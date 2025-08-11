search
Luni, 11 August 2025
Adevărul
Consultații medicale gratuite pe litoral, în cinci stațiuni. Locațiile și programul campaniei: „Asumă-ți să fii sănătos”

Publicat:

Între 11 și 16 august 2025, cinci stațiuni din sudul litoralului românesc: Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia, devin centre de sănătate în aer liber, în cadrul campaniei naționale de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București.

Medici pe litoral cu bannerul campaniei in spatele lor
Campania de prevenție a UMFCD – Asumă-ți să fii sănătos! FOTO umfcd.ro

Turiștii vor putea beneficia gratuit de consultații medicale în dermatologie, endocrinologie, pediatrie și, pentru prima dată, pneumologie. Echipele vor fi formate din 46 de medici rezidenți și specialiști, coordonați de profesori universitari și lideri ai societăților medicale din România, se arată într-un comunicat al UMFCD. 

Consultații gratuite pe plajă. Locații și program

Între 11 și 15 august, corturile medicale vor funcționa în intervalele 09:00 – 12:00 și 15:00 – 18:00, iar pe 16 august doar dimineața. Punctele de screening vor fi amplasate strategic:

  • Olimp – plajă Hotel Meduza
  • Neptun – zona punct Salvamar
  • Jupiter – plajă Hotel Hercules
  • Saturn – lângă punct SMURD
  • Mangalia – zona punct Salvamar

Fiecare cort este amenajat de Ministerul Apărării Naționale și poartă bannerele campaniei.

„Cred că această frumoasă inițiativă a Universității noastre, campania ”Asumă-ți să fii sănătos!”, care iată că împlinește 5 ani de existență la malul Mării Negre, a devenit nu doar un eveniment de tradiție pentru medicina de prevenție din România, ci și o oportunitate clară pentru toți cei care doresc să-și evalueze starea de sănătate și care înțeleg că prevenția medicală reprezintă înainte de toate respect de sine, dar și pentru cei din jurul lor, statisticile precedentelor ediții arătându-ne că numărul acestora este într-o continuă creștere și sper ca, anul acesta, frecvența turiștilor care vor trece pragul campaniei să ne ajute să depășim cifra record a consultațiilor înregistrate în 2024, de 5.353, în contextul în care anul acesta, campania se bucură de prezența unei noi specialități medicale, pneumologia”, a declarat Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București.

Screening pentru cancer de piele

Dermatologii vor analiza factorii de risc majori pentru cancer cutanat: expunerea excesivă la soare sau solar, istoricul familial de melanom, expunerea profesională sau recreațională la radiații UV. Cancerul de piele este cel mai frecvent tip de cancer la populația albă, cu o incidență de 3-4 ori mai mare decât acum câteva decenii.

Depistarea precoce poate salva vieți, având în vedere că melanomul, deși reprezintă sub 5% dintre cazuri, provoacă 75% din decesele prin cancer cutanat. Coordonarea echipei de dermatologie este asigurată de Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, președinte al Societății Române de Dermatologie, împreună cu Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin de la Spitalul Clinic Colentina.

Prevenția osteoporozei și a sindromului metabolic

Endocrinologii vor evalua riscul de fracturi osteoporotice folosind scorul FRAX și chestionarul IOF, dar și factorii de risc pentru sindrom metabolic:

  • măsurarea greutății, înălțimii și circumferinței abdominale,
  • determinarea tensiunii arteriale,
  • testarea glicemiei capilare.

Rezultatele ultimelor ediții arată cifre alarmante: 67% dintre participanți prezentau suprapondere sau obezitate, 42% hipertensiune arterială și aproape 8% diabet zaharat tip 2.

Evaluarea sănătății copiilor: nutriție și prevenție

În edițiile anterioare, pediatrii au examinat peste 1.200 de copii cu vârste între 5 și 17 ani, constatând că 25,1% aveau exces ponderal. Factori precum alimentația dezechilibrată, consumul frecvent de fast-food și istoricul familial de obezitate au fost decisivi în apariția problemelor.

Noutatea ediției 2025: screening spirometric pentru boli respiratorii

Pentru prima dată, campania include și teste spirometrice pentru depistarea BPOC, astmului și altor afecțiuni respiratorii cronice. Evaluarea va analiza și calitatea somnului, dar și efectele fumatului.

Participarea Societăţii Române de Pneumologie este importantă deoarece exerciţii pe această temă a screening-ului spirometric s-au mai făcut de „Ziua Astmului” şi de „Ziua BPOC-ului” de-a lungul multor ani. Toate acestea au fost organizate tradiţional deoarece BPOC-ul (Bronhopneumopatia cronică obstructivă) are o frecvenţă de aproape 10 cazuri la 100 de pacienţi şi de 4 cazuri la 100 de pacienţi cu astm bronşic.

Participanți de prestigiu la ediția din acest an

Campania de prevenție „Asumă-ți să fii sănătos!” a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București va fi realizată anul acesta în parteneriat cu Societatea Română de Dermatologie, Societatea Română de Endocrinologie, Societatea Română de Pediatrie și Societatea Română de Pneumologie, cu sprijinul Direcției de Sănătate Publică din Constanța și al Ministerului Apărării Naționale.

La eveniment vor participa nume de prestigiu ale medicinei românești: Prof. Univ. Dr. Viorel Jinga, Rectorul UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Cătălina Poiană, Președinte al Colegiului Medicilor din România și Prorector al UMF ”Carol Davila” din București, Prof. Univ. Dr. Doina Pleșca, Președinte al Societății Române de Pediatrie, Conf. Univ. Dr. Anca Drăgănescu, Director Medical al Institutului Național de Boli Infecțioase ”Matei Balș” din București, Prof. Univ. Dr. Maria Magdalena Constantin – Spitalul Clinic Colentina din București, Conf. Univ. Dr. Beatrice Mahler – Institutul de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București, Conf. Univ. Dr. Alin Codruț Nicolescu, Președinte al Societății Române de Dermatologie și Prof. Univ. Dr. Florin Mihălțan, Șeful Clinicii de Pneumologie din cadrul Institutului de Pneumoftiziologie ”Marius Nasta” din București.

Sănătate

