologice”, a transmis instituția printr-un comunicat trimis Agerpres.

În cadrul campaniei, desfășurate în staţiunile din sudul litoralului românesc (Olimp, Neptun, Saturn, Jupiter şi Mangalia), au fost desfășurate 5.218 consultaţii medicale, în regim gratuit, în domeniile dermatologiei, endocrinologiei, pediatriei şi pneumologiei.

De asemenea, au fost efectuate evaluări de tip screening melanom, screening sindrom metabolic, screening osteoporoză, evaluări spirometrice, precum şi evaluare stare de nutriţie a copiilor în corelaţie cu anumite variabile socio-economice şi familiale.

Mii de consultații

Numărul total al consultaţiilor medicale înregistrate în cadrul campaniei de prevenţie „Asumă-ţi să fii sănătos!”-Litoral 2025- este 5.218 din care 1.544 - consultaţii de dermatologie pentru screening melanom; 699 consultaţii pediatrice, 977 consultaţii pneumologice, iar în specialitatea endocrinologie s-au realizat 1.328 de consultaţii pentru screening sindrom metabolic şi 670 de consultaţii pentru screening osteoporoză.

Mai mult, pe parcursul celor 6 zile ale campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos!”-Litoral 2025, medicii au depistat o serie de suspiciuni de boli dermatologice grave, persoane cu risc crescut şi foarte crescut de fractură osteoporotică sau cu diverse afecţiuni tiroidiene, precum şi adulţi, dar şi copii, cu un grad ridicat de obezitate.

Problemele descoperite de medici

Astfel, din punct de vedere dermatologic au fost depistate multiple suspiciuni legate de posibile afecţiuni tumorale (17 suspiciuni/carcinom bazo-celular, 29 suspiciuni/keratoze actinice, 68 suspiciuni/nevi displazici atipici şi 2 suspiciuni/melanom). Pe lângă aceste suspiciuni de cancere de piele au fost evaluate şi numeroase alte leziuni tumorale benigne pentru care s-a recomandat monitorizarea la medicul de specialitate.

Citește și: Cum să-ți protejezi stomacul în vacanță. Sfaturile esențiale ale gastroenterologilor

Dintre cei 699 de copii evaluaţi (49,1% fete şi 50,9% băieţi) 69,5% au prezentat greutate corporală normală, 21% sunt supraponderali, 5,5% au prezentat un grad ridicat de obezitate, iar 4,5% sunt subponderali. De asemenea, aproximativ 52,5% dintre copiii evaluaţi au declarat că se spală pe dinţi de două ori pe zi, iar 26%, doar o singură dată pe zi, majoritatea schimbând periuţa de dinţi la 1-3 luni. Cei mai mulţi copii (33,6%) efectuează control stomatologic la 6 luni.

În aria endocrinologiei, din totalul de 1.328 de turişti care au efectuat screening pentru sindrom metabolic, 568 au fost bărbaţi, iar 760 femei. Au prezentat sindrom metabolic 296 de persoane (22,3% din numărul total). Dintre bărbaţii cu vârsta de peste 50 de ani, 33,3% au prezentat sindrom metabolic, în timp ce 37,14% dintre femeile aflate în post-menopauză au fost diagnosticate cu această afecţiune. În ceea ce priveşte hipertensiunea arterială, aproximativ 45% dintre turiştii examinaţi erau cunoscuţi cu HTA primară, iar diabet zaharat tip 2 cunoscut au prezentat 8,43% dintre turiştii care au participat la screening.

Screening-ul pentru riscul de fractură osteoporotică a fost efectuat la 670 de turişti, 31 dintre aceştia (4,84%) au prezentat risc crescut sau foarte crescut de fractură. Acest risc a fost evidenţiat la 1% dintre bărbaţii cu vârsta de peste 50 de ani, respectiv la 7,63% dintre femeile în post-menopauză. De asemenea, raportat la greutatea corporală a turiştilor consultaţi în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos” - Litoral 2025, s-au observat următoarele aspecte: 37,5% au fost supraponderali, 28,46% au prezentat obezitate, dintre care obezitate severă grad III, 3%. Astfel, aproximativ 70% dintre cei evaluaţi au avut greutate corporală peste cea normală.

Ce a adus nou campania de anul acesta

2025 este anul în care medicii pneumologi se alătură campaniei „Asumă-ţi să fii sănătos”, organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti. Cu cinci echipe timp de 6 zile, medicii pneumologi au evaluat 977 de persoane.

Evaluarea pneumologică a presupus sfaturi de renunţare la fumat, discuţii şi recomandări de igienă a somnului, dar şi sfaturi care vizează profilaxia infecţiilor respiratorii. Consultul pneumologic s-a finalizat cu evaluarea spirometrică, prin care funcţia pulmonară a turiştilor care s-au prezentat la corturile campaniei a fost măsurată. Persoanele depistate cu tulburări de somn sau cu funcţie pulmonară diminuată au fost îndrumate către cabinetul unui pneumolog din localitatea unde locuiesc, oferindu-se investigaţia spirometrică efectuată.

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a fost realizată, anul acesta, în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale, informează UMF „Carol Davila”.

Societate

